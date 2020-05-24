Югоосетинская неделя: ветеранов – освободить, курсантов – примерно наказать

Общественная организация «Союз кавалеров ордена Уацамонга» обратилась к президенту Анатолию Бибилову с просьбой проявить «гуманный подход к судьбе осужденного Георгия Кабисова». Обращение связано с предложением объявить амнистию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но дело в том, что по закону объявление амнистии – это прерогатива парламента, и кавалеры, среди которых есть и бывшие депутаты, об этом знают.

Поэтому, по сути, это прошение о помиловании с той лишь разницей, что просит не сам Георгий Кабисов (он своей вины не признает), а 25 подписавших обращение кавалеров ордена. Получается так, что они просят президента как бы перешагнуть через личное неприятие к сидельцу, через личный конфликт и проявить благородство к единственному заключенному, который так же, как и сам президент, обладает этой высшей воинской наградой республики. Тем более что Георгий Кабисов не совершал тяжких общественно опасных преступлений. Экс-министр связи и массовых коммуникаций был приговорен к семи годам лишения свободы летом прошлого года за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение оружия.

По закону Георгий Кабисов может рассчитывать не только на президентское помилование. Согласно статье 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, отбывающий наказание за совершение преступления средней тяжести (которое наказывается сроком менее 10 лет) может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, отбыв треть наказания.

Кабисов был заключен под стражу 7 ноября 2017 года и содержался в СИЗО до приговора 5 июля 2019 года, то есть год и восемь месяцев. По закону один день содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу засчитывается как полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Получается, что два с половиной года, то есть уже больше трети срока, он отсидел еще до оглашения приговора. А 4 июля исполняется половина срока.

Формально прошение об УДО рассматривает югоосетинский суд, но реалии таковы, что обращение в суд равнозначно прошению о президентском помиловании. В этом особенность югоосетинского государственного устройства – куда ни кинься, все решает один человек.

Но есть еще одна возможность, не только для Георгия Кабисова, но и для других сидельцев по нетяжким статьям, – это амнистия. В Южной Осетии их уже было аж две.

Первая, когда Леонид Тибилов стал президентом, он отпустили 10 человек. И к 70-летию Победы Леонид Харитонович амнистировал еще 15 человек. Пока что он единственный президент, проявивший сочувствие к людям, отбывающим наказание в условиях самого тяжелого тюремного режима из-за отсутствия в республики колонии-поселения.

С инициативой объявить амнистию третий раз в честь 75-летия Победы две недели назад выступили в парламенте представители политической партии «Ныхас». Они связали амнистию еще и с пандемией коронавируса, из-за чего часть заключенных также может быть выпущена на свободу. После этого комитету по законности и законодательству поручили разработать проект постановления, сказал «Эху Кавказа» депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев, послушайте фрагмент его интервью Ирине Келехсаевой:

«За основу, наверное, будут брать предыдущее постановления об амнистии, и сейчас идет сбор материалов. Также в этом примут участие все заинтересованные министерства и ведомства, то есть те, кто будет исполнять амнистию. Это и Генпрокуратура, и Министерство юстиции.

– Согласно вашему предложению, к амнистии были предложены и кавалеры орденов, в том числе Уацамонга?

– Мы предложили амнистировать всех кавалеров орденов и медалей Советского Союза и кавалеров орденов и медалей Республики Южная Осетия. То есть всех. И самый важный момент здесь, чтобы это была не просто амнистия для того, чтобы объявить амнистию, а чтобы она имела определенный результат, потому что мы ее приурочили к 75-летию».

К председателю парламента Алану Тадтаеву и еще 14 главам комитетов и депутатам письменно обратились и родственники Георгия Кабисова:

«Предлагаем распространить амнистию на граждан, имеющих заслуги перед родиной, отмеченных государственными наградами, принимавших участие в боевых действиях по защите отечества, не представляющих общественной опасности, впервые осужденных к лишению свободы, родителей несовершеннолетних детей, среди которых Кабисов Георгий Сергеевич».

Мать Георгия Кабисова Марина в интервью «Эху Кавказа» говорит, что ее сын вправе рассчитывать на гуманизм со стороны государства:

«Нельзя откладывать рассмотрение вопроса об амнистии в создавшихся кризисных условиях, когда здоровье и жизнь каждого находятся под угрозой, не говоря уже о тех людях, которые находятся в столь тяжелом, уязвимом положении. Мы видим, что государства по всему миру в условиях эпидемии амнистируют неопасных для общества заключенных. Мы надеемся, что парламентарии примут справедливое решение и помогут амнистировать человека, который очень немало сделал для своей родины и для своего государства».

Единственное, что настораживает в словах инициаторов амнистии, – непонятно, как будет с теми сидельцами, кто не отмечен орденами? Наверное, депутаты согласятся с тем, что они тоже имеют право на сочувствие и им так же грозит коронавирус.

В этой истории бросается в глаза один момент. Президент явно не планировал амнистию. Согласитесь, трудно предположить, что человек, который лично провел шесть парадов Победы, не думал, чего бы еще придумать такого значительного, запоминающегося.

Но за все время подготовки к праздникам он не произнес ни слова о возможной амнистии. Он ее просто не хотел, в противном случае озвучил бы сам.

Наверное, у президента много причин для личного нерасположения к сидельцам. В прошлом году они устроили ему голодовку против ужесточения режима содержания. Зеков тогда жестоко избили омоновцы, но они нашли поддержку в парламенте. Большинство депутатов потребовали отставки министров юстиции и внутренних дел, как ответственных за истязания заключенных. Президент категорически отказался выполнять волю парламентского большинства, и пошло-поехало – угрозы и шантаж в отношении депутатов, подтасовки парламентских протоколов, нарушение регламентов и вообще всего, что создавало до этого иллюзию цивилизованной власти.

И теперь те самые депутаты хотят амнистировать тех самых зеков. Не всех, кончено, но какую-то часть из них, не слишком обремененных тяжестью содеянного. О перспективах амнистии я спросил у политолога Вячеслава Гобозова:

«Юридически президент не имеет отношения к амнистии, ее объявляет парламент. Естественно, для принятия этого решения необходимо набрать большинство голосов в парламенте. Значит, нужна поддержка партии власти «Единая Осетия», за которой большинство голосов благодаря союзу с депутатами-самовыдвиженцами. Поэтому позиция этой партии будет определяющей. И, понятное дело, позиция «Единой Осетии» будет отражать и точку зрения президента Бибилова по этому вопросу. Я никогда не поверю, что партия станет перечить своему фактическому лидеру».

То есть опять все сходится в одни руки, и опять от горячего сердца воина будут требовать холодной головы гаранта… Даже как-то неловко получается.

К другим новостям.

В Южной Осетии в субботу выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией у недавно прибывшего курсанта. Об этом информагентству «Рес» сообщила глава комитета Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.

Таким образом, всего в республике обнаружено 35 инфицированных. Все заболели на территории России и выявлены во время обязательного двухнедельного карантина. Исключение составляют два медработника, которые заразились в «красной зоне» больницы поселка Знаур. При этом, как отметила заместитель руководителя комитета по защите прав потребителя и благополучия человека Анна Гаглоева, зараженные медработники не имели контакта c людьми вне медучреждения.

По мнению югоосетинского врача Сармата Парастаева, это тревожный сигнал – заражение медперсонала (не важно, врача или санитарки) в условиях, когда еще нет никакой пандемии, а есть лишь первые пациенты в больнице, причем все на ногах, все переносят болезнь в легкой форме. То есть нет тяжелобольных, нуждающихся в каких-то процедурах, предполагающих более тесный контакт с пациентами и, соответственно, более высокие риски для медперсонала.

Нет и другого фактора риска для медиков, связанного с тяжелой формой болезни, – многократного увеличения вирусной нагрузки от пациента в сравнении с легкой и средней тяжестью. И если при таких условиях произошло заражение, значит, что-то не так в медучреждении, говорит Cармат Парастаев:

«Как у врача, который двадцать лет проработал в Южной Осетии, эта новость у меня вызывает тревогу. Быть может, в этом лечебном заведении не на должном уровне дисциплина, и медперсонал игнорирует спущенные им протоколы? Или, может, нет никаких протоколов, и медперсонал не проинструктирован должным образом? Или все-таки причина в том, что у них нет необходимых средств защиты, и из-за этого они получили дозу инфекции? Надо отнестись к этому случаю серьезно и разобраться, в чем конкретно причина заражения».

На прошлой неделе в Южной Осетии случилось происшествие, которое может стоить республике пандемии COVID-19. Группа курсантов российских военных училищ, вернувшихся домой в связи с переходом вузов на дистанционное обучение, сбежали из обязательного двухнедельного карантина.

Республика не готова к пандемии. Слабая медицина – это одно из главных последствий двадцати лет конфликта и изоляции – размывание кадров, недоступность передовых центров образования и повышения квалификации для тех, кто остается дома, а не уезжает в поисках лучшей жизни. На восстановление отрасли, в первую очередь кадров, уйдут годы, а до тех пор власти избрали единственно возможную стратегию – сосредоточить усилия на том, чтобы не допустить проникновения вируса на территорию республики, то есть закрыть границы. Исключение делают для возвращающихся домой студентов и дипломатов. Невозможно не впустить людей домой, поэтому для них придумали двухнедельный карантин. И вот с этого карантина сбежали пацаны – 25 курсантов военных вузов. Когда конкретно они дали деру, сколько бегали и с кем общались в самоволке, неизвестно.

19 мая в соцсети Facebook появился одинокий статус: «Карантин дал течь?» Тогда на него мало кто обратил внимание. А 21 мая на одном из негосударственных ресурсах появилась информация о сбежавших из-под карантина курсантах военных вузов. Беглецов вернули, охрану карантина усилили. В этот же день президент Анатолий Бибилов в присутствии чиновников и журналистов распекал родителей беглецов, которых то ли пригласили, то ли привели к нему в приемную. Анатолий Бибилов потребовал наказать провинившихся курсантов, вплоть до отчисления из училищ:

«Курсанты, которые давали присягу стойко переносить все тяготы воинской службы, – не дисциплинированы, не выполняют эту присягу! Министр обороны, я вам поручаю расследовать эту ситуацию, выявить тех, кто вышел с этой инициативой. Не важно, один это будет человек или пять. Разбирательства, дорогие родители, обязательно будут, и решение по виновным я до вас доведу точно так же, на таком же собрании».

Эту новость лучше смотреть, чем слушать. Весь вид президента указывал на то, что он в ярости, и на этот раз его понять можно. Когда в республике все решает один человек, он же за все и отвечает. И в этом смысле не только здоровье нации, но и его личная политическая судьба напрямую зависят от того, как он справится с угрозой пандемии.

Потому что если, не дай бог, пандемия, то на выборах президенту припомнят, что он отказался от помощи специалистов ВОЗ, которые, как в Абхазии, могли бы поделиться опытом, провести тренинги с медперсоналом, выявить какие-то недоработки эпидемиологов, разработать план действий на случай пандемии и так далее.

Еще президент отказался от предлагавшихся ему эффективных импортных тестов, у которых погрешность около одного процента, в пользу российских, которые врут в 60% случаев.

До сих пор выстроенная система карантина справлялась с поставленной задачей именно за счет педантичного соблюдения требований, пока пацаны не дали деру из карантина. Теперь вся надежда, как говорят осетины, на большого Бога – чтобы беглецы оказались здоровы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия