Ящик Пандоры открыт

В последнее время в российско-абхазских отношениях на свет вылезли все проблемы, решение которых дожидалось каких-то лучших времен. Лучшие времена не случились, но новое руководство Абхазии решило получить дивиденды с этих нерешенных проблем и распахнуло пресловутый ящик Пандоры.

Разрешение продажи абхазской недвижимости иностранцам обсуждается, чуть ли не с момента признания Абхазии Россией, под разными соусами. И по традиции, телега всегда впереди лошади. Так, второй президент Багапш после своего первого официального визита в Москву в феврале 2010 года пообещал, что граждане России получат право приобретать жилье на первичном рынке в Абхазии. Именно после этого визита в абхазском обществе и стали обсуждать эту тему.

Главный аргумент Багапша – существование нелегального бизнеса по продаже недвижимости иностранцам. Он предлагал, не мудрствуя лукаво, сделать этот бизнес легальным. И пока население психологически готовили к принятию этой идеи, в прибрежных городах, как грибы после дождя, росли новые корпуса, стоимость жилья в которых никак не соответствует уровню жизни в Абхазии. Логика застройщиков и лоббистов, которые всегда оказывалась людьми из президентского пула, проста – коли дома построены, то рано или поздно будут проданы. И в этом есть сермяжная правда – в нашей стране нередки случаи, когда парламент или горсобрание дает разрешение на выделение земли под строительство – чаще всего туристических объектов – там, где эти объекты уже давно работают. Действительно, не ломать же строение только потому, что оно построено без документов, вразрез с существующими нормами и законами?

Второй аргумент – экономический. Он активно эксплуатируется лоббистами проекта, которые на каком-то безумно примитивном уровне пытаются внушить общественности, что продажа недвижимости станет очередным экономическим чудом. Достаточно унизительный аргумент, но и к нему нет никакого доверия, так как за все эти годы я не видела сколь-нибудь серьезного (да и несерьезного тоже) экономического обоснования. Нынешняя фаза отличается от предыдущих лишь тем, что теперь, к примеру, вместо словосочетания «продажа недвижимости» используется «продажа апартаментов», и к лоббированию этого проекта подключились представители НПО, депутаты муниципальных органов и Общественной палаты.

Чести поднять тему продажи недвижимости иностранцам была удостоена глава женской неправительственной организации Нателла Акаба, которая назначена президентом на должность руководителя комиссии по конституционной реформе. В своем интервью она говорит парадоксальные вещи. С одной стороны, признает, что экономический эффект от такого решения надо изучать. С другой стороны, выражает уверенность, что строительство апартаментов окажет позитивное влияние на создание рабочих мест и активизацию экономического роста в республике. От этого «выиграет наша строительная отрасль, вся торговля, сфера оказания услуг, рестораны», – почему-то думает Акаба.

Еще один лоббист проекта, депутат сухумского собрания Темур Купалба перепевает Нателлу Акаба: «множество рабочих мест», «пополнение бюджета», «развитие страны»… Но и ему ничего конкретного неизвестно об экономическом эффекте от данного проекта.

От полного отсутствия аргументов и возникает вопрос: чьи интересы продвигают лоббисты проекта?

Бывший депутат парламента Ахра Бжания считает, что проект по продаже недвижимости иностранцам продвигает «какая-то строительная мафия». Не могу не согласиться с бывшим депутатом, так как самые респектабельные районы Сухума уже застроены «апартаментами», и их собственникам, чтобы развернуть бизнес, все же необходимо официальное разрешение на продажу квартир. Все-таки на «черные схемы» соглашаются далеко не все потенциальные покупатели.

Но об этом лоббисты не говорят. Не говорят и о частично разрушенных войной строениях рыночной стоимостью в миллионы долларов, которые достались благодаря служебному положению за гроши, «по остаточной стоимости». Эти «наследники» государственной собственности, так же как и владельцы апартаментов, ждут момента, когда появится возможность распродажи многоэтажных домов, дворцов культуры, детских садов и так далее. На самом деле, их немного – это очень узкая группа людей, в большинстве своем поддержавшая Аслана Бжания на выборах.

Но для меня проблема продажи недвижимости заключается не в том, что богатые еще больше разбогатеют, а в том, какими способами пытаются протащить продажу недвижимости иностранцам наши власти. Они пытаются сделать это в «мутной воде». Мы живем ни в Лихтенштейне и ни в Швейцарии, и приводить эти страны в пример, мягко говоря, бессмысленно. У нас нет соответствующих законов, не проведена инвентаризация земли, объектов государственной, муниципальной собственности и жилого фонда, нет земельного кадастра, нет экономических расчетов, свидетельствующих о целесообразности такого проекта. К тому же смешно объявлять распродажу без серьезного анализа потребностей граждан страны в жилье, без учета интересов представителей диаспоры и так далее. Мы прозевали 27 лет, и все, что может последовать за такой распродажей, думаю, объяснять надо только тем, кто печется об имидже страны, который якобы страдает от запрета на продажу недвижимости иностранцам. Если в таких условиях официально запустить процесс, то его стоит называть не продажей недвижимости, а распродажей страны. А такими полномочиями граждане нашей страны президента не наделяли.

На этом можно было бы и завершить мои размышления, но сегодня наш парламент заседал в закрытом режиме. Поводом стали действия властей Краснодарского края, которые без согласования с Комиссией по демаркации государственной границы построили мост в абхазском высокогорном селе Аибга. И это тоже проблема из того самого ящика Пандоры, который открыли власти Абхазии, воспринимающие нашу страну как продолжение своего личного бизнеса.

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