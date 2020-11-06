Стоял ноябрь уж у двора…

Да, выборы о необходимости которых все так долго клокотали и переругивались, состоялись! Сам процесс прошел довольно спокойно, тихо, без особых эксцессов. С мелкими, как это водится, погрешностями. Международные организации поставили выборам удовлетворительную оценку. Будут еще вторые туры в некоторых мажоритарных округах, но это уже дело вторичное.

Явка была. Худо-бедно, но народ брел на избирательные участки и, сохраняя все санитарно-гигиенические предрассудки, голосовал. Результаты по всем избирательным участкам получены. И результаты, я считаю, очень неудовлетворительные.

Нет, я не говорю, что нынешняя власть достойна более высокого процента. Она получила то, что должна была получить. Но 27 процентов за ЕНД? То есть более полумиллиона человек хотят, чтобы вернулась команда Саакашвили, которая, прикрываясь праздничной мишурой, планомерно вела страну в пропасть – экономическую, политическую, моральную, ментальную.

27 процентов проголосовали за пытки, беззаконие, отъем и террор бизнеса, потери территорий и тотальный страх. Я помню в те времена, особенно в 2011-12 гг., мы боялись открыто говорить по телефону, как в советские времена. «Это не телефонный разговор», говорили мы друг другу и оглядывались. И правильно, что боялись: слежка, прослушка, подглядка были повсеместно. После 2012 года, когда ЕНД наконец убралась из власти, в лесах Самегрело, в тайниках, в железных бочках были найдены около 30 тысяч кассет с видеозаписями на разных людей. Уверен, не все записи еще найдены, так как многие знаковые «лица» вдруг начинают вести себя неадекватно. Есть подозрение, что их начинают шантажировать и заставляют идти против своей совести, если она у них, конечно, есть.

Выборы состоялись и, как следовало ожидать, оппозицию не устроили результаты. Начали говорить о повсеместных нарушениях, «каруселях», запугивании, использовании административного ресурса, переделок итоговых протоколов... в общем, говорить обо всем том, чем они сами с удовольствием занимались, будучи во власти. Слава богу, все мы это хорошо помним.

Честное слово, я не знаю, были ли крупные нарушения, во всяком случае, ничего подобного международные наблюдатели вроде бы не зафиксировали. Даже наш старший брат, а точнее старшая сестра, посол США в Грузии госпожа Келли Дегнан, признала правомочность выборов и поздравила грузинский народ с новым парламентом.

Пока рано подводить итоги, так как результаты окончательного анализа еще не опубликованы, но можно коротенько пройтись по эпизодам.

Во-первых, все оппозиционные партии решили бойкотировать итоги выборов, не входить в парламент и требовать повторное голосование. Почему-то они думают, что, если еще раз их провести, они наберут больше процентов. Ой, сумлеваюсь я, очень сумлеваюсь. Как бы они, наоборот, не потеряли то, что имеют. Но входить или не входить в парламент, это их конституционное право.

Во-вторых, отдельно по субъектам:

К примеру, Нино Бурджанадзе (партия «Демократическое движение – Единая Грузия»). Она долгожитель в политике, впервые появилась в парламенте 25 лет тому назад, в 1995 году. Еще во времена Эдуарда Амвросьевича она стала председателем главного законодательного органа. Дядя Эдик, на руках которого она, говорят, выросла, выдвинул Нино в авангард, надеясь на ее преданность. Потом она его благополучно кинула и пошла на него с войной («Вовремя предать – это значит предвидеть». Талейран). После отречения Шеварднадзе от престола она, как один из архитекторов т.н. революции роз, снова заняла место председателя парламента. А с 25 ноября 2007 года до 20 января 2008 года Бурджанадзе даже была и.о. президента Грузии. Тогда неистовая Нино была ярой сторонницей Саакашвили и крышевала все его безумства. В 2008 году, перед очередными парламентскими выборами, она, обиженная на то, что непредсказуемый Миша не включил в партийный список ее сторонников, ушла от него и создала собственную партию. 26 мая 2011 года она была инициатором ночного митинга, который закончился кровавой баней. Правоохранительные органы жестоко расправились с участниками мирного протеста. Они избивали демонстрантов прямо в прямом эфире, два человека погибли. Я смотрел по телевидению это жуткое действо и заметил, что первым с места событий улепетнул кортеж мадам Нино. Она сбежала, как это и полагается настоящему лидеру, оставив остальных на произвол судьбы. Наверное, Нино Анзоровна знала, что Саакашвили накануне Дня независимости Грузии не даст ей спокойно помитинговать, но ей нужна была провокация, она ее получила и слиняла. А пришедшие по ее зову участники поплатились кровью, переломами, синяками и ушибами.

Зато сегодня она опять стоит рядом с Саакашвили и ради возвращения во власть готова снова достать из закромов розу, символ липовой революции.

На нынешних выборах партия Нино Бурджанадзе не набрала даже одного процента (0,87%) голосов. За нее по всей стране проголосовало 16 332 человека – согласитесь, очень мало для такой «гигантской», каковой она себя считает, фигуры. Лично мне и эта цифра кажется завышенной, так как я не знаю ни одного человека, который бы голосовал за нее. Она своим бэкграундом не вызывает симпатии у народа. Думаю, если подсчитать рейтинг самых непопулярных грузинских политиканов, то она займет призовое место.

А между тем один знакомый москвич, который смотрит российское телевидение, утверждает, что Бурджанадзе самый популярный и весомый политик в Грузии. Во всяком случае, российское телевидение (читай власть) так ее представляет своему послушному народу (интересно знать, почему?) Так что верить телевидению нельзя ни в какой стране – ни в Грузии, ни в России, ни даже в свободолюбивой Америке.

За пару дней до выборов Нино Бурджанадзе обещала разбить головы всем, кто посмеет отнять ее голоса. Ну что ж, скалку ей в руки, и пусть выбивает свои проценты из членов всех избирательных комиссий. Но она не сможет это сделать – уверен, даже если проводить выборы среди членов ее партии, она наберет столько же. Может, на один десяток процентов больше. Несмотря на то, что партия мадам Нино не преодолела барьер, она тоже объявила бойкот парламенту и сказала, что присоединяется к тем партиям, которые в знак протеста не войдут в парламент. Очень смешно.

В который раз мы убедились, что в стране есть только две партии – правящая партия «Грузинская мечта» и ЕНД. Это подтверждают цифры итогов голосования. «ГМ» – 48%. «ЕНД» – 27%. Остальные партии не набрали больше 3%. Георгий Вашадзе, который потратил на предвыборную кампанию, наверное, самое дикое количество денег и который являлся нам отовсюду, даже во снах, набрал 3%. Кстати, он тоже грозился переломать всем пальцы, если кто покусится на самое святое – на его голоса.

Отпочковавшееся от ЕНД и являющееся ее кривым зеркальным отражением «Европейская Грузия» тоже набрала 3%. Так же и партия «Гирчи» (Шишка). «Альянс патриотов» тоже 3%, остальные – «лейбористы» и Алеко Элисашвили – по одному проценту. То есть в парламент от них вхож только один человек – сам Алеко и лидер «лейбористов» непотопляемый Шалва.

Ну и, конечно, все начали возмущаться и заявлять (хотел было написать «вопить», но потом решил проявить политкорректность), что у них украли голоса! Если подсчитать количество голосов, которые у них «украли», то общее число получится более 20 миллионов. В действительности, число граждан, имеющих право голоса, – 3511853. Участие приняло около 56%, 1 970 540 человек. 56% – это много или мало? Не знаю.

Знаю одно, что члены секты «ЕНД» пошли на выборы все как один. Они всегда ходят, и в зной, и в снег, и в холод, и в ураган. Моя соседка, старая дева Мирандолина, которая давно убрала из квартиры все церковные иконы и на их место повесила Мишины образы, лежала с высокой температурой. Но в этот знаменательный день, 31 октября, она встала и ползком добралась до участка. Отстояв длиннющую очередь, она вошла и проголосовала за своего единственного и неповторимого, при власти которого обе ее сестры убежали за границу, так как Миша обобрал их и хотел арестовать. Мирандолина, проголосовав, вернулась домой, не раздеваясь, легла на диван, но, в отличие от чеховского чиновника... выздоровела от полноты чувств.

А второй сосед, бывший князь Эристави, которому все до лампочки, легонько порезал палец и голосовать не пошел. Сказал, что он не может идти, так как истекает кровью.

Забыл сказать еще про одну трехпроцентную партию – «Лело». Руководит ею бывший председатель правления банка TBC Мамука Хазарадзе. Он тоже потратил немалые средства на избирательную кампанию, около шести лямов, в итоге получил четыре места в парламенте. Ну не любит народ банкиров, хоть и бывших. Свежи в памяти те высокие проценты с займов, которые банк драл с наших небогатых граждан. Хазарадзе после провальных выборов выступил с речью, где он сказал: «Мы «Лело» создавали не для того, чтобы войти в парламент, мы создали «Лело», чтобы в стране началась новая жизнь».

Врет, как дышит, парниша.

Во время предвыборной кампании он говорил совсем другое. Даже представлял т.н. «план Маршалла» для Грузии, который его партия будет претворять в жизнь, когда большинством войдет в парламент. Иногда я думаю: а как эти люди заработали такие большие деньги, не будучи, мягко говоря, очень умными? Или деньги к умным не идут? Хазарадзе вообще знает, что такое «план Маршалла»? Какое имеет отношение «план Маршалла» к развитию нашей страны или к самому Хазарадзе? Слушаю его и вспоминаю фразу «слышал звон, да не знает, где он». Хотя бы прогуглил, наш Мамука, чтобы узнать, кто был Джордж Маршалл и что значил его план.

А что сказать про правящую партию? Скажу, что предвыборную кампанию она провела, не потея. Довольно уныло и беззубо. Еще добавлю, что с каждым годом ее популярность и рейтинг понижаются. Если кто думает, что я ее ярый защитник, то это не так. Просто я до сих пор благодарен Иванишвили, что в 2011-м он очнулся и прогнал Саакашвили. Потому что, я знаю и я уверен: Саакашвили Михаил – это зло для Грузии, и слава богу, что сегодня с нами он только мысленно.

P.S. Кто скажет, что он не зло, пусть первый даст мне по печени. В среду, сидя в Киеве, третий президент Грузии надрывно призывал своих сторонников не бояться ковид-инфекции и смело идти в ногу на митинги.

Разве это не вредительство?

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