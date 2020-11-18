В Тбилиси прошла встреча президента Грузии и госсекретаря США. ФОТО/ВИДЕО

В Тбилиси сегодня, 18 ноября прошли переговоры президента Грузии Саломе Зурабишвили и госсекретаря США Майка Помпео. Фото и видеоматериал встречи распространила пресс-служба грузинского лидера.

В посольстве США в Грузии сообщили, что «госсекретарь Помпео был рад встретиться с президентом Зурабишвили в историческом дворце Орбелиани, где когда-то размещалось посольство США».

«На встрече госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Грузии и поблагодарил страну за ее значительный вклад в борьбу с глобальным терроризмом», – сказано в заявлении.

Майк Помпео накануне прибыл в Грузию с двухдневным визитом. В своём Twitter-аккаунте он написал, что очень рад находиться в Тбилиси.

«Прочные отношения США и Грузии основаны на нашей общей приверженности свободе и независимости. Мы будем оказывать помощь Грузии в укреплении её евроатлантических связей и развитии демократических институтов», – написал Помпео.

Кроме президента Грузии, он проведет переговоры с премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Состоятся встречи с Католикосом-Патриархом Грузии Илией II, а также с представителями активного гражданского общества Грузии.

Грузинское экспертное сообщество обратилось к Госсекретарю США Майку Помпео в преддверии его визита в Тбилиси. В открытом письме говорится о необходимости разместить в Грузии американские вооруженные силы на постоянной основе.