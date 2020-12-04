ПРООН доставила в Абхазию очередную партию гуманитарного груза

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) доставила еще две партии гуманитарной помощи в целях противодействия распространению COVID-19 в самопровозглашенной республике Абхазия.

Как сообщили в организации, средства индивидуальной защиты и предметы гигиены предназначены для медицинских учреждений, а также восьми учреждений среднего профессионального образования Абхазии.

«Гуманитарный груз включает в себя 4 000 медицинских костюмов биозащиты, 3 000 одноразовых медицинских халатов, 3 000 бахил, 4 500 медицинских шапочек, 10 650 масок, 700 пластиковых лицевых щитков, 42 000 перчаток, 100 инфракрасных термометров, 200 ртутных термометров; 30 сенсорных дозаторов дезинфицирующих средств для рук и 500 литров дезинфицирующего средства для рук», – сказано в сообщении.

Предыдущая партия, прибывшая 17 ноября 2020 года, включала в себя 500 литров дезинфицирующего средства, которое было доставлено в АГУ, чтобы обеспечить безопасность студентов и преподавателей во время занятий.

«ПРООН реализует долгосрочную программу в университете, направленную на расширение возможностей обучения иностранным языкам, а также внедрение информационных технологий в процесс обучения. В рамках реагирования на распространение COVID-19 ПРООН содействует созданию Лаборатории молекулярной диагностики в АГУ для подготовки лабораторных специалистов», – заявили в ПРООН.

Общая стоимость двух поставок составляет 62 000 долларов США. Оба проекта финансируются Агентством США по Международному Развитию (USAID) в рамках проекта «Горизонты», реализуемого ПРООН. Это уже десятая партия материалов для противодействия COVID-19, которые ПРООН доставила в Абхазию с момента начала пандемии. Все поставки ПРООН в Абхазию осуществляются в рамках Совместного Координационного Механизма, администрируемого Европейским Союзом и ПРООН.