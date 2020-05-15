Абхазская неделя: конспирология встречи Путина и Бжания, судьи и схроны

За прошедшую неделю количество людей, которым был поставлен диагноз коронавирус, достигло в нашей стране цифры 17. Из них двое выздоровели, один пациент умер. Все случаи импортированы из-за границы. Среди заболевших самую большую группу составляют выпускники учебных заведений России, которые после окончания учебы вернулись домой и находились на карантине. Все новые больные госпитализированы и проходят лечение, старые выписываются из стационара. Среди заболевших есть военнослужащий 7-й российской военной базы в Гудауте, прибывший в Абхазию из Дагестана. Он проходит лечение на российской военной базе.

Количество людей, которые не верят в существование вируса и обвиняют медиков в имитации, растет и у нас. Этому способствуют соцсети, в которых постоянно выкладываются различные теории заговоров. Наш, абхазский, архив версий всемирного заговора пополнился на этой неделе еще одним результатом народного творчества, которое, как водится, передается из уст в уста, а теперь еще и посредством анонимных пользователей социальных сетей. Уж не знаю, кто там наблюдал за встречей в самых что ни на есть верхах, но звучит она так: во время встреч двух президентов России и Абхазии в Москве Владимир Путин сообщил Аслану Бжания, что до тех пор, пока в Абхазии не будут диагностированы больные коронавирусом, никакой материальной помощи страна не получит. Уж не знаю, смеяться в этом месте или плакать, но мимоходом, чтобы не вводить в заблуждение читателей, замечу, что никакой встречи президентов в Москве не было. Однако сам факт, что некоторые наши граждане верят в то, что у президента России в приоритетах «распространение» вируса в Абхазии, вдохновляет. Надо же хоть как-то тешить собственные амбиции. Но как бы там ни было, а после возвращения президента и сопровождающих его лиц в Абхазию численность заболевших возросла. Оговорюсь: я все-таки склонна связывать этот факт с массовым возвращением курсантов военных училищ и студентов из России в Абхазию.

Еще одно удивление – рост заболеваемости коронавирусом, оказывается, не находится в прямой зависимости от мер безопасности. К концу недели сняты почти все карантинные меры. Под запретом остались государственные границы, проведение массовых мероприятий, туристическая и экскурсионная деятельность, театры, музеи и так далее. Для учащихся школ и вузов карантин плавно перерос в каникулы. Думаю, они не очень расстроились.

Меры по борьбе с распространением коронавируса осуждались на этой неделе и на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Они прошли в формате видеоконференции. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кове рассказал о текущей ситуации с распространением коронавируса и о мерах по борьбе с ним и обратился к сопредседателям Женевских дискуссий с просьбой помочь в приобретении компьютерного томографа для Гудаутской центральной районной больницы, которая является резервным госпиталем для пациентов с коронавирусной инфекцией. Участники видеоконференции договорились о проведении следующей встречи в подобном формате в начале июля.

К другим новостям. Центральная избирательная комиссия назначила дату повторных выборов в парламент Абхазии. Они пройдут 12 июля в четырех округах. Напомню, что после президентских выборов из парламента в исполнительную власть ушли четыре депутата, занявшие должности президента, премьер-министра, министра внутренних дел и главы администрации одного из районов.

Члены инициативной группы по продвижению антикоррупционных законов потребовали на этой неделе от парламента ответа на вопрос: вступил ли в силу закон «О декларировании доходов, расходов, имущества, обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» с поправками и изменениями от 20 марта 2020 года. Возможно, что они опять обратились не по адресу. Скорее всего, квалифицированный ответ на свой вопрос они могли бы получить в Генпрокуратуре, которая осуществляет независимый надзор за исполнением законов. Возможно, это следующий этап.

Повестка дня заседания сессии парламента на этой неделе не обещала даже споров. На ней рассматривались вопросы, связанные с назначением судей Верховного суда и приватизацией. Так как на заседании не было представителя президента, то поводом для первого скандала между двумя депутатами стали процедурные вопросы. Два народных избранника очень хотели подраться, но им почему-то не позволили этого сделать коллеги, которые решили все-таки не откланяться от принятой ими повестки дня, и правовой комитет, несмотря на недовольство одного из депутатов Батала Табагуа, вынес вопрос о представлении судей Верховного суда. Одна кандидатура – судьи Оксаны Пилия - была принята единогласно, ей продлили полномочия. По поводу второй – сотрудника аппарата Верховного суда Джамала Гогия – резко высказался Генеральный прокурор Адгур Агрба. Он обвинил Джамала Гогия в превышении своих полномочий, оказании влияния на исход рассматриваемых в ВС дел и привел факты из биографии Джамала Гогия, которые, по его мнению, входят в противоречие с морально-этическими нормами и не соответствуют званию судьи. В результате депутаты проголосовали против избрания Джамала Гогия судьей Верховного суда.

На этой неделе Сухумский суд отпустил из-под стражи второго фигуранта уголовного дела о погоне со стрельбой в Сухуме. Неоднократно судимый Гарри Авидзба отправлен судьями под «домашний арест». Генпрокуратура намерена опротестовать решение суда. Напомню, что 16 марта сотрудниками милиции были задержаны на факте угона машины четыре гражданина, оказавшие вооруженное сопротивление сотрудникам уголовного розыска, – Гарри Авидзба, Мизан, Айнар и Аслан Зухба. Уголовное дело по фактам «посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «незаконное ношение, хранение, перевозка огнестрельного оружия в составе группы лиц» было возбуждено 17 марта.

Надо в очередной раз напомнить, что это событие привлекло внимание общественности еще и потому, что один из задержанных, Мизан Зухба, являлся главой сухумского отделения партии «Амцахара» и активным участником акций, проводимых сторонниками тогда еще кандидата в президенты Аслана Бжания. Неудивительно, что после победы Аслана Бжания на выборах находившийся под арестом Мизан Зухба был отпущен из-под стражи в зале Верховного суда.

На этой неделе вернулся из «рабочей» поездки в Москву глава государства Аслан Бжания и сопровождавшие его чиновники – министры экономики и финансов. Кроме коронавирусной версии, упомянутой мною выше, никакой информации об этом рабочем визите не поступало. Если не считать информацией попытки поднять настроение чиновников фотографиями на официальных сайтах. Активность главы государства выразилась в подписании четырех указов о кадровых назначениях (при этом глава СГБ, по всей вероятности, временная фигура – у его должности есть приставка и.о.), распоряжении о сохранении отдельных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, и участии в торжественных мероприятиях в связи с юбилеем первого президента Владислава Ардзинба. Это было первое публичное появление президента за последние десять дней. И здесь не осталось незамеченным отсутствие на возложении цветов премьер-министра Александра Анкваба. Общественность спорит о том, с чем связано отсутствие премьера. Самая распространенная версия – разногласия между президентом Бжания и премьером Анквабом на почве кадровых назначений. Такие подозрения связаны с затянувшимся формированием кабинета министров, что не противоречит закону, но вызывает удивление медлительность на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией.

Завершилась неделя тем, что президент Аслан Бжания посетил администрацию Гулрыпшского района и сообщил сотрудникам муниципалитета, что нынешний глава района Аслан Барателия продолжит свою работу в прежней должности.

На этой неделе сотрудниками СГБ и МВД в Сухуме обнаружен схрон оружия и боеприпасов. В информации пресс-службы указывается, что в сухумской квартире обнаружены автоматическое оружие, патроны, взрывчатое вещество, пулеметы, гранатометы и патроны. Точное количество обнаруженного оружия не указывается. По неофициальной информации, подозреваемый хозяин схрона боеприпасов – сотрудник ГСО. Он задержан.

А 14 мая в лесном массиве пригороде Сухума обнаружен снаряд НУРС-8, он был уничтожен сотрудниками МЧС на месте обнаружения.

И еще одна новость. Абхазские рыбаки выловили гигантскую белугу весом более 200 килограммов. Самая крупная из неморских рыб на планете, внесенная в Красную книгу, попала в сети. Гордые уловом рыбаки сняли видео, которое стало кочевать по социальным сетям. Видео увидели экологи, оштрафовали рыбаков на 27 тысяч рублей и пообещали лишить лицензии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия