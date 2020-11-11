Премьер-министр Грузии выздоровел от коронавируса

Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу, сообщил в Facebook пресс-секретарь аппарата премьер-министра Эдурад Агаджанян.

«У него есть травмы. К счастью, опасности для жизни нет», – написал Агаджанян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира в Facebook заявил, что жизни Мирзояна в данный момент опасность не грозит, но его сейчас оперируют.

«Арарат Мирзоян - один из тех людей, кто со слезами на глазах принял или же не принял это решение. В нашей политической команде нет никого, кто бы принял это решение без слез, а какие-то мерзавцы нападают на Арарата Мирзояна и его ребенка, какой-то негодяй, который за последний год не смог удовлетворить свое желание избить человека», – сказал премьер.

«Мы должны готовиться к мести, по отношению к коррумпированным, олигархическим негодяям, грабителям этой страны, ворующим хлеб у солдат, ворующим оружие у солдат, мы вели себя неправильно, я прошу прощения за это и призываю всех граждан, которые понимают, что происходит, готовиться к мести», – также отметил премьер-министр.

Пашинян также сообщил, что думает об организации митинга в ближайшее время, пишет «Радио Азатутюн».

«Продающие родину, за деньги продающие освобожденные территории не достигнут успеха, это исключено. Ваши дворцы будут возвращены народу. Призываю достойных граждан быть готовыми, мы пойдем за устроившими дебош и их шефами, за коррупционной частью АРФД, за грабителями из РПА, ППА, за дезертиром из «Отечества», оставившего пост и сбежавшего, который должен быть осужден за дезертирство», – сказал он.