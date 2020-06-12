Час министра и пятиминутка деструктивных сил

В формате «час министра» грузинский парламент заслушал сегодня главу оборонного ведомства Ираклия Гарибашвили. Представители оппозиционных партий «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» на выступлении министра не присутствовали, но это не помешало ни министру, ни оппозиционерам заочно обменяться колкостями.

Инфраструктурные проекты, популяризация армии на идеологическом уровне, закупка спецтехники, обновленное обмундирование военнослужащих, разработка национальной стратегии на 10 лет вперед и стратегическое партнерство с Америкой. Это лишь часть вопросов, на которых акцентировал внимание глава оборонного ведомства Ираклий Гарибашвили в рамках своего часа в парламенте:

«Двустороннее стратегическое партнерство с Америкой еще никогда не было таким сильным, как сейчас. Это официальная позиция департамента обороны США. Здесь же я бы хотел отметить один из успешных проектов – проект центра боевой подготовки, который является ярким примером нашего успешного сотрудничества. Ведется усовершенствование этого центра, чтобы в результате получить тренировочный объект мирового уровня».

В то же время внушительная часть выступления Гарибашвили касалась критики действий «деструктивных сил». Их он упомянул не раз, назвав второй по значимости угрозой для страны после российской оккупации. Цель этих сил, по его словам, ослабить власть и институты, пользующиеся большим доверием в обществе, – церковь, армию и полицию. Для этих деструктивных сил, как сказал Гарибашвили, неприемлемы также лидеры и индивиды, имеющие влияние на настроения людей:

«Против Министерства обороны, как одного из фундаментальных ведомств сектора безопасности, практически беспрерывно ведется кампания по дискредитации. Силы, включенные в нее, не стесняются тиражировать низкопробную дезинформацию. В определенных случаях эта кампания принимает неприличные формы, манипулируя вопросами закупки военной обуви, питания, чох, часов или дезинфекционных растворов. Нас возмущает кампания, обращенная против текущих и уже осуществленных в оборонном ведомстве успешных проектов, конечная цель которой – пошатнуть обороноспособность и снизить военный дух».

Представители оппозиционных партий «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» остаются в режиме бойкота, а потому на выступлении министра не присутствовали и вопросов ему не задавали. В то же время вопросы депутатов от правящей партии по большей части начинались со слов благодарности.

«Господин Ираклий, я преклоняюсь перед вами, перед армией. Эти слова – от сердца. Это не написанный текст, это во мне. Я хочу, чтобы так мыслило будущее поколение. В школах, в детских садах – воспитывать солдатами наших грузин нужно начинать с семьи. Было создано много сект и организаций, которые противятся службе в армии и поощряют это. Вы такой человек – я надеюсь, вы предпримете шаги, которые решат эту проблему», – обратился к Гарибашвили Дмитрий Мхеидзе, мажоритарный депутат от Кутаиси.

Ложку дегтя в медовый поток добавил бывший член «Грузинской мечты», ныне независимый депутат Леван Гогичаишвили. Для начала он напомнил Гарибашвили, что тот в сентябре прошлого года жестко критиковал людей и организации, которые помогают призывникам уклониться от службы в армии, и тогда же пообещал принять соответствующие меры. Но, как говорит Гогичаишвили, никаких действенных шагов за эти девять месяцев предпринято не было. Кроме того, он поинтересовался:

«Вот лично вы, господин Ираклий, берете на себя ответственность за то, что укравшего из бюджета выпустили из тюрьмы? Какова была ваша роль, что вы сделали, чтобы остановить этот процесс?», – спросил Гогичаишвили, не называя конкретных имен. Но, судя по ответу министра, речь шла о помилованном президентом Гиги Угулава, члене «Европейской Грузии».

«Что касается вопроса: кто выпустил Гиги Угулава, – это не ко мне. Когда я был премьер-министром, мы дважды арестовали господина Угулава. Прокуратура арестовала. Сейчас я – министр обороны, и этот вопрос – не ко мне».

Сам Гиги Угулава не стал затягивать с ответом и расценил заявление министра как чистосердечное признание:

«Он (Гарибашвили) – самый эксквизитный дурак команды «Грузинской мечты». Фактически он признал, что все уголовные дела, возбужденные против меня, были политически мотивированными».

Оппозиционные депутаты выступление министра хоть и бойкотировали, но своим мнением с журналистами все же поделились. Так, к примеру, Гига Бокерия назвал его «символом коррупции и непотизма при режиме «Грузинской мечты»» и заявил, что Гарибашвили, вместо того чтобы говорить о проблемах в военной сфере, перенес все внимание на свою личную репутацию, которую путает с репутацией всей армии. А депутат от ЕНД Роман Гоциридзе сказал, что главе оборонного ведомства то и дело что-то мерещится, в то время как, по оценке американских конгрессменов, главным источником дестабилизации в Грузии являются Бидзина Иванишвили и его партия.