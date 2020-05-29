Югоосетинская неделя: парламентаризм как краш-тест на демократию

На этой неделе парламентарии столкнулись с игнорированием депутатских запросов со стороны Контрольно-счетной палаты об итогах ее совместной со Счетной палатой России проверки. По ее итогам расписывают все пополнения и траты бюджета, нарушения и злоупотребления, допущенные при освоении бюджетных средств, или, наоборот, констатируется добросовестное выполнение закона.

Эти документы помогли бы депутатам подготовиться к ежегодному отчету главы правительства. Кстати, кабмин так до сих пор и не отчитался перед парламентом за прошлый год, хотя, как правило, это происходит не позже марта. Не то чтобы правительство не готово, министр финансов Аза Хабалова уже представила самому кабмину отчет об исполнении госбюджета Южной Осетии в первом квартале этого года. О том, что Контрольно-счетная палата республики игнорирует депутатские запросы, написал в четверг на своей странице в социальной сети Facebook депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Игнорировать депутатские запросы и скрывать информацию – нарушение законодательства, но никакого ответа я до сих пор не получил. Власть, наверное, путает бюджет республики и финансовую помощь России со своими личными сбережениями, поэтому считает возможным скрывать от депутатов и народа отчет Счетной палаты Российской Федерации. Но меня и избирателей, которых я представляю, не интересуют чьи-то личные финансы. Нас интересует эффективность расходования средств государственного бюджета… А власть призываю прекратить нарушать закон и скрывать от депутатов результаты работы Счетной палаты России в нашей республике. Это уже ничего не исправит ни в плане эффективности вашей работы, ни в плане ее оценки депутатами и народом».

По данным депутатов, в 2019 году Россия выделила Южной Осетии около семи с половиной миллиардов рублей. 1 миллиард 425 миллионов 700 тысяч рублей составили собственные доходы республики. Российская часть отчета направляется в югоосетинскую Контрольно-счетную палату, поэтому, говорит Санакоев, получить ее напрямую из России не получится. Речь идет о проверке расходования средств, выделяемых Российской Федерацией. Освоение собственных доходов республики – это часть исследования КСП РЮО.

В беседе с «Эхом Кавказа» Санакоев заявил, что в парламенте ждут представителей исполнительной власти, но когда состоятся слушания, пока неизвестно:

«Отчет уже должен был быть, но пока должна пройти соответствующая работа, в том числе по комитетам. Поэтому мы пока в состоянии ожидания, хотя он у нас уже есть (текст), мы его изучаем. Но нам нужно больше информации, а больше информации мы можем получить только из отчетов КСП, тем более что по многим вопросам многие ссылаются на то, что Счетная палата нам так рекомендовала, Счетная палата вот это заключила. А у нас всего этого нет.

– С чем вы связываете то, что югоосетинская Счетная палата не была готова представить вам этот отчет?

– Даже не знаю. Я не смог связаться с ее руководством. Но запрос я отправил дней 16 назад. Думаю, за это время я мог уже получить этот документ. И не только я, потому что до меня мои коллеги отправляли запрос в правительство. А я направил в качестве депутатского запроса. И сейчас я ожидаю реакции от правительства, потому что и туда отправил депутатский запрос.

– В случае если вам не будет представлен отчет КСП, как будут действовать депутаты?

– Мы будем опираться на закон. Тут есть у нас и административное право, и ряд других норм. И будем ссылаться на них, потому что на депутатские запросы обязаны отвечать все органы власти».

Давид Санакоев – представитель вымирающего в республике племени идеалистов, мечтателей о построении цивилизованного демократического государства. Он никак не может смириться с тем, что никаких народных представителей, никакого законодательного органа в принципе уже не существует. Его фактически упразднили еще в прошлом году, когда президент демонстративно проигнорировал требование конституционного большинства отправить в отставку двух министров. А потом почти два месяца показательно гнобили депутатов, нарушали процедуры, фальсифицировали протоколы парламентских сессий.

Этим показным вероломством и парламенту, и обществу тогда дали понять, что никакой демократии не существует. Игры в цивилизованное государство – это архитектурное излишество, от которого пора избавляться.

В принципе первый внятный сигнал по этому поводу республика получила на последних парламентских выборах, когда всех, кто не понравился президенту, просто не допустили к выборам. Предлоги умышлено выбирали самые ничтожные, смехотворные, чтобы унижение было демонстративным, понятным даже самым недалеким товарищам. Теперь история с отчетом правительства. Понятно, что если правительство представило его президенту, но не парламенту, то причина только в одном – так распорядился Анатолий Ильич. В противном случае он бы уже и сам устроил разнос кабину за нарушение регламента.

Понятно также, что в непредставлении отчета нет никакого смысла, кроме одного – унижения. Парламент должен привыкать к мысли, что он никакая не законодательная власть, он лишь инструмент по легитимации распоряжений национального лидера, коим, по примеру Владимира Путина, видит себя Анатолий Бибилов.

А вы думаете Кабисов сидит за экономические фигли-мигли? Вы думаете, за это его целый год держали в бетонном мешке без окон, воды и санитарных удобств? Он был примерно наказан за то, что позволил себе лишнее в адрес лидера. Хотели в Россию? Распишитесь, получите. Тем, кто все еще сомневается, ждать осталось немного – до президентских выборов. Они могут оказаться последним краш-тестом для демократии. Немалую долю ответственности за такое положение вещей несут сами депутаты. И в таком пренебрежительном отношении к ним они тоже повинны.

Бибилов и партия «Единая Осетия» выборы проиграла, несмотря на многочисленные махинации во время голосования. Большинство депутатов пришло в парламент на протестной волне, под схожими оппозиционными лозунгами. Все, что им оставалось, – договориться между собой, сформировать коалицию и править республикой. Вместо этого они на первой же сессии выстроились в очередь за должностями. На эту синекуру и прибавку к депутатской зарплате они променяли свою победу и уважение политических оппонентов. История беспрецедентная.

К другим новостям.

Правительство Южной Осетии решило продлить действие ограничительных мероприятий (карантина) до конца июня «с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 в сопредельных государствах». То есть граница фактически будет закрыта. Исключения, судя по всему, будут делать только на «Верхнем Руке» для возвращающихся домой и для перевозчиков товаров первой необходимости, и то при обязательном двухнедельном карантине для всех въезжающих.

Сохраняется временный запрет на работу дошкольных учреждений, проведение любых массовых мероприятий, в том числе свадеб. При организации поминальных мероприятий настоятельно рекомендовано воздержаться от массовости.

Из нового, чего не было раньше. Работодатели, вне зависимости от формы собственности, обязаны отправить на самоизоляцию с сохранением заработной платы беременных женщин, лиц, достигших 65-летнего возраста, страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хроническими болезнями почек, онкологическими заболеваниями), перенесших инфаркт или инсульт.

Освобождение от работы с сохранением заработной платы также предоставляется одному из домочадцев, осуществляющих уход за детьми до десяти лет. Своим постановлением правительство приводит в состояние повышенной готовности все государственные структуры, начиная от Минздрава и санитарных служб, заканчивая Нацбанком и судебными приставами. Исполнительная власть демонстрирует подготовку к пандемии, но в этот перечень решительных мер явно не вписываются некоторые послабления в режиме карантина, например, разрешение на работу кафе и ресторанов.

То есть получается на свадьбу нельзя, а в переполненный кабак – добро пожаловать? Согласитесь, странное решение. Экс-депутат югоосетинского парламента Роланд Келехсаев считает эти послабления слишком рискованными. Не вселяют в него уверенности и такие случаи, как недавний побег из карантина вернувшихся из России курсантов. При всех усилиях властей, говорит Роланд Келехсаев, им трудно гарантировать положительный результат, когда так много зависит от человеческого фактора, от самосознания каждого члена общества. Поэтому, убежден Келехсаев, власти должны ввести режим обязательного ношения медицинских масок хотя бы для посещения магазинов и парикмахерских, а также обязать предпринимателей выставить санитайзеры в торговых залах и салонах:

«У нас воспринимают ношение масок как добровольное дело. Дескать, я вправе рисковать своим здоровьем. Действительно, люди имеют право рисковать собой, но они не имеют права рисковать чужими жизнями, делать выбор за других. Особенность COVID-19 как раз в том, что на протяжении длительного времени человек не знает, что он болен и заразен. Поэтому даже внешне здоровый человек не может отвечать за себя, гарантировать, что он здоров и что он, игнорируя ношение маски, рискует только своим здоровьем, а не здоровьем окружающих. Поэтому я считаю, что не может быть свободы выбора в этом вопросе, и принуждение в данном случае не является нарушением прав человека».

И все-таки люди, по наблюдениям моей коллеги Ирины Келехсаевой, начинают осознавать опасность коронавируса. Этому способствует большое количество родственников в Северной Осетии, где число зараженных и умерших от COVID-19 растет с каждым днем. Несмотря на хаотичные очереди в торговых точках и некоторых организациях Цхинвала, люди стараются соблюдать дистанцию. Впрочем, горожане не спешат воспользоваться разрешением властей на работу ресторанов и кафе. В столичных объектах общественного питания пока пусто.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия