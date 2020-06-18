Жертвы «гавриловской ночи» требуют компенсации 

Ассоциация молодых юристов подала в Тбилисский городской суд иск о возмещении морального ущерба трем пострадавшим во время разгона акции 20-21 июня 2019 года. В ближайшие месяцы правозащитники намереваются внести в суд еще 24 таких иска.

Через два дня исполняется ровно год с момента разгона митинга в ночь на 21 июня. Как оказалось, этого срока достаточно для экс-министра внутренних дел, а ныне – премьера Грузии Георгия Гахария, чтобы позабыть некоторые детали событий «гавриловской ночи». Сегодня в интервью грузинским СМИ он заявил:

«Уже восемь месяцев, как я не являюсь министром внутренних дел, вы же понимаете, что некоторые вещи в памяти путаются. Кто отдал приказ, стреляли ли прицельно или не стреляли, для меня лично все это второстепенное. Это был штурм парламента, штурм государственного института, чего не допустило МВД, каждый сотрудник ведомства и в целом правоохранительная система. Это была их обязанность».

Тамар Багашвили во время событий годичной давности работала журналистом «Рустави 2», в ходе разгона акции получила телесные повреждения. Сейчас она – ведущая информационной передачи на канале «Мтавари», и во время одного из выпусков так прокомментировала слова Георгия Гахария:

«Это точно не второстепенное дело – для нас. В отличие от Георгия Гахария, мы ничего не забыли, несмотря на то, что прошел один год».

Тамар Багашвили – одна из трех человек, от чьих имен Ассоциация молодых юристов Грузии сегодня внесла иск в Тбилисский городской суд. В интервью «Эху Кавказа» представитель этого НПО Марика Думбадзе заявила:

«Речь идет о таких повреждениях, как потеря зрения одного из глаз, разные телесные повреждения. На протяжении года мы работали с медицинской документацией, обратились и к экспертам по поводу отчетов экспертизы. Все собранные материалы позволили нам обратиться в суд, чтобы потребовать от МВД возмещения морального ущерба этим людям и назначения им ежемесячных выплат из-за снижения их работоспособности (на что повлияли упомянутые повреждения). Речь идет о суммах, которые позволят им продолжить лечение (полученных травм)».

По словам Марики Думбадзе, пока внесены иски трех человек, просто на данном этапе их документы полностью готовы. Одна из них – журналист Тамар Багашвили, двое других – участники акции Лексо Чанкселиани и Давид Шекилидзе.

Всего пострадавших – 27 человек, сейчас в НПО работают и над исками других людей. Оставшиеся 24 иска молодые юристы внесут в Тбилисский городской суд до конца июля, говорит Марика Думбадзе.

Еще дальше пошли юристы Центра по правам человека, они подали иски в Страсбургский суд по правам человека от имени других трех человек, по их утверждениям, пострадавших в ночь с 20 на 21 июня. Говорит глава этого НПО Алеко Цкитишвили:

«На этой неделе мы получили подтвержденную информацию из Страсбурга –Европейский суд по правам человека зарегистрировал иски, подготовленные нами от имени трех журналистов. Это люди, получившие повреждения 20-21 июня прошлого года. У них не было статуса пострадавших. Мы на протяжении долгого времени требовали этого от прокуратуры, но, несмотря на то, что существуют соответствующие заключения экспертизы, нам постоянно отказывали в этом».

Сотрудники НПО утверждают, что власти нарушили три статьи Европейской конвенции: «Право на самовыражение», «Право на собрание и манифестации» и «Право на эффективное расследование». Они выражают надежду, что в случае победы Страсбургский суд обяжет государство выплатить компенсацию пострадавшим журналистам.

Согласно данным объединения Хартия журналистской этики, во время разгона прошлогодней акции пострадали 39 журналистов. До сих пор ни одному из них не был присвоен статус пострадавшего. Между тем, многие из них планируют освещать акцию, приуроченную к годовщине «гавриловской ночи», которая пройдет послезавтра возле здания парламента в Тбилиси.