В югоосетинском КГБ подтвердили задержание «нарушителей границы»

Комитет государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия подтверждает задержание нарушителей де-факто границы с Грузией.

Ранее «Эхо Кавказа» сообщало, что на 14-дневный карантин в ахалгорскую больницу разместили троих человек, один из них сбежал. 21 ноября в СГБ Грузии заявили, что югоосетинские власти задержали гражданина Грузии в районе села Зардианткари Горийского муниципалитета.

В КГБ заявили, что в окрестностях населенного пункта Ахмадз (Ахмаджи) Ахалгорского района 11 ноября были задержаны двое жителей Южной Осетии. Ведомство утверждает, что они предприняли попытку «незаконной передачи через государственную границу продуктов питания и предметов первой необходимости своим родственникам проживающим в селе Одзиси Хашурского муниципалитета».

«Со слов задержанных, их родственники в силу распространения коронавирусной инфекции потеряли работу и не имеют средств к существованию, а грузинское руководство, занятое политическим противостоянием после парламентских выборов, самоустранилось от оказания помощи населению, выживающему в условиях пандемии», – сказано в сообщении КГБ.

11 ноября также был задержан уроженец населенного пункта Ахмаджи, гражданин Грузии.

«В результате предварительного опроса нарушителя стало известно, что он ранее убыл в Грузию в надежде найти высокооплачиваемую работу и остаться в Грузии. Однако в связи с невозможностью трудоустройства и отсутствием условий для существования, задержанный был вынужден предпринять попытку незаконного возвращения на территорию Республики Южная Осетия», – говорится в сообщении.

В пресс-релизе КГБ говорится и о задержании гражданина Грузии в районе села Зардианткари Горийского муниципалитета.

«Поводом для перехода в данном конкретном случае стал крайне низкий уровень жизни в указанном грузинском приграничном населенном пункте и отсутствие элементарных средств к существованию», – читаем в сообщении.

В КГБ заявили, что пресекаемые нарушения «абсолютно объяснимы с точки зрения безысходности положения в грузинских селах», но недопустимы с правовой точки зрения.