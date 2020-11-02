«Это были не выборы» – от мандатов в парламенте отказывается и блок Георгия Вашадзе

Руководство "Единой России" составило список действующих депутатов Госдумы по одномандатным округам, которые имеют низкие шансы на переизбрание в федеральный парламент в 2021 году. В список попали 75 человек, пишет РБК.

В списке тех, кто, как считают в "Единой России", скорее всего, не сможет переизбраться, в частности, бывший мэр Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко, зампред комитета по финансовому рынку Мартин Шаккум, бывший глава администрации Краснодара Владимир Евланов, Андрей Каличенко, Андрей Палкин, Александр Сидоров, Валентина Рудченко, Елена Митина, Александр Пятикоп, Игорь Шубин.

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко после избрания в Госдуму не поддерживал связь с округом, говорится в партийных аналитических материалах, с которыми ознакомился РБК. Андрей Палкин не стал депутатом своего округа в полном смысле этого слова, находился "в оппозиции к власти", а избиратели оказались "забытыми". Игорь Шубин, согласно заключению, не работает активно в округе. Что касается Шаккума, то в его округе работают "только помощники, сам депутат в округе не появляется".

В число перспективных кандидатов-одномандатников вошел 71 депутат. Среди них вице-спикер Госдумы Петр Толстой, близкий к спикеру Госдумы Вячеславу Володину первый замглавы фракции единороссов Николай Панков, первый зампред комитета по культуре Ольга Казакова и один из основателей движения "Антимайдан" Дмитрий Саблин.

Одновременно с составлением списков партия власти запустила проект "Федеральный ПолитСтартап", цель которого – найти новых политиков из регионов для участия в думских выборах 2021 года.