В абхазском парламенте обсуждают предложения «Аруаа» по внешней политике

В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия обсуждают предложения организации ветеранов «Аруаа» по внешней политике.

В повестке дня – дискуссия по вопросу принятия внешнеполитической доктрины, в которой Грузия будет указана в качестве враждебного для Абхазии государства, а действия против абхазского народа со стороны Грузии будут признаны геноцидом. Речь идёт и о возможности обращения к Госдуме России с просьбой признать геноцид народа Абхазии со стороны Грузии.

Ветераны предлагают обсудить и вопрос возмещения Грузией материального ущерба, нанесённого Абхазии во время войны, а также возможность создания рабочей группы по «сбору и систематизации преступлений против народа Абхазии и государства» для представления в Госдуму.

«Возможны ли торгово-экономические взаимоотношения с Грузией в данной ситуации?» – это еще один вопрос, обсуждение которого предложили ветераны «Аруаа».

Предлагается затронуть и тему принятия списка Сигуа-Хишба-Муратия в ответ на санкционный список Отхозория-Татунашвили, принятый правительством Грузии; а также возможность включения в состав делегации Абхазии на Женевских дискуссиях не менее двух депутатов парламента.

По отношениям с Россией в повестке дня лишь один вопрос: «Можем ли мы принять соглашение с РФ, где зеркально будет предоставляться в упрощённой форме гражданам наших стран гражданство?».