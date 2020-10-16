Абхазская неделя: коронавирусное отрезвление и споры о мерах против пандемии

Коронавирус – главная тема, которую обсуждают в обществе и вокруг которой общественные и политические силы ломают копья. На этой неделе численность людей, поверивших в существование пандемии, значительно увеличилась, и на улицах города, в общественных местах и транспорте редко встретишь граждан, не использующих индивидуальные средства защиты.

Закрылись школы, детские сады, администрации городов и районов отправляют на карантин целые отделы, министерства и ведомства, не дожидаясь указаний сверху, самостоятельно принимают решения о введении карантина в своих организациях. Так как гудаутский госпиталь не справляется с количеством заболевших, то в городских и районных больницах открываются палаты для COVID-больных. Численность людей, находящихся на стационарном лечении, составляет более 200 человек, среди которых тяжелых и средней тяжести более 60 человек.

Тяжелобольным советуют выезжать на лечение в Россию. Растет статистика умерших – 27 человек. В статистике не фиксируются граждане, умершие за пределами Абхазии. Однако социальные сети сообщают об умерших за пределами страны, и эта информация все равно становится доступной.

Сложная ситуация и в администрации президента. Глава администрации Алхас Квициниа (недавно вернувшийся из Сирии) и его заместители находятся на самоизоляции. По словам источника, это связанно с тем, что у членов семьи этих чиновников диагностирован COVID-19. Сам Аслан Бжания и более 20 сотрудников администрации на этой неделе сдали тест на ковид. Результат отрицательный, сообщил источник в администрации президента. По его словам, чтобы не допускать скопления людей, в администрации президента введена посменная работа, прекращен прием граждан.

Понятно, что на фоне столь удручающих новостей бездеятельность исполнительной власти в вопросе безопасности населения становится все более очевидной. Депутаты парламента после посещения ковид-госпиталя выразили свою обеспокоенность стремительным распространением инфекции в обращении к президенту и премьеру. Они отмечают, что специалисты прогнозируют увеличение темпов распространения пандемии. При ограниченных средствах диагностики единственный ковид-госпиталь в городе Гудауте работает на пределе возможностей, и поэтому депутаты потребовали объявить карантин в образовательных, культурных и спортивных учреждениях, в общепите, оказать помощь предпринимателям, которые несут серьезные убытки, и снять запрет на использование пенсионных карт. Депутаты считают, что правительство должно безотлагательно решить вопросы, напрямую связанные с функционированием ковид-госпиталя, – обеспечить бесперебойную подачу кислорода в госпитале, наладить работу компьютерного томографа и так далее.

Распространение пандемии и недостаточность мер, принимаемых властью в условиях распространения COVID-19, обсуждали на этой неделе и на круглом столе, организованном «Абхазским народным движением». От участия в данном мероприятии отказались представители официальных органов власти – министр здравоохранения, главный санитарный врач страны, а также государственные СМИ, что вызвало негативную реакцию со стороны участников круглого стола. Они отмечали, что на фоне критической ситуации с распространением болезни попытки власти скрыть истинное положение дел от общественности, оказать давление на оппонентов выглядят «непозволительной роскошью». «Это нанятые нами менеджеры, мы содержим их для того, чтобы они выполняли свои обязанности», – отметил лидер движения Адгур Ардзинба, который пообещал, что активисты будут приходить к чиновникам и требовать исполнения ими своих прямых обязанностей.

Обсудив проблему, АНД, «учитывая вышедшую из-под контроля эпидемиологическую ситуацию, недостаточную эффективность и запоздалость предпринимаемых руководством решений», рекомендовало президенту и парламенту ввести режим ЧП, правительству пересмотреть бюджет и перенаправить с согласия депутатов финансовые средства на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечить меры по расширению возможностей диагностирования населения, в том числе, за счет привлечения коммерческих медицинских лабораторий, разработать и представить план антикризисных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в стране. Минздраву рекомендовано представить общественности план действий по борьбе с коронавирусной инфекцией, оперативному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции – своевременно и достоверно информировать население о реальном положении дел.

Напомним, что ранее, 20 сентября, общественное движение «Аруаа», обратилось к президенту с предложением просить Минобороны России открыть полевой госпиталь в Абхазии. Президент на обращение не ответил, и только на этой неделе министр обороны Абхазии обратился к своему российскому коллеге.

Активность оппозиционных сил вызвала негативную реакцию у проправительственных партий – «Амцахара» и «Айтара», которые обвинили общественные организации в политизации вопроса. Среди упреков не могу не отметить и вызывающие улыбку своей наивностью. Пропрезидентские партии упрекают оппозицию в том, что они опередили президента, у которого были такие же планы, – «сработали на опережение». Все это было бы смешно, когда бы не происходило на фоне очень грустной ситуации с заболеваемостью и смертностью от COVID-19. Хотя, с другой стороны, здесь опять выявляется общая тенденция – беспрецедентная для абхазского общества закрытость власти уже «выходит ей боком».

Под давлением общественности президент все же принял дополнительные меры, направленные на борьбу с COVID-19. При этом «грабли» остались на прежнем почетном месте – несмотря на требование депутатов об отмене запрета на платежные карты для получателей пенсий, сегодня Сбербанк сообщил о новом графике выплат пенсий. А это означает, что старики и инвалиды, находящиеся в группе риска, снова встанут в очереди за получением наличности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия