В Сухуми восстановили энергоснабжение после аварии

Сегодня утром в Сухуми восстановили энергоснабжение после крупной аварии на подстанции. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».

Без электроэнергии пока остаётся село Яштуха (Тависуплеба). «Работы продолжаются до полной ликвидации аварии», – заявили в компании.

При этом часть пользователей социальных сетей пишет, что подача электроэнергии в Сухуми восстановлена не полностью.

Пожар на подстанции произошел 5 декабря. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись круглосуточно, в течение двух дней.