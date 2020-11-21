Бидзина Иванишвили: Хочу поблагодарить грузинский народ за высокую гражданскую ответственность

«Хочу еще раз поблагодарить грузинский народ за ту высокую гражданскую ответственность, которую он проявил 31 октября и сегодня, в этот непростой период», - сказал председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили на избирательном участке, где он вместе с членами семьи проголосовал на втором туре выборов. По его словам, грузинское общество проявило мобилизованность в условиях пандемии.

«Как известно, бушует ковид. Грузинское общество проявило максимальную мобилизацию, за что еще раз благодарю. В то же время напомню, что все страны, демократические общества подчеркнули, что выборы прошли в конкурентной и свободной среде. В результате в парламенте представлены девять партий, что нужно приветствовать. В то же время вы знаете, что некоторые политические партии чрезмерно эмоционально, чрезмерно амбициозно фиксируют позицию. Я считаю, что возобладает здравый смысл, и мы получим действительно многопартийный парламент», - сказал Бидзина Иванишвили.

Тем временем представители молодежных организаций оппозиционных партий проводят акцию перед бизнес-центром председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили в знак протеста против фальсификации выборов. На месте мобилизована полиция, передает Общественный вещатель.

В Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов. Все оппозиционные партии, которые преодолели однопроцентный барьер на парламентских выборах 31 октября и попали в парламент, отказываются войти в законодательный орган и бойкотируют второй тур выборов. Однако кандидаты от оппозиционных партий по-прежнему числятся в бюллетенях для голосования, так как по закону невозможно снять кандидатуру со второго тура выборов.