Дали Читишвили: «Меня часто спрашивают туристы из России: "Чего вам не хватало? "»

Русскоязычный гид Дали Читишвили, как и многие ее коллеги сегодня, – практически без работы. Она тоскует по временам, когда могла возить туристов по родной Грузии, видеть их восхищенные взгляды и слышать возгласы изумления. Хотя часто приходилось и отвечать на вопрос: чего грузинам не хватало?

– Какая у вас ситуация, Дали? Сейчас акцент делается на внутренний туризм – насколько это оптимистично для вас звучит?

– Внутренний туризм нам, в принципе, ничего не дает, потому что внутренний туризм означает, что местное население перемещается по Грузии, и так как они местные, то они гида не берут, им не требуется гид. Но если, допустим, компания какая-то решила сотрудников куда-нибудь отвезти, они могут нанять гида, а так в основном местному населению гид не нужен, поэтому мы все равно безработные.

– Вас коснулись те меры, которые были предприняты правительством в помощь людям, оставшимся без работы?

– Спасибо за вопрос, но могу сказать, что большинство из нас остались без компенсаций. Если честно, это компенсация даже не капля в океане, потому что мы за сезон зарабатываем намного больше, чем государство выплачивает, но все равно мы остались без компенсаций. Сейчас продлили, я знаю как раз от Ассоциации молодых гидов, что они попросили продлить, и они продлили срок, но мне кажется, что все равно всех они как бы не покроют.

– Вас это не коснулось, да?

– Лично меня это не коснулось. Почему? Я – свободный гид, я не зарегистрирована как официальное, я – физическое лицо, и поэтому я работаю на компании. Прозвучала такая фраза, что мы нигде не фиксируемся, т.е. мы не платим доходы. Если я работаю на компанию, эта компания выдает мне зарплату, и, естественно, она платит налоги за мои доходы. Многие надеялись на компенсацию, но посмотрим…

– Сколько лет вы находитесь в этом бизнесе?

– Я где-то с 2007 года вступила в эту отрасль, но официально, именно профессионально я работаю уже более 10 лет. Я – филолог, осталась без работы где-то в 2005-м, потом с 2007 года начала – как-то произвольно получилось, меня друг послал на экскурсию гидом, и вот как-то в 2010 году я уже профессионально прошла тренинги и стала профессиональным гидом. Я – член Международной ассоциации гидов, я не только гид, но еще и тренер.

– В прошлом году какая ситуация была в том же Тбилиси?

В этом году у нас полный провал, могу сказать. Что будет, никто не знает. Естественно, без надежды – никуда и никак, но мы все-таки надеемся, что что-то будет

– В прошлом году, после того как Россия прекратила полеты, – про себя я скажу, я – русскоязычный гид, и после того как прекратились полеты, естественно, у меня намного меньше стало работы с русскоязычными, т.е. с постсоветского пространства, сократилось количество туристов из России, Белоруссии. Но зато открылись европейские ворота – в прошлом году из Европы заезжало очень много людей, среди них были, естественно, и русскоязычные. Из Испании приезжали, из Польши, из Израиля. Могу сказать, что Европа вдвое больше стала присылать людей в Грузию, чем в позапрошлом году. В прошлом году была ситуация хорошая, а COVID-19 – это у нас большая проблема, и не только у нас, но и по всему миру. В этом году у нас полный провал, могу сказать. В общем, ситуация такая, что наши полеты перенесли еще на август, еще дальше. Что будет, никто не знает. Естественно, без надежды – никуда и никак, но мы все-таки надеемся, что что-то будет. Естественно, не будет столько поездок, как было раньше – в прошлом, позапрошлом годах, – но надеемся, что что-то будет. В этом году у меня отменилось, ну, не знаю, столько туров, – мы же знаем наперед.

– У вас есть соответствующая экипировка?

– По предписанию экипировку они не требуют от нас, но мы должны заниматься термоскринингом, т.е. мы должны мерить температуру уже в аэропорту; мы сажаем людей в машину, которая дезинфицирована нами – гидом или водителем; на мне должна быть повязка, и плюс еще я всем перед тем, как усаживаю в машину, должна дезинфицировать руки. Т.е. все это на нас. Утром выходят они из гостиницы, мы опять должны мерить всем температуру, опять все должны продезинфицировать. Через каждые два часа машина должна дезинфицироваться. Знаете, как: в группе не должно быть более 11-ти человек, они все должны стоять друг от друга где-то на дистанции два метра, у гида должен быть микрофон, и у остальных одноразовые наушники.

– То, что делает правительство, президент Саломе Зурабишвили, которая активно рекламирует разные исторические и курортные места Грузии, достопримечательности, – это как-то будет способствовать развитию внутреннего туризма? Как вы на это смотрите?

– Знаете, честно говоря, человек, когда он начинает путешествовать, наверное, лучше всего начинать путешествие со своей страны – это очень хорошо. Если эта реклама помогает, я только «за», потому что все люди – не только в Грузии – должны знать свою страну в первую очередь, а потом уже выезжать. Это хорошо, но есть одно «но»: если у человека нет заработка, а после COVID-19 очень многие остались без средств, и могу сказать, что я пересматривала цены на гостиницы, и не многие смогут позволить себе попасть на какие-либо курорты – они очень подорожали.

– Вы с чего бы начали такой внутренний тур?

Сейчас я бы взяла рюкзак и пешком потопала бы по всей Грузии, потому что это правда удивительная страна

– Я – гид, меня спрашивать про это нельзя, потому что мне бы сейчас… я бы могла пешком… Я так скучаю, потому что знаете, все время устаешь, не хватает времени, сна, но сейчас я бы взяла рюкзак и пешком потопала бы по всей Грузии, потому что это правда удивительная страна. Но начала бы я с гор. Я море не очень люблю, езжу туда только поздней осенью или ранней весной, когда мало людей и прохладно. А так, я бы начала с гор – Тушети, Сванети, Хевсурети – это мои слабые места. Нижний Картли очень интересный регион, там Джавахети – просто потрясающее место. Не знаю… Одно удовольствие путешествовать по Грузии.

– Дали, интересен стереотип, который вы за эти годы встречали, особенно с русскоязычными туристами…

– Ну, один такой вопрос: «Чего вам не хватало?» Это касается того, что мы вышли из состава Советского Союза. «Чего вам не хватало?» – вот этот стереотип, я не знаю, как можно это удалить из человеческого сознания. Правда, сложно понять, но многие, которые путешествуют не только со мной, но и с другими гидами, и которые приезжают «ради хинкали», то они, уезжая, уже ознакомившись с историей нашей страны, этот хинкали теряется, и они уезжают абсолютно другие… Я вот встречала людей, которые вообще понятия не имели, что мы христианство приняли намного раньше, чем россияне, допустим, и они уезжают уже наполненные как-то, с абсолютно другими взглядами и другим взглядом на Грузию. Т.е. многие говорили, что «вы нам показали Грузию с абсолютно другой стороны». Многие люди, приезжающие сюда, не знают историю. Историю, как мы ее учили в советское время, сейчас уже никто не изучает, и нужно быть таким особым человеком, чтобы заинтересоваться культурой, историей чужой страны. Ну, вот это то, что у меня спросили – «чего вам не хватало?»…

– Обычно какого возраста люди задавали этот вопрос? Была какая-то возрастная категория, и из каких регионов или стран – только из России это было?

Ну, кто-то понимает и принимает это, кто-то уезжает так, что не принимает этого и не понимает все-таки, чего нам не хватало в Советском Союзе

– Белоруссия часто спрашивает, Москва и российские регионы. Про Петербург я ничего не могу сказать, потому что оттуда приезжает абсолютно другой народ, вообще, другое население. Но возрастного ценза как бы нет – спрашивали меня люди моего возраста, старше, были намного моложе меня, – из Белоруссии приезжали молодые люди, которые смотрели на меня и задавали вопрос: «Чего вам не хватало? Что вы все время: независимость, независимость», т.е. очень удивительно это слышать от них. Я сама – советский человек, и у меня мышление было абсолютно советское, но за эти все периоды, которые мы прошли, начиная с 90-х, мы жили во всем этом – в 90-х, в 2000-х и дошли до сегодняшнего дня. И когда я говорю, что «да, я – советский человек, но мы какую-то трансформацию прошли, после 90-х особенно, мы поняли, что это какое-то возрождение, абсолютно другая жизнь», они так смотрят, удивляются. И когда уже ездишь по стране с ними вместе и они встречают народ, который улыбается, они говорят: «Боже, какие вы все счастливые, все такие радушные!» Ну, кто-то понимает и принимает это, кто-то уезжает так, что не принимает этого и не понимает все-таки, чего нам не хватало в Советском Союзе.

– В Грузии гиды, часть гидов, проявляют себя с очень активной гражданской, политической позиции – что касается, допустим, комплекса Давид-Гареджи, была еще и акция, когда протестовали по поводу карт и по поводу Абхазии и Южной Осетии – Цхинвали и Сухуми. Вы тоже принимали участие в этих протестах или сторонились тем конфликтных регионов Грузии?

– Если человек знает историю, все знают, что Гареджийская пустыня, даже если сегодня проходит там граница, даже за границей, Карайское поле – это территория Грузии. Если кто-то на что-то претендует, это была Албания, допустим, пока появились наши соседи. Там Внутренний Картли, то есть. К сожалению, я активного участия не принимала, честно, но реально, если у меня есть возможность подписать петицию, я ее подписываю, я – всей душой. Но если говорить с гостями, то я лично стараюсь как-то мягко им объяснить. У меня были гости, когда мы проезжали мимо Внутреннего Картли и мимо этих коттеджей в поселке Церовани, и они спрашивают: «Это дачи?» Ну, я отвечаю, что это не дачи, это беженцы. Естественно, оттуда возникает уже вопрос, откуда беженцы. Я им объясняю… Очень многие из моих гостей не знают даже, что в 2008 году была бомбежка и что нас бомбили, многие мне говорили даже, что «вы врете».

– Вы сказали, что вы – советский человек, т.е., соответственно, вы бывали и в Цхинвали, и в Сухуми, если вам довелось…

– Естественно, море, детство – это все, Сухуми, Гагра, Пицунда, это все мое детство, конечно. И в Джава мы отдыхали, и в Цхинвали бывали. Да, к сожалению… Мне кажется, понадобится какое-то время, и люди должны забыть все то, что происходило, и когда это забудется, наверное, люди сами начнут уже мириться. Никакая политика здесь не поможет, если народ сам не придет к этому.

– Дали, вы оказались на грани очередной смены профессии?

– Работу я не искала, честно, но, сидя дома, мы с дочкой начали делать украшения, потому что дома сидеть все время – это очень утомительно. Знаете, когда сама сидишь дома – это ничего, а когда заставляют дома сидеть, это еще хуже. Так что профессию мне сейчас уже поздно, наверное, менять. Я была филологом, потом стала гидом… Ну, не знаю, сейчас, наверное, уже не поменяю, но начала учиться рисовать. К искусству меня потянуло: украшения делаю сейчас, с удовольствием занималась бы прикладным искусством, но пока для этого нужна территория, финансы и т.д., чего у меня нет. Я люблю учиться, так что могу еще… Да, кстати говоря, до начала пандемии, я еще греческий язык начала изучать, так что не знаю, может быть, и возобновлю. Вот такие дела у гидов сегодня.