Ника Гварамия: у преступника были сообщники среди заложников

По информации гендиректора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия, с ним накануне связался неизвестный, который заявил, что опознал злоумышленника, взявшего заложников в зугдидском филиале «Банка Грузии».

Источник Гварамия также сказал, что среди заложников были сообщники преступника – двое действующих военнослужащих сенакской бригады. Они, возможно, также были вооружены.

По словам Гварамия, злоумышленники скрылись с сумкой, в которой было не полмиллиона, а четыре миллиона долларов. По информации гендиректора «Мтавари», они покинули территорию, контролируемую властями Грузии – в направлении Абхазии.

Накануне Гварамия позвонил в полицию, а также представителю Службы госбезопасности Грузии Нино Гиоргобиани, и рассказал им о полученной от источника информации. Сегодня гендиректор ​«Мтавари архи» опубликовал в социальной сети запись телефонных разговоров.

В МВД Грузии пока не прокомментировали информацию, озвученную Никой Гварамия.