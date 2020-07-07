За несколько дней до убийства Анзор из Вены просил бронежилет – Der Standart

Чеченский беженец Мамихан Умаров (более известный как Анзор из Вены, по паспорту - Мартин Б.) просил своего знакомого помочь ему с приобретением бронежилета - незадолго до того, как был застрелен. Об этом пишет австрийское издание Der Standard. Перевод статьи публикует портал Inopressa.

«По данным ведомства по охране конституции, Мартин Б., очень известный в чеченской диаспоре благодаря своим видео, отказался от охраны полицией. Однако недавно он якобы сказал своему знакомому, что чувствует себя в опасности. Агентство APA цитировало бывшего украинского политика Игоря Мосийчука, которого Мартин Б. просил помочь в покупке бронежилета. «Он сказал мне и свой размер», – сообщил бывший депутат, который сам пережил покушение в 2017 году в Киеве. Затем он связался со знакомыми в Израиле, где производится подобная спецодежда. На его просьбу указать адрес доставки Мартин Б. сообщил ему 23 июня адрес в венском районе Донауштадт, рассказал Мосийчук», – пишет издание.

Der Standard указывает на данные полиции о том, что оба подозреваемых проявляют на допросах мало готовности к сотрудничеству.

«Предполагаемый стрелок, 47-летний мужчина, был зарегистрирован в Ансфельдене в Верхней Австрии. Роль предполагаемого сообщника пока не выяснена. Во всяком случае он якобы приехал вместе с жертвой в Герасдорф и сначала рассматривался как свидетель. После противоречивых показаний во время первого допроса он остался под полицейским арестом», – пишет издание.