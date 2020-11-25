Тбилисское метро не закроют из-за 20 инфицированных машинистов

В Тбилисском метрополитене работают 250 машинистов, из которых около 20 в настоящее время заражены коронавирусом и проходят соответствующее лечение. Так в пресс-службе Тбилисской транспортной компании прокомментировали заявление профсоюза, в котором утверждается, что коронавирусом инфицированы до 20% машинистов и других сотрудников метро.

Как пишет «Новости-Грузия», профсоюз «Эртоба – 2013» требует принять жесткие меры, вплоть до приостановки работы метро. Профсоюз также обратился в Тбилисскую транспортную компанию с предложением сократить рабочее время и увеличить интервалы между поездами, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию.

Однако в компании полагают, что такая мера приведет лишь к скоплению пассажиров и дополнительным неудобствам, против чего выступают эпидемиологи.

В Тбилисской транспортной компании отмечают, что ежедневно соблюдаются все меры безопасности: дезинфицируются станции метро, проверяется наличие масок у пассажиров, а сотрудники периодически проходят как экспресс, так и ПЦР- тесты.

Государственная компания также утверждает, что сегодня есть все ресурсы для того, чтобы метро продолжило работу в полную мощность, не доставляя неудобства пассажирам.