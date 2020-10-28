Жителей Южной Осетии оштрафовали за «контрабанду из Грузии» 240 литров алкоголя

В Комитете государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что оштрафовали троих граждан за «попытку незаконного ввоза из Грузии 240 литров спиртосодержащей продукции».

В ведомстве говорят, что фиксируют случаи контрабандной деятельности – «несмотря на действующие ограничения, связанные с мерами по противодействию распространению на территории республики коронавирусной инфекции».

«В частности, в октябре т.г. в окрестностях н.п. Хелчуа Цхинвальского района сотрудниками пограничной службы КГБ РЮО при попытке незаконного ввоза из Грузии 240 литров спиртосодержащей продукции задержаны трое граждан Южной Осетии. По результатам разбирательства правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей каждый», – сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «реализация указанной контрафактной продукции могла привести к массовым отравлениям среди населения».

В КГБ предупредили граждан о «недопустимости нарушения уголовного и административного законодательства, а также необходимости соблюдения правовых режимов, установленных на государственной границе, в т.ч. в целях воспрепятствования распространению коронавирусной инфекции в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Грузии».