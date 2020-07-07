В Грузии 5 новых случаев коронавируса, 8 пациентов выздоровели

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Армении остается тяжелой, в ходе брифинга после заседания комендатуры заявил премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Радио Азатутюн.

По его словам, система здравоохранения продолжает работать в режиме загруженности. Премьер-министр подчеркнул, что такие плохие новости поступают не только из Армении, но и из многих других стран мира, в частности, во многих странах, которые заявляли, что ситуация с эпидемией находится под контролем, начинается новая волна инфицирования.

Пашинян отметил, что постоянно призывал граждан соблюдать противоэпидемические правила.

«В тот момент, когда мы увидим, что наша система здравоохранения больше не может обслуживать граждан даже в таких крайне напряженных условиях, у нас не будет другого выхода, кроме как вернуться к режиму ограничений и применить более жесткие ограничения, чтобы справиться с ситуацией», - заявил премьер, добавив, что очень хорошо осознает, что это будет иметь тяжелые последствия для экономики, и надеется, что граждане страны, осознав всю серьезность ситуации, изменят свое поведение, и такой необходимости не возникнет.

На вопрос, собирается ли правительство в четвертый раз продлить объявленный 16 марта в связи с коронавирусом режим чрезвычайного положения, Никол Пашинян ответил: «Мы понимаем, что не можем бесконечно продлевать чрезвычайное положение. Судя по всему, если все будет идти так, как идет, как минимум сейчас мы продлим его, но также попытаемся усовершенствовать законодательство о чрезвычайных ситуациях так, чтобы можно было в условиях отмены режима чрезвычайного положения иметь инструменты для проведения определенной противоэпидемической политики в режиме чрезвычайной ситуации. Да, мы также обсуждаем, что не можем постоянно продлевать чрезвычайное положение, это проблема во всех смыслах, для всех проблема. Но, с другой стороны, мы не можем не учитывать эпидемическую ситуацию, так что здесь мы попытаемся прийти к максимально возможным сбалансированным решениям. Но все идет к тому, что в ближайшее время мы как минимум один раз продлим чрезвычайное положение».