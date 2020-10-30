Парламентские выборы-2020 в Грузии: коротко о главном

31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два избирательных блока.

По последним данным, в списке ЦИК – 3 526 022 избирателя, будут открыты 3657 избирательных участков.

Выборы пройдут по новой избирательной системе: 120 депутатов войдут в парламент по пропорциональной системе, 30 – по мажоритарной. Ранее 77 депутатов избирались по партийным спискам, а 73 — по мажоритарным округам.

Для того, чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть однопроцентный барьер, а блоку необходимо набрать столько процентов, сколько партий в него входит. По данным социологических исследований, в парламент могут попасть около десяти политических сил.

Главная интрига – останется ли правящая партия «Грузинская мечта» у власти третий срок подряд. Наблюдатели не исключают, что ни одна политическая сила не сможет сформировать правительство самостоятельно. Возможно партиям придется формировать коалицию.

Среди названных партиями кандидатов на пост премьер-министра – действующий глава правительства Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, представители оппозиции Мамука Хазарадзе, Шалва Нателашвили, Георгий Вашадзе и другие.

В день выборов на избирательных участках будут приняты профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса. К примеру, на избирательные участки не допустят лиц без масок.

Проголосовать смогут и пациенты с коронавирусом, а также лица, находящиеся в карантине и самоизоляции. Для них открывают 127 спецучастков, регистрацию прошли 10 845 человек.

14 170 граждан Грузии смогут проголосовать за рубежом – в 38 странах откроют 52 избирательных участка (два из них – для грузинских военнослужащих, находящихся в Афганистане).

Кроме парламентских выборов, 31 октября в Грузии пройдут выборы в Верховный совет Аджарии, промежуточные выборы в городские собрания (сакребуло) Тбилиси, Телави, Тетри-Цкаро и Они, а также внеочередные выборы мэров Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.