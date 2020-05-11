«Отношения Грузии и Украины настолько крепки, что назначение Саакашвили не должно повлиять на них»

Грузинские власти не планируют ставить под вопрос дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на пост председателя Национального совета реформ Украины, но, по словам премьера Гахария, «разработают тактику защиты от его авантюр». Пользователи грузинского сегмента соцсети Facebook рассказали, что думают о назначении Саакашвили и о реакции на это грузинских властей.

– Как вы думаете, как будут впредь развиваться отношения с Украиной?

Бесо: Наши отношения не должны испортиться, это назначение не должно вызвать серьезное напряжение между Грузией и Украиной и повлиять на экономические или любые другие отношения. Просто возникает вопрос: почему Зеленский сделал это? Нет, я не против: если Саакашвили пригодится их стране, то пусть пользуются им, но все же назначать криминала на какой-либо пост… Я не думаю, что он настолько ценный кадр, чтобы рисковать отношениями с Грузией. Понятно, что мы зависим от Украины больше, чем она от нас, но нужно же учитывать, что мы – братские народы, и не поощрять преступников. Он (Саакашвили) совершил больше преступлений, чем добрых дел.

Люда: Власти Грузии не должны особо напрягаться из-за назначения Саакашвили на какую-либо должность в Украине. Отношения наших стран настолько стабильны и крепки, что никакое назначение не должно повлиять на них.

Като: То, что вопрос (назначения) Саакашвили для Грузии является принципиальным, знают все, в том числе и президент Зеленский. Поэтому для меня непонятна не реакция грузинских властей, а само решение Зеленского. Это какой кризис должен быть в Украине, что на карту ставятся отношения с дружественным государством?! Но мне хочется верить в то, что назначение Саакашвили не повлияет на эти отношения.

Михаил: Я думаю, что правительство Грузии зря нервничает из-за назначения Саакашвили. Какую бы должность этот человек не занимал в других странах, угрозы для нашего государства он больше не представляет. Что касается отношений – это никак на них не повлияет, кто бы что ни говорил. Я не думаю, что наши власти будут их портить из-за какого-то там Саакашвили.

Тамуна: Считаю, что появление Михаила Саакашвили на политической площадке любой страны несет опасность для Грузии. Естественно, необходимо, чтобы наши правительственные структуры обратили на это пристальное внимание, сделали все возможное, чтобы его новый статус не дал возможности оказывать хоть какое-то влияние на нашу страну. Это не тот человек, который будет заниматься только своими прямыми обязанностями и не воспользуется любой должностью и постом, чтобы каким-либо образом воздействовать на политику Грузии.

Кетеван: Наши власти однозначно неправильно ведут себя в этом вопросе. И мне кажется, что никто не будет портить отношения с Украиной, все будет идти в том же ритме, в каком шло до сегодняшнего дня.

Мари: Я считаю, что назначение Саакашвили никак не должно повлиять на грузино-украинские отношения. Более того, это не повод, чтобы в правительстве заговорили о возможном отзыве посла и тем более о расторжении дипломатических отношений. Напрямую, конечно, это никто не говорит, но делают неоднозначные намеки. Саакашвили – гражданин Украины, и у него есть право занимать в этой стране любой пост, на который его назначат. И тем более это не такой уж и высокий пост. В общем, наши власти зря нервничают, я считаю.