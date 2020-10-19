В Абхазии выявили 107 новых случаев коронавируса, один пациент скончался

За прошедшие двое суток тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 372 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 107 из них.

По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся 176 человек, из них 140 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, средней степени тяжести 43, выписано 10 пациентов.

В штабе сообщили, что 17 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент с коронавирусной инфекцией 1957 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 15 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина умер от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2903 человека. Выздоровели 1197 человек, 28 летальных случаев.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Гагрской ЦРБ 14 пациентов, у двоих из них диагноз COVID-19 подтвержден, в Очамчирской больнице 27 пациентов, у 18 из них подтвержден коронавирус.

Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.