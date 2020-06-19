Югоосетинская неделя: паспорта – пенсионерам, землю – инвестору

Информационную неделю открыл депутат югоосетинского парламента Давид Санакоев. Он потребовал пересмотра отношений с компанией «Аланти бундор», которая намеревалась посадить ореховый сад в Знаурском районе.

В декабре прошлого года «Эхо Кавказа» сообщало, что 180 семей из селений Мугут и Аунев Знаурского района обратились с жалобой в парламент на несправедливый, по их мнению, землеотвод: 450 гектаров пашни передали в долгосрочную аренду, на 25 лет, не местным жителям, а стороннему инвестору под ореховый сад. Из-за этого, говорилось в обращении, они остались без земли.

Эта земля не пустовала. Местные крестьяне ее обрабатывали на условиях краткосрочной аренды в 1 год. На тот момент, когда пашню передавали инвестору, компании «Аланти бундор», принадлежащей известному в республике человеку Алану Татарову, она уже была вспахана и засеяна озимыми культурами.

В споре крестьян с инвестором власти приняли сторону последнего. Его лично поддержали югоосетинский президент Анатолий Бибилов и спикер парламента Алан Тадтаев. По их уверениям, инвестора выгодно отличали намерения вложить в дело собственные средства, не прибегая к поддержке правительства.

Эта почти забытая история получила новое звучание, когда из правительства просочилась информация о том, что компания «Аланти бундор» запросила у государства помощь в размере 20 миллионов рублей.

По словам депутата Давида Санакоева, он решил перепроверить эту информацию, и навел справки о нашумевшем инвестиционном проекте:

«Мне не нравится, когда нас обманывают. Нас убеждали, что проект будет реализован за собственные средства инвестора, а на самом деле он запросил государственную поддержку.

– Вы считаете, что проект нежизнеспособный или даже фиктивный?

– Мы не можем об этом судить, потому что нет никакой документации – бизнес-плана, проекта. Весьма прискорбно, что, не имея никакой документации на руках, наши президент и спикер поддерживали этот проект.

– Откуда вам известно, что у них нет документов?

– Я запросил в Министерстве экономического развития данные по этому проекту. 26 мая мне ответили, что у них актуального бизнес-плана нет. Были какие-то бумаги, которые он представил вместе с заявлением на господдержку. Министерство их вернуло, и больше от него ничего не поступало. А между тем, проект развивается. «Ирагропромсервис» работает, прежде всего, на «Аланти бундор», а все остальные фермеры ждут, когда техника закончит обрабатывать его участок».

Давид Санакоев заявил, что будет добиваться пересмотра договорных отношений с арендатором, в первую очередь, в пользу тех 180 семей, которых оставили без земли.

На самом деле, это история не про инвестора. Он здесь вообще ни при чем. Он – деятельный человек, который принимает условия власти и играет по ее правилам. Скорее, эти правила не приняли или не поняли жители Аунева и Мугута.

Возможно, они пребывали в иллюзии, что они – источник власти, хозяева земли, полноправные граждане. Наверное, если бы товарищи руководители воспринимали их в качестве таковых, то не посмели бы переступать через их несогласие, передавать в третьи руки уже вспаханные и засеянные крестьянами поля.

Никакие разглагольствования о всеобщей пользе, о низкой эффективности фермеров и высокой рентабельности орехов, не могут быть оправданием или основанием для ущемления местных, потому что люди, живущие на своей земле, никому не обязаны быть эффективными. Эффективным должен быть человек, нанятый на работу, например, президент.

А вот когда нанятые на работу «слуги народа» пытаются царствовать, править республикой, как вотчиной, тогда всем становится плохо: у крестьян отбирают землю, заключенных пытают в тюрьмах, честных граждан не пускают на парламентские выборы, депутатов ставят под стволы в здании парламента.

Собственно, история об этом, а не об инвесторе.

К другим темам. После годового перерыва жителям Ленингорского района вновь стали выдавать югоосетинские паспорта, а лицам, достигшим пенсионного возраста – пенсии.

Гражданская активистка Тамара Меаракишвили не располагает точными цифрами, но, по ее наблюдениям, счет получивших новые паспорта идет на десятки. В последний раз так много раздавали в прошлом году, перед парламентскими выборами, рассказывает Тамара Меаракишвили:

«Как и обещали в начале года, власти дают гражданство старикам. Вместе с гражданством им начисляют и пенсии. Поднимают архивы, считают стаж работы и размеры пособия. Гражданство дают и молодым. Паспорта пользуются спросом, потому что гражданство снимает постоянные проблемы с получением и продлением пропусков для пересечения границы. Имея статус гражданина, ты можешь защитить свое имущество, претендовать на работу, какие-то пособия. Изменились и правила. Раньше при получении югоосетинского гражданства нужно было сдать старый пропуск и подать документы на получение нового. В этом году пропуск менять не надо.

– В прошлом году распространилась информация, что якобы тех, кто получит югоосетинское гражданство, перестанут выпускать в Грузию. Нет ли у людей таких опасений?

– Есть те, кто опасается, что их не выпустят, но большинство не боится, наоборот, они ожидают открытия границы в таком же режиме, как это было до 4 сентября прошлого года».

В начале января гражданство обещали дать старикам, грузинским пенсионером, для которых грузинская пенсия – единственный источник существования. У большинства из них дети и внуки живут в Грузии. Но старки к ним жить не едут, не хотят покидать дома, в которых прошла их жизнь, не желают оставлять родные могилы.

Этот выбор пожилых людей прибавляет забот детям – надо находить время, чтобы приехать в район, поухаживать за престарелыми родителями. Все это хлопотно, но возможно при одном условии – если через границу можно переехать. А вот когда «Раздахан» закрывается надолго, то у стариков быстро заканчивается пенсия, они начинают голодать, просить в долг в местных магазинах. Пожилые люди боятся надолго оставаться одни, а родные боятся надолго их оставлять…

В прошлом году из-за цнелисского кризиса «Раздахан» был закрыт четыре с половиной месяца – с 5 сентября 2019 по 24 января 2020 года. Это было настоящее испытание и для стариков, и для их детей по ту строну от забора.

Тогда руководство сжалилось над людьми и выделило им две недели, чтобы они смогли выехать за пенсиями, повидаться с родными, показаться врачам. Таких в январе было 120 человек.

Тогда же Цхинвал озвучил свое решение: несмотря на кризисные ситуации, открывать для стариков пункты пропуска один раз в два месяца.

После этого граница закрылась на карантин из-за пандемии COVID-19, то есть в общей сложности «Раздахан» закрыт уже пять месяцев, но из Ленингорского района больше не поступало информации о голодающих стариках. Понятно, что вернулись из Грузии пока не все, но и многие из тех, кто приехал, уже получают югоосетинские пенсии. Хорошим подспорьем для стариков стала и гуманитарная помощь, которую из-за пандемии несколько раз раздавали неимущим жителям района.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия