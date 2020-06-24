Саакашвили рассказал, как ходил с Трампом в ночные клубы и «прыгал по фонтанам»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, как в период управления страной его навещали американские политики. В частности, он заявил, что ходил по ночным клубам с Дональдом Трампом, который тогда еще не был американским президентом.

«Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали», — вспомнил бывший грузинский лидер в передаче на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.

Посещать Грузию, по его словам, любили также Хиллари Клинтон и Джон Маккейн. Последний, как утверждает Саакашвили, был там десять раз.

Также, как рассказал Саакашвили, к нему приезжал Борис Березовский и просил организовать свадьбу. Однако девушка с нее сбежала, заявив, что ничего не будет делать без своих родителей с Поволжья.