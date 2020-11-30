Запад и чорвильский бог

Как известно, внутри страны «Грузинскую мечту» часто обвиняют в пророссийской ориентации, в том, что Наш Светоч формирует свою политику на основании прямых указаний от Путина… Представление о том, что «ГМ» - прокремлевская партия, уже настолько утвердилось в значительной части грузинской общественности, что по этому поводу никто даже не спорит.

Но вот парадокс – при этом международные партнеры не перестают на все лады нахваливать нынешнее грузинское правительство, называя его «надежным партнером», и особо подчеркивают «неизменную политику страны на интеграцию с Западом»...

В Тбилиси часто наведываются высокие европейские чины, а вот совсем недавно с визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео, и опять мы слышим те же речи – «высоко ценим движение Грузии в направлении евроинтеграции».

Бидзина Иванишвили – везунчик, каких мало. У него вагон денег – его капитал составляет почти 34% ВВП Грузии, на его стороне немалая часть населения, которая либо из идейных соображений, либо ради сохранения зарплаты готова голосовать даже за бурундука, если вдруг Бидзине придет в голову провести его в парламент.

Он здоров почти как бык, у него нет дурных наклонностей и слабостей, он всегда на шаг впереди своих противников. Его власть – это уровень некомпетентности, который в другой стране мог бы продержаться исключительно на штыках либо на шальных нефтегазовых деньгах, а тут нет. Население держат на полуголодном пайке, при этом никто никого не сажает, оппозицию не разгоняют, телевидение не закрывают – и ничего. Вся страна спокойно сидит и смотрит, как у нее на голове сидит свора бездельников, которых в любом другом месте выперли бы пинком под зад.

Говорите Путин тефлоновый? Ну, тогда вы не знаете, что есть на самом деле тефлон.

Как будто этого было недостаточно, но «Грузинская мечта» еще и пользуется неприкрытой и открытой поддержкой Запада. Бидзине прощают такие вещи, за которые Саакашвили сжили бы со света. После разгона митинга 7 ноября 2007 года Мишу вынудили уйти в отставку, а события 20 июня 2019 года почти никто на Западе не заметил.

Вот и сейчас – после очередных выборов все международные организации скороговоркой протараторили, что, конечно, «были определенные нарушения» (ну а кому сейчас легко?), но в целом оппозиция должна смириться с реальностью и войти в парламент.

Один мой друг часто говорит про Иванишвили, что бог выбрал ничем непримечательного серого человека и поцеловал его в темечко, со словами: «Теперь я всегда буду на твоей стороне»… Я, конечно, атеист, к тому же воинствующий, но, когда смотришь на совершенное дикое, ничем не объяснимое везение, нет-нет, да и спросишь себя: а, может, все-таки ОН и вправду существует? И если да, то, скорее всего, родом из Чорвилы…

Впрочем, если серьезно, то, будучи категорическим противником нынешней власти и в целом соглашаясь с оценками оппозиции по поводу ее правления, еще с 2012 года не разделял мнения о пророссийскости «ГМ».

Иногда в обоснование этого приводятся совершенно искусственные аргументы типа «В угоду Москве Иванишвили блокировал строительство порта в Анаклиа». Спорил об этом неоднократно и, не вдаваясь в подробности, считаю, что Запад не готов брать на себя ответственность за этот проект ни на частном, ни на государственном уровне, а главной ошибкой «Мечты» было то, что они не отдали этот проект китайцам. Сделай они это – порт уже сейчас был бы готов.

В общем, опять мы имеем дело с головотяпством, некомпетентностью, возможно, с коррупцией, но провал Анаклиа – это наш, родной, внутренний провал. Никакая Россия тут ни при чем.

В пользу пророссийской ориентации «ГМ» приводится и совершенно несерьезный аргумент: «Мечта» строит в стране российскую модель государства, соответственно, она также прокремлевская, и к Грузии имеет такое же отношение, как режим Виши в 40-е годы к Франции. Ну, то есть оккупационное.

На самом же деле «ГМ» строит государство исходя из соображений своего комфорта, а не из любви к Путину. В мире немало коррумпированных феодальных режимов, в том числе, в странах, где о России слышали только по ТВ.

Могу сказать так: любая пророссийская власть – коррумпирована, но не всякая коррумпированная власть – пророссийская. Иногда коррупционеры появляются на свет по собственной инициативе, а не «токмо волей пославшего меня Путина».

Конечно, «мечтатели» для Москвы предпочтительнее, чем оппозиция по принципу «меньшего зла», – от них и шума меньше, и ритуальные поклоны в ее адрес им удаются лучше. Но поверьте, если бы «Мечта» действительно была бы пророссийской, то к настоящему времени в стране не было бы никакой оппозиции, кроме тюремной, не было бы ни одного телевидения, кроме того, что описывает сказочное процветание страны.

И уж, конечно, не было бы никакой бордеризации, никакой колючей проволоки, которую специально проводят чуть ли не по дворам… С союзниками так себя Кремль не ведет.

Но это ладно, спор о том кто пророссийский, а кто прозападный внутри Грузии можно вести бесконечно, и прийти к согласию никогда не удастся. У нас есть целая прослойка народонаселения, которая Мишу Саакашвили считает агентом Путина, так что нет пределов на пути к совершенству.

Но вот открытое удовлетворение нынешней властью со стороны Запада – это повод задуматься. Быть может, мы что-то неправильно понимаем либо о «Мечте», либо о Западе?

Может, Европе и Америке от Тбилиси именно такая внешняя политика и нужна? Такая, чтобы умеренно прозападная, чтобы не сильно беспокоила, не создавала морального дискомфорта? Чтобы не напоминала постоянно о НАТО, Абхазии, ЮО, России? Ведь сделать-то все равно ничего не получится, а на душе неприятно – никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО не потому, что стандартам не соответствуем, а потому, что Путина побаиваются?

Может быть, типичный разговор крупнокалиберных еврочиновников до 2013 года звучал примерно так: «Опять эти грузины достали со своим НАТО и Россией, послать их к черту не получается, неправильно поймут, но и сделать ничего не можем… Вечно из-за них в неудобном положении оказываемся».

Вполне возможно, что причина ничем не объяснимой лояльности Запада к бездельникам из «ГМ» именно в этом и состоит – они их не беспокоят, не нарушают их душевный комфорт и плывут в направлении Запада по течению...

Это единственное разумное объяснение – если, конечно, не принимать во внимание версию, что бог существует, и он родом из Чорвилы.

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