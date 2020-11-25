Обзор югоосетинской прессы

Газета «Южная Осетия» публикует репортаж о том, как жители республики соблюдают меры по нераспространению коронавируса. «Только ответственное отношение граждан поможет остановить распространение опасного вируса», – напоминает автор статьи. По его наблюдениям, на улицах Цхинвала и в общественных местах много людей без масок. Кассир мини-маркета Света рассказала изданию, что без масок в магазин входит каждый третий покупатель, в основном – это люди молодого возраста, но есть среди «отказников» и граждане старше 50 лет, иногда и пенсионеры. «Конечно, я сама боюсь заболеть. Порой просим покупателей надевать маску, но не все понимают. Мне неудобно сделать замечание взрослому человеку. Люди должны сами осознавать, что подвергают себя или других риску заразиться», – цитирует продавщицу газета. Автор статьи пытается ответить и на вопрос, опасны ли уже переболевшие люди для окружающих? По заключению газеты, расставаться с маской не надо, так как вполне вероятно, что человек может оставаться носителем вируса на неопределенное время после выздоровления. Сложнее всего в Южной Осетии обстоит дело с похоронами. По-прежнему на них ходит много людей, и, как показывают опросы, очень многие больные заразились именно во время посещения похорон.

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«Не опоздали ли мы с лоббированием вопроса строительства железной дороги через юг Алании?» – задает вопрос в заголовке газета «Республика». Поводом для очередной статьи, посвященной этой теме, стала встреча президентов Абхазии и России в Сочи, после которой Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуме заявил, что обсуждалась и возможность железнодорожного транзита через территорию Абхазии. «Возможен ли транзит? При благоприятном стечении обстоятельств – да. В ближайшее время ситуация станет более очерченной», – цитирует Бжания газета. Вопрос строительства железной дороги из России в Закавказье с переменной интенсивностью обсуждается давно, равно как и строительство дороги через Абхазию или Азербайджан. «Стоит ли говорить, что если в каком-либо из этих двух направлений решение будет принято, то о железнодорожном сообщении между севером и югом Осетии можно будет надолго забыть. В связи с этим мы решили вновь поднять данную тему», – пишет «Республика». Строить железную дорогу придется через горы, но автор издания обращает внимание и на преимущества такого варианта: «Хочется надеяться, что вопрос строительства Транскавказской железнодорожной магистрали через Аланию будет все же актуализирован. Тем более что прокладка железной дороги через центр Закавказья (читай Южную Осетию) с последующим «распылением» железнодорожной сети более оптимальна, чем через края Кавказского хребта (Абхазию или Азербайджан). Еще раз повторим – в подобного рода сообщении в первую очередь заинтересованы мы сами. Поэтому поднимать тему строительства нужно постоянно», – напоминает издание.

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Блогер Алан Парастаев пишет про «три властных промаха». «Власти Южной Осетии своими действиями, может, сами того и не желая, всколыхнули Дело Джабиева. Причем не одиночным действием, а сразу троекратным», – пишет блогер. Первый промах, по его мнению, – это поздравления генерального прокурора в адрес уже не министра внутренних дел Игоря Наниева. «На самом деле, ничего преступного в этом поздравлении нет. Наниев, на самом деле, если даже бы и ушел в отставку, на пенсию, уволился бы из органов, имеет право быть поздравленным как бывший милиционер. Но стоило ли его поздравлять публично в создавшейся, в том числе, по крайней мере, из-за его недосмотра, ситуации», – задает вопрос Парастаев. Второй промах тоже касается поздравления, в этот раз поздравления президента в адрес сотрудников МВД по случаю Дня милиции. Ну а третий промах – публикация заключения судмедэкспертизы, исходя из которой получается, что Инал Джабиев умер от «ломки» в результате прекращения приема наркотиков. Президент Анатолий Бибилов в соцсетях поспешил назвать этот документ «фейком». «Но я думаю, тут проблема не в том, фейк это или реальный документ. Проблем в том, что в обществе, в его части, во всяком случае, ему так легко поверили. И если это окажется фейком, то проблема станет от этого только еще более серьезной», – пишет Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия