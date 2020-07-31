Саломе Зурабишвили устроила оппозиции День флага

Чуть более часа назад стало известно решение президента Грузии – Саломе Зурабишвили не помилует совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа. Об этом ее просили американские конгрессмены, европарламентарии и оппозиционные партии. Ответа президента ждали сутки, но она была занята другим – утверждением президентского флага.

«В Грузии нет политзаключенных, и поэтому я не буду миловать совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа», – заявила к концу дня президент Саломе Зурабишвили. По ее словам, она три месяца назад помиловала оппозиционных лидеров Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили не потому, что считала их политзаключенным, а чтобы открыть дорогу конституционным поправкам, необходимым для проведения справедливых выборов. Эти поправки приняты, и теперь президент советует всем готовиться к выборам.

До наступления этой развязки ситуация с Георгием Руруа продолжала оставаться главным предвыборным индикатором Грузии для 20 оппозиционных партий. В своем сегодняшнем заявлении они осудили вчерашний обвинительный приговор совладельца ТВ «Мтавари». Оппозиционеры убеждены в политических мотивах этого дела, обвинительный приговор они расценили как нарушение договора от 8 марта, в котором правящая «Грузинская мечта» и оппозиционные партии при посредничестве западных партнеров договорились о реформе избирательной системы. Тогда речь шла, по утверждению противников власти, и об освобождении так называемых политзаключенных, среди которых значился и Георгий Руруа.

Депутат «Европейской Грузии» Элене Хоштария, как и другие авторы письма, советовала правящей «Грузинской мечты» не следовать личным интересам партийного лидера Бидзины Иванишвили. Не учитывать его мнение посоветовала депутат Хоштария и президенту Зурабишвили:

«Я обращаюсь с полным уважением к президенту Грузии - встать выше узкопартийных интересов, принять решение – это будет единственным разумным шагом, который нужен не отдельно взятому Георгию Руруа, мне или какой-нибудь партии, а интересам страны».

Помиловать Руруа призвали президента председатель комитета по международным отношениям Конгресса США, республиканец Джеймс Риш, европарламентарий Анна Фотига, а потом и его коллега Андрюс Кубилюс, глава делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее «Евронест».

«Госсекретарь Помпео предостерег (премьер-министра Гахария) от политизации судебных и избирательных процессов. Но политизация правосудия продолжается: сегодня был осужден инвестор оппозиционного телеканала Г. Руруа. Будет ли президент Грузии вмешиваться и защищать дух соглашения 8 марта?» – написал на своей странице в Twitter европарламентарий. Андрюс Кубилюс ранее даже поднимал вопрос в европарламенте о сокращении финансирования Грузии в случае невыполнения договора от 8 марта.

«Это всего лишь частное мнение Кубилюса, – заявил в ответ Ираклий Берая, глава парламентского комитета по международным отношениям. – Георгий Руруа никакой не политзаключенный, и не может им быть. Порочная практика преследования людей по политическим мотивам закончилась в ноябре 2012 года, и это никогда не повторится в нашей стране. Его упоминание как о политзаключенном – это спекуляции оппозиции».

Что же касается помилования, продолжил Ираклий Берая, то это прерогатива президента. О том же говорил накануне премьер-министр Георгий Гахария. Но его сегодняшний, неанонсированный ранее визит к президенту Саломе Зурабишвили сразу привлек внимание общественности. А заявления администрации правительства и президента о том, что встреча была традиционной и рутинной, лишь подогрели дискуссии в поисках ответа на вопрос: «Зачем встречались?» Предупредил ее премьер не миловать Руруа или же, напротив, предлагал разрешить патовую ситуацию, которая может обернуться для власти и лично Бидзины Иванишвили западными санкциями.

Второй день Грузия, и не только, томится в ожидании ответа от президента Саломе Зурабишвили. Можно было сказать, что она хранит молчание, если бы не ее указ, датированный тем же 30 июля об утверждении президентского флага.

– Ответила штандартом, – шутили на грузинском Forum.ge, где открыли отдельную тему с названием: «Флаг президента Грузии нравится, но зачем он нам, непонятно». Многие пользователи соцсетей критиковали президента за новый штандарт, иронизируя, что флаг больше похож на фамильный герб ее родственников из княжеских фамилий.

Многие не поняли, о чем речь, зачем нужно было менять старый, некоторые даже встревожились и призвали президента не менять государственный пятикрестный флаг. Другие поправляли, что это принятая в мире практика: у президентов свой флаг, печать и нагрудный знак – символы президентской власти.

В поисках ответа журналисты штурмовали администрацию президента и Совет по вопросам геральдики, поскольку нигде до этого не было информации о работе над флагом президента. Последний раз активность на сайте Совета по геральдике наблюдалась в мае 2020 года в связи с Днем независимости. А последняя информация о штандарте президента датируется началом двухтысячных.

Под конец рабочего дня администрация президента распространила заявление, в котором сообщается, что из трех вариантов штандарта, разработанного Советом по геральдики, президент утвердила один.

«Основу изображения и описания утвержденного образца президентского флага представляет штандарт правительства первой демократической республики Грузии».

Есть и ответ на вопрос, почему это произошло именно сейчас:

«Закон о символах государственного значения обязывает госучреждения до 1 января 2022 года утвердить или же переутвердить символы, которые созданы без согласования с государственным советом геральдики».

Словом, на вопрос о спешке, как и на вопрос о Георгии Руруа, ответов президента пока нет. А о том, что она думает по поводу призывов конгрессменов и европарламентариев, говорящих о политзаключенных в Грузии, Саломе Зурабишвили ответила в интервью «Рустави 2» 19 мая, после того, как помиловала оппозиционеров Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.

«У меня не было никакой личной коммуникации (с конгрессменами), потому что это не мой уровень, если не встречусь с ними на какой-нибудь конференции».