Казус Бебуа и права человека

На днях в публикации «Бебуа раздора» грузинское интернет-издание «Accent» (это проект информационного агентства «Акцент» и неправительственной организации GRASS, осуществляемый при финансовой поддержке посольства Чешской Республики в Грузии) вновь обратилось к теме задержания в Абхазии гражданина Грузии Ираклия (Ники) Бебуа. Напомню: 30 сентября, в День победы и независимости, 27-летний Бебуа поджог большое полотно на фасаде Гальского районного Дома культуры, символизирующее абхазский флаг.

Материалы издания «Accent» активно распространяют в абхазском сегменте «Фейсбука» на правах рекламы. А когда публикации подписывают абхазскими фамилиями, возникает непростая этическая коллизия. Так, недавно абхазский общественно-политический деятель и активист «Фейсбука» Аслан Кобахия поинтересовался у сограждан: «Кто осведомлен: корреспондент грузинского сайта «Accent» Кристина Авидзба – реальный человек или псевдоним?.. Грамотно работает на врага, будьте бдительны!» А у другого абхазского интернет-пользователя возникла переписка с грузинским, в ходе которой он писал: у меня, мол, есть молодая родственница в Сухуме с такими именем и фамилией, и если это псевдоним, а наверняка так и есть, то ее же элементарно подставляют!

Подпись «Кристина Авидзба» стояла и под материалом «Бебуа: казнить нельзя депортировать!», в котором «Accent» в первый раз, в начале месяца, обратился к данной теме. Но гораздо больше возражений и недоумений в абхазском обществе вызвала упомянутая уже публикация «Бебуа раздора» за подписью «Екатерина Цанава». Вот несколько выдержек из нее:

«Абхазская общественность разделилась надвое в связи с методами наказания. В соцсетях идут споры, линчевать его надо или судить по закону. И поддерживающих идею линчевания явно больше… Все это, конечно же, никак не вписывается в декларированное Абхазией стремление стать широко признанным мировым сообществом государством, уважающим права и свободы человека, в том числе – свободу мысли и самовыражения. Ведь в развитых демократических странах сожжение флага хотя и вызывает не менее негативную реакцию, но признано формой выражения протеста… То, что в абхазском обществе нашлись граждане, осознающие это, бесспорно, хороший знак… Плохо то, что мыслящие подобным образом все еще в меньшинстве. Как были в меньшинстве четыре года назад, после прилюдного убийства Гиги Отхозория, когда большая часть абхазских пользователей соцсетей пыталась оправдать содеянное Рашидом Канджи-оглы… Тбилиси, в свою очередь, пытается добиться освобождения задержанного. Грузинские власти проинформировали о происшедшем международных партнеров и сопредседателей Женевских дискуссий. И в позиции Тбилиси ничего удивительного нет. Вне зависимости от того, приемлем ли шаг Ники Бебуа для грузинской стороны с моральной точки зрения, любое уважающее себя государство должно и будет защищать права своих граждан, опираясь на закон… Учитывая изменение отношения России к Абхазии (о чем «Акцент» писал не раз, да и в самой Абхазии за последние месяцы заметил уже практически каждый), необходимость безотлагательного начала налаживания сотрудничества с Тбилиси встала в повестку дня гораздо четче. И снисхождение к Нике Бебуа, возможно, могло бы послужить хоть и маленьким, но полезным шажком на этом пути».

Вот как на это откликается абхазский интернет-пользователь: «Екатерина Цанава явно не задумалась о том, что ее утверждение, будто в абхазском обществе «поддерживающих идею линчевания явно больше» – как минимум бездоказательное. Она что, проводила соцопрос среди населения? Да даже провести подсчет того, комментариев какой направленности больше в соцсетях («Фейсбук» со всеми его группами, «Одноклассники», «Инстаграмм» и так далее), нереально. Что касается убийства Отхозория, то хорошо помню: подавляющее большинство форумчан на популярном абхазском сайте «Абхаз авто» его жестко осудило. Сожжение государственного флага признано уголовно ненаказуемой формой протеста только в США, а в Грузии за это можно схлопотать два года лишения свободы – в два раза больше, чем в Абхазии. Но если, как активно настаивает Цанава, передать Бебуа властям Грузии, гражданином которой он является, то по ее законам он никакого преступления не совершал – там его если не наградят, то многие вознесут как национального героя, о чем он, похоже, и мечтает. Какой такой, мол, скажут в Тбилиси, абхазский флаг? У них ведь там зато действует другой закон – об «оккупированных территориях»! То есть его «депортация» (пожурили и отпустили) стала бы, по сути дела, поощрением совершения подобных преступлений по надругательству над государственной символикой Абхазии впредь! По ходу в очередной раз подбрасывается мыслишка про «изменение отношения России к Абхазии». Но высказывания отдельных политиков – это совсем не официальная позиция Москвы!»

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к Уполномоченному по правам человека в Республике Абхазия Асиде Шакрыл и попросило ее высказать свое отношение к делу Бебуа. Она сказала:

«Я в курсе. Слежу за этим делом. И мы общались с Красным Крестом. У главы миссии Международного Красного Креста в Абхазии была такая возможность встретиться с этим Бебуа. Ему передали письмо от родителей. И он написал ответ. Так что, я надеюсь, Красный Крест уже передал его письмо родителям. Состояние его здоровья нормальное».

По словам Асиды Георгиевны, в аппарат абхазского омбудсмена поступило адресованное ей письмо из Тбилиси от матери Ираклия Бебуа и организации, которая называется «Центр по изучению и мониторингу прав человека», в котором они попросили отслеживать дело Бебуа с точки зрения соблюдения прав человека.

Кстати, грузинские журналисты писали ранее, что 27-летний Ираклий Бебуа жил многие годы в Тбилиси с родителями и лишь несколько лет назад вернулся в Гал, чтобы ухаживать за пожилой бабушкой. В связи с этим в абхазском интернет-сообществе была высказана мысль, что если бы он постоянно жил в Гале, был погружен в тамошний социум, ему не пришла бы в голову эта затея – стать неким Геростратом, который «во имя дружбы народов», как он объяснял на первом допросе, поджигает полотно, символизирующее государственный флаг Абхазии.

Асида Шакрыл считает, что при рассмотрении дела Бебуа надо действовать исключительно в рамках законов страны и соблюдения прав человека, избегать политизации и нагнетания страстей, которые могут, помимо прочего, способствовать «героизации» этого молодого человека в Грузии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

СПРАВКА «Эха Кавказа»