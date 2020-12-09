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Алеко Элисашвили заявил, что может войти в парламент
Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства. Он рассказал о переговорах между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции.
«У нас есть возможность вынести с переговоров будущее Грузии, «отшлифованные» избирательные процедуры и правила комплектования избирательных комиссий», – сказал Элисашвили.
Политик отметил, что лидеры «Европейской Грузии» Гига Бокерия и Гиги Угулава «занимаются саботажем» и хотят сорвать переговоры. При этом Элисашвили признаёт, что парламентские выборы 31 октября прошли с нарушениями и «Грузинская мечта» должна заплатить «политическую цену».
- По итогам парламентских выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС начались переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
- Первое заседание парламента Грузии десятого созыва состоится 11 декабря в 12:00. Соответствующее распоряжение издала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Другие новости дня
Россия запретила ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении
Россельхознадзор с 14 декабря запретил ввоз на территорию России томатов и перцев, выращенных в Армавирской области Армении. Об говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Решение принято из-за обнаружения в выращенных там овощах вируса мозаики пепино, пишет РБК. Фитосанитарный контроль обнаружил вирус еще в октябре, после чего прошли переговоры представителей Россельхознадзора и Национальной организацией по карантину и защите растений Армении.
«По итогам встречи Россельхознадзор просил компетентное ведомство усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, а также представить информацию о результатах расследования и принятых фитосанитарных мерах», – говорится в сообщении.
Россельхознадзор утверждает, что ответа от армянской стороны не получил, «что может свидетельствовать о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспечить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино».
В ведомстве также уточнили, что вирус мозаики пепино наносит существенный вред производству томатов, перца, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых. Он может быстро распространиться по территории России и нанести значительный ущерб овощеводству.
- Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей. В Баку предположили, что это техническая ошибка, и анонсировали планы урегулировать этот вопрос. В прошлом году Азербайджан занимал первое место по поставкам томатов в Россию.
Матч «ПСЖ» – «Истанбул» в Париже остановили из-за расистского высказывания
Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и турецким клубом «Истанбул Башакшехир» 8 декабря в Париже был остановлен во время первого тайма из-за расистского высказывания судьи в адрес одного из тренеров гостей.
На 14-й минуте матча главный судья из Румынии Овидиу Хацеган остановил игру, отреагировав на конфликт за пределами поля: резервный арбитр из Румынии Себастьян Колцеску о чем-то оживленно спорил с помощником главного тренера «Истанбула» камерунцем Пьером Вебо. Хацеган подбежал к месту событий, после чего резервный арбитр рекомендовал удалить камерунца, назвав его «негром». Вебо возмутился, за него вступилась команда гостей.
Один из представителей УЕФА попытался объяснить слова арбитра недоразумением, связанным с особенностями английского языка, впрочем «Истанбул» в полном составе покинул поле. Футболистов поддержали и игроки «ПСЖ».
Инцидент произошел при счете 0:0, до момента удаления тренера желтые карточки получили три игрока.
Доиграть матч должны 9 декабря поздно вечером, начав его с 14-й минуты и полностью заменив бригаду судей. В УЕФА пообещали провести расследование инцидента.
Из Турции в Китай: первый экспортный грузовой состав прибыл в Грузию
Первый экспортный грузовой состав из Турции в КНР накануне поздно вечером прибыл в Грузию. Поезд проследовал через станцию Карцахи, расположенную в нескольких километрах от грузино-турецкой границы, и направился в Ахалкалаки.
Грузовой состав с экспортными товарами из Турции отбыл из Стамбула 4 декабря. Общая протяженность маршрута состава, груженного 42 контейнерами с холодильниками производства Турции – 8693 км. Маршрут пролегает через Грузию, Азербайджан, Каспийское море и Казахстан. Точка назначения - китайский город Сиань. Расчетное время в пути - 12 суток.
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что ранее по магистрали Баку-Тбилиси-Карс передвигались товары из Китая и стран центральной Азии в Европу, а сейчас впервые товары направляются через Грузию в Китай.
«Это означает, что железнодорожный коридор работает в двустороннем режиме, обслуживает все больше товаров, что очень важно не только для развития транзитной функции страны, но и для роста экспорта грузинских товаров в Китай», – отметила Турнава.
- Масштабный железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс с момента запуска в 2017 году продолжает работать лишь в тестовом режиме. За весь прошедший год было перевезено лишь 108 тысяч тонн грузов – при проектной мощности около 6 миллионов тонн в год.
COVID-19 в Грузии: 4734 новых случая, 38 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1614 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 38 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 4734 новых случая коронавируса, выздоровели 3895.
За сутки было проведено 20 959 тестов, из них PCR-тестов – 7793, экспресс‐тестов на антиген – 13 166.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 174 383 , выздоровевших – 145 287.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
Россия запретила ввоз томатов и яблок из Азербайджана
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России c 10 декабря запрещает ввоз в страну томатов и яблок азербайджанского происхождения. Такое решение в ведомстве объясняют необходимостью предотвращения ввоза и распространения вредителей.
Россельхознадзор указывает, что неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о "систематических случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов" в продукции, поставляемой в Россию.
"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", – говорится в сообщении.
Россельхознадзор в октябре заявлял, что участились случаи обнаружений карантинных объектов в продукции из Азербайджана. По их данным, с начала 2020 года они выявили 76 таких случаев.
РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы пишет, что Азербайджан является лидером по поставкам свежих и охлажденных томатов в Россию. На втором месте по импорту стоит Турция, в 2019 году на третьем месте был Китай. По данным ФТС за доступный период 2020 года, в этом году на третье место вышла Беларусь. По импорту яблок Азербайджан в прошлом году был в тройке лидеров, в этом году – на пятом месте.
Издание также приводит ответ Агентства по пищевой безопасности Азербайджана. В ведомстве заявили, что на территории республики отсутствует указанный российским ведомством вредитель, власти проводят расследование в связи с информацией Россельхознадзора.
Офис Саргсяна прокомментировал разговор с Лукашенко о Карабахе
В интернете появилась аудиозапись, на которой люди, с голосами, похожими на голоса бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и тогдашнего президента Беларуси Александра Лукашенко, спорят вокруг сдачи территорий Азербайджану. В Беларуси запись опубликовали телеграм-канал NEXTA и TUT.BY, ее подлинность официально не подтверждена.
Человек с голосом, похожим на голос Лукашенко, в частности, говорит, что президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы готов заплатить Армении за 7 районов Нагорного Карабаха 5 миллиардов долларов. На это Саргсян отметает возможность сдачи территорий и в свою очередь предлагает заплатить Алиеву 6 миллиардов, чтобы тот отказался от притязаний на территории Карабаха.
"Твоя позиция слабоватая. "Я не отдам семь районов, потому что ты потом сразу начнешь против меня воевать". А если не начнет?" –спрашивает человек с голосом Лукашенко, обращаясь к своему собеседнику.
"А что значит, "если не начнет"? А если начнет? Александр Григорьевич, а почему просто так отдавать, я не понимаю", – отвечает на это человек с голосом, похожим на голос Саргсяна.
"Он (Алиев) заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе", – возражает на это человек, с голосом, похожим на голос Лукашенко.
"Я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от 7 районов, – возражает на это "Саргсян". – Я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов были завоеваны 5 тысячами ребят, которые там погибли. Пять тысяч человек там погибли".
"Ну и что? – замечает на это "Лукашенко". – У нас с ним погибло 30 миллионов. Ну и что, мы что, сегодня с немцами воюем?"
Офис экс-президента Армении Сержа Саргсяна прокомментировал аудиозапись. Представители экс-президента подтвердили, что армянский политик встречался с Лукашенко в октябре 2016 года на саммите ОДКБ.
"Относительно распространенной аудиозаписи офис третьего президента Армении. Непонятно, как запись непубличной беседы президентов во время встречи в узком составе на состоявшейся в Ереване 14 октября 2016 года сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказалась в интернете. Офис третьего президента РА публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что проведенные в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор".
Представители Лукашенко аудиозапись не комментировали. В офисе президента Азербайджана Ильхама Алиева комментариев по поводу денег, якобы предложенных Армении за Карабах, также пока не было сделано.
2 апреля 2016 года в Нагорном Карабахе произошло новое обострение военного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Бои продолжались несколько дней, 8 апреля было объявлено перемирие. Армения официально объявляла о 44 погибших за это время, еще 21 человек пропал без вести. Азербайджан сообщал, что в зоне конфликта за эту неделю погибли 16 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.
По итогам того противостояния Армения разместила в стране российские ракеты "Искандер". "Это была вынужденная мера, чтобы каким-то образом сбалансировать военную ситуацию в регионе. Мы не имеем таких финансовых возможностей, как Азербайджан, но мы все время стараемся сбалансировать ситуацию, находя противоядие. Я думаю, что в данном случае "Искандер" является именно таким противоядием", – заметил тогда Саргсян.
Конфликт в Нагорном Карабахе
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании “Нагорно-Карабахской Республики“.
За период вооруженного конфликта 1988-1994 года в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
“Нагорно-Карабахская республика” официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года, Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В Абхазии выявлено 98 новых случаев коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 466 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 100 человек, 90 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Гагрской ЦРБ - 34, в Очамчирской больнице - 26 пациентов.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
В мобильном госпитале скончался пациент 1954 года рождения, у него была выявлена коронавирусная инфекция тяжелого течения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 7 декабря.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6717 человек. 92 летальных случаев. Выздоровели 4976 человек.
Майк Помпео поддержал идею народного голосования в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил сегодня, 8 декабря, что США «продолжают поддерживать временного президента Хуана Гуайдо и народ Венесуэлы в их борьбе за восстановление демократии в стране»
Помпео подчеркнул, что 7-12 декабря у венесуэльцев будет возможность высказать свое мнение о незаконном режиме Мадуро посредством народного голосования - оно проводится под эгидой законного Национального собрания.
По словам госсекретаря США, диктатура Мадуро низвела избирательный процесс в Венесуэле до фарса.
Народное голосование само по себе не покончит с гуманитарным, политическим и экономическим кризисом. Оно представляет собой возможность для венесуэльцев заявить о страданиях народа и дать импульс для продвижения страны к свободным и справедливым выборам, пишет «Голос Америки».
- 11 января 2019 года Гуайдо заявил, что конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства.
- 23 января Хуан Гуайдо на митинге объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принял присягу. Через несколько часов США признали его главой государства. Всего более 50 стран мира признали Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы.
Бадри Джапаридзе: Перспектива есть, пока диалог продолжается
По словам одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, на переговорах между властью и оппозицией стороны обсуждают четыре основных вопроса, в том числе: досрочные выборы, освобождение политзаключенных, изменение избирательной системы и избирательной администрации.
Об этом Бадри Джапаридзе заявил после завершения четвертого раунда переговоров с властью, который проходит с участием послов. По словам Джапаридзе, позиции власти и оппозиции по первым двум вопросам различаются.
На вопрос журналистов, касаются ли переговоры отставки председателя ЦИК Тамар Жвания, Бадри Джапаридзе ответил, что об этом разговора не было.
«Отставку Тамар Жвания мы не обсуждали. Мы говорим о более важных вопросах, чем уйдет ли Тамар Жвания в отставку», - сказал Бадри Джапаридзе.
Отвечая на вопрос о шансах достижения договоренности о досрочных выборах и требовании освобождения политзаключенных, Бадри Джапаридзе сказал, что, пока продолжаются переговоры, шанс этого есть.
«Мы обсуждаем все вопросы, включая первые два вопроса. Перспектива есть, пока диалог продолжается», - заявил Джапаридзе.
- Четвертая встреча власти и оппозиции состоялась сегодня в резиденции посла США при посредничестве послов ЕС и США. Необходимость в консультациях была вызвана результатами парламентских выборов 31 октября, когда оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными и отказалась входить в парламент. Среди других требований, оппозиция требует повторных выборов.
Арчил Талаквадзе: «Грузинская мечта» не рассматривает повторные выборы
Председатель парламента Арчил Талаквадзе после четвертого раунда переговоров в резиденции посла США между властью и представителями оппозиционных партий заявил, что «Грузинская мечта» не будет рассматривать вопрос о проведении повторных выборов или какую-либо связанную с ними версию.
По словам Талаквадзе, оснований для сомнений в результатах выборов нет.
«Несмотря на пандемию, до двух миллионов наших сограждан уже сделали свой выбор. У нас нет причин сомневаться в их выборе. Я хотел бы еще раз сказать вам, что «Грузинская мечта» не рассматривает повторные выборы или какую-либо связанную с ними версию», - заявил журналистам Арчил Талаквадзе.
- Четвертая встреча власти и оппозиции состоялась сегодня в резиденции посла США при посредничестве послов ЕС и США. Необходимость в консультациях была вызвана результатами парламентских выборов 31 октября, когда оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными и отказалась входить в парламент. Среди других требований, оппозиция требует повторных выборов.
Медицинский регулятор США считает вакцину BioNTech и Pfizer безопасной
Управление по санитарному надзору США (FDA) признало безопасной вакцину немецкой фармацевтической компании BioNTech и американской Pfizer, сообщает Deutsche Welle. Ведомство указывает, что данные 38 000 участников клинических испытаний не вызывают «никаких особых опасений по поводу безопасности», которые могли бы помешать выдаче разрешения на продукт в рамках экстренного применения.
Кроме того, в FDA отметили, что представленные компаниями данные демонстрируют, что вакцина предоставляет существенную защиту уже после первой дозы.
Как заявил глава Pfizer Альберт Бурла на пресс-конференции Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций в Женеве, производители вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer работают над новой версией препарата, при хранении которого не нужно будет соблюдать температуру минус 70 градусов. По его словам, в начале будущего года будут получены данные о том, препятствует ли немецко-американская вакцина распространению вируса, а не только предоставляет защиту от него.
- Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 67,9 млн жителей планеты. Свыше 1,55 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 47 млн пациентов.
Ахвледиани о приговоре Бебуа: «Цель – запугивание жителей Гальского района»
В правительстве Грузии считают, что власти самопровозглашенной республики Абхазия пытаются запугать жителей Гальского района и сделать условия их проживания еще более невыносимыми. Об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани, комментируя приговор абхазского суда в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа.
«Абсолютно неприемлемо и печально, что сегодня, когда все мы, весь мир борется с пандемией коронавируса, со стороны оккупационного режима продолжаются такие деструктивные шаги», – отметила она.
Ахвледиани говорит, что вопрос освобождения Бебуа станет одним из основных пунктов повестки дня очередной встречи участников Женевских дискуссий.
Ранее в СГБ Грузии указали на незаконность решения абхазского суда, приговорившего Бебуа к девяти годам лишения свободы.
«По данному факту были незамедлительно информированы сопредседатели Женевских дискуссий. Задействованы все действующие механизмы и идёт активная работа с международными партнёрами. Вопрос безоговорочного освобождения Ираклия Бебуа, наряду с другими гражданами Грузии, находящимися в незаконном заключении на оккупированных территориях, будет поставлен в ходе очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря», – отметили в СГБ Грузии.
В верховном суде самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что Бебуа «полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений в части надругательства над государственным флагом и умышленном уничтожении чужого имущества, а в части незаконного хранения и приобретения найденного по его месту жительству боеприпаса не признал».
- Уголовное дело было возбуждено в отношении Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но добавил, что жест не был направлен против кого-либо. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии потребовала безоговорочного освобождения Бебуа.
- В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».
- Народный защитник Грузии Нино Ломджария предполагает, что абхазские власти искусственно ужесточили обвинение задержанному гражданину Грузии Ираклию Бебуа. В Тбилиси прошла акция с требованием освободить гражданина Грузии.
В Южной Осетии скончались два пациента с COVID-19
За сутки в Южной Осетии скончались два пациента с COVID-19, – сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«Пациентка 74 лет поступила в «красную зону» 24 ноября в тяжёлом состоянии через две недели от начала заболевания с жалобами на резкую слабость, одышку в покое с диагнозом: коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Дыхательная недостаточность 2-3 ст. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия напряжения. Гипертоническая болезнь. Желчно-каменная болезнь. Состояние больной прогрессивно ухудшалось, нарастала дыхательная недостаточность средне-тяжелая форма. 29 ноября она была переведена в палату интенсивной терапии. Получала терапию в соответствии с Протоколом лечения nCovid-19 инфекции. Находилась на неинвазивной искусственной вентиляции легких. На фоне проводимой терапии нарастала лёгочно - сердечная недостаточность и седьмого декабря произошла остановка сердечной деятельности, констатирована смерть», – отметила Джиоева.
Еще один, 80-летний пациент был госпитализирован в «красную зону» 18 ноября.
«На пятые сутки заболевания с жалобами на резкую слабость, одышку в покое, стойкую лихорадку с диагнозом: коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. КТ 2 средне-тяжелая форма. Состояние пациента ухудшалось, нарастали явления дыхательной недостаточности, падала сатурация, пациент был переведен в палату интенсивной терапии второго декабря. Получал терапию в соответствии с Протоколом лечения nCovid-19 инфекции. Однако нарастали признаки лёгочно – сердечной недостаточности и седьмого декабря произошла остановка сердца. Констатирована смерть», – сказала специалист.
- В Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) Южной Осетии проходят лечение 53 пациента, ещё 11 человек находятся в российском военном госпитале в Цхинвали.
Ереванское метро возобновило работу после протестов сторонников оппозиции
Ереванский метрополитен, который был парализован из-за акции протеста оппозиционных активистов, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, возобновил работу в штатном режиме. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян.
«Нормальная работа ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна возобновилась в 16:00», – написала она в своём Facebook-аккаунте.
В 12:00 по ереванскому времени истек срок ультиматума, который оппозиция дала Николу Пашиняну, чтобы он добровольно ушел в отставку. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения.
«Как видите, Никол Пашинян не подал в отставку. Поэтому с этого момента и до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право проводить акции мирного неповиновения для того, чтобы выразить свой протест, свое требование», – сказал член состоящего из 16 партий объединения «Фронт спасения отечества» Ишхан Сагателян, который представляет АРФ «Дашнакцутюн». Он призвал граждан проводить акции протеста в рамках закона.
Сегодня же Католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. С аналогичным призывом также выступил Католикос Великого дома Киликийского Арам I.
- Заявление о прекращении огня в Карабахе, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана, привело к политическому кризису в Армении. В Ереване проходят акции протеста оппозиции, участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
- Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Девять лет лишения свободы и штраф – подробности приговора Ираклию Бебуа
Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия подтвердил, что гражданина Грузии Ираклия Бебуа приговорили к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф – 10 тысяч рублей. Решение принял Гальский районный суд.
«Суд признал Ираклия Бебуа виновным в совершении преступлений предусмотренных частью 1 статьи 217 ( незаконное приобретение и хранение боеприпасов); частью 2 статьи 164 (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога ); статьей 334( надругательство над государственным флагом РА) УК Республики Абхазия и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 10.000 рублей.
Согласно оглашённому приговору, осужденный Ираклий Бебуа, 30 сентября 2020 года, в период проведения торжественных мероприятий посвящённых празднованию 27 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., используя подготовленную им заранее легковоспламеняющуюся жидкость, совершил поджог государственного флага Республики Абхазия, установленного во дворце культуры администрации Галского района в г. Гал.
Так же в ходе обыска, произведённого по месту его жительства, была найдена незаконно приобретённая и хранимая ручная осколочная граната РГ-42», – сказано в заявлении.
Верховный суд указывает, что Бебуа «полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений в части надругательства над государственным флагом и умышленном уничтожении чужого имущества, а в части незаконного хранения и приобретения найденного по его месту жительству боеприпаса не признал».
«Ираклий Бебуа считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором. Приговор Галского районного вступает в силу по истечении 15 дней в случае его не обжалования сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА», – говорится в заявлении суда.
Ранее в СГБ Грузии указали на незаконность решения абхазского суда.
«По данному факту были незамедлительно информированы сопредседатели Женевских дискуссий. Задействованы все действующие механизмы и идёт активная работа с международными партнёрами. Вопрос безоговорочного освобождения Ираклия Бебуа, наряду с другими гражданами Грузии, находящимися в незаконном заключении на оккупированных территориях, будет поставлен в ходе очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря», – заявили в СГБ Грузии.
- Уголовное дело было возбуждено в отношении Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но добавил, что жест не был направлен против кого-либо. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии потребовала безоговорочного освобождения Бебуа.
- В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».
- Народный защитник Грузии Нино Ломджария предполагает, что абхазские власти искусственно ужесточили обвинение задержанному гражданину Грузии Ираклию Бебуа. В Тбилиси прошла акция с требованием освободить гражданина Грузии.
Убийцу французского учителя в репортаже ЧГТРК назвали жертвой провокации
Абдуллах Анзоров, убивший учителя во Франции и на днях похороненный в Чечне, стал жертвой провокации, заявили 7 декабря в вечернем новостном выпуске на ЧГТРК «Грозный».
В репортаже с похорон Анзорова выступили его родственники. «Он не смог выдержать оскорблений в адрес пророка . Если бы они не спровоцировали, ничего и не было бы. Он сделал это, не выдержав оскорблений. Когда кто-то оскорбляет религию, всегда найдётся кто-то, кто отомстит, готовый отдать свою жизнь», – сказал Нурди Анзоров, дядя Анзорова.
Другой дядя - Сулейман Анзоров – добавил, что «не организуй они эту провокацию с религией, всего этого не было бы». С подобными же словами выступили и двое других родственников. Например, Зелимхан Анзоров завершил комментарий похвалой: «Когда мы слышим, о его действиях, о его поступках, он нам все больше нравится. Да благословит Аллах его джихад».
Также они поблагодарили руководство Чечни за помощь в транспортировке тела в республику.
Закадровый текст к репортажу также был полон похвал в адрес Анзорова, – отмечает Кавказ.Реалии.
«Абдуллах был богобоязненным юношей и не отличался никакой агрессивностью, как говорят родственники. И инцидент не произошел бы, если бы не открытое исламофобская провокация и давления на чувства верующих. Демонстрация карикатур, направленных против Пророка, побудило его на такой шаг», – сказал журналист ЧГТРК «Грозный» Алхазур Керимов.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сюжет, сказал, что «государственные каналы дают разные точки зрения». Об этом сообщается в телеграм-канале радио «Маяк». При этом Песков отметил, что «эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной», то есть осуждением убийства.
- Абдуллаху Анзорову, уроженцу Москвы и чеченцу по происхождению, было 18 лет. Несколько лет назад он с семьей переехал во Францию.
- 47-летний учитель Самюэль Пати был убит в пригороде Парижа 16 октября. Незадолго до этого он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы. Анзоров был застрелен полицией.
- Анзорова похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни.
В Азербайджане ужесточают карантин, ограничения продлены до 31 января
Решением Кабмина Азербайджана действующий в стране специальный карантинный режим из-за коронавируса COVID-19 продлевается до 31 января 2021 года, сообщает оперативный штаб.
При этом с 00:00 14 декабря до 00:00 18 января 2021 года будет действовать жесткий карантинный режим, при котором въезд и выезд в ряд городов закрывается.
В частности, с 14 декабря по 18 января 2021 закрывается въезд и выезд в Баку, Сумгаит, Мингячевир, Ширван, Абшеронский район, а также Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Закаталы, Губа, Хачмаз, Евлах, Барду, Билясувар и Исмаиллы.
Вместе с этим в указанный период вновь будет применена система смс-разрешений для населения в этих городах. Гражданам будет предоставлено 3 часа на осуществление различных покупок и прочих дел, – пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Кроме этого, с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на всей территории Азербайджана, кроме сфер работ и услуг, определенных соответствующим постановлением Кабинета Министров Азербайджана, приостанавливается предоставление работ и услуг. Всем торговым предприятиям, предприятиям общественного питания, включая рестораны, кафе и чайные, разрешено оказывать клиентам только услуги доставки или продавать через интернет.
СМС-разрешения на три часа будут выдаваться для следующих нужд: по медицинской необходимости; для покупки продуктов, лекарств и других необходимых товаров на рынках, в магазинах и супермаркетах, а также для пользования услугами госструктур, банков, почты; для участия в похоронах близкого родственника нужно будет брать разрешение только в полиции, по номеру 102.
Помимо этого Бакинское метро будет закрыто вплоть до 31 января. При этом локдаун общественного транспорта по выходным продлевается также до конца января.
Согласно решению штаба, в связи с ужесточением карантина, власти Азербайджана возобновят выдачу единовременных выплат 600 тыс. человек в размере 190 манатов (около $112). Компенсации будут выдаваться тем лицам, кто ранее уже получал госпомощь.
Кроме этого, финансовую помощь от государства получат частные предприниматели.
- За минувшие сутки в Азербайджане зафиксировано 4 387 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 154 152, умерли - 1713 человек.
В Цхинвали продолжается акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева
В Цхинвали, на Театральной площади продолжается акция протеста, организованная родственниками убитого силовиками в августе этого года Инала Джабиева.
Как сообщили в пресс-службе МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, ночь с 7 на 8 декабря прошла без происшествий.
«Сотрудники правоохранительных органов круглосуточно охраняют Театральную площадь и близлежащую территорию, а также патрулируют улицы столицы. Личный состав органов внутренних дел до особого распоряжения переведен на усиленный вариант несения службы. Милиция следит за правопорядком и принимает меры, чтобы не допустить возникновения беспорядков», – отметили в ведомстве.
Накануне вдова Инала Джабиева – Оксана Сотиева в социальных сетях опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на расследование дела смерти ее супруга.
«Потеряв надежду на справедливое и объективное расследование следственными органами Южной Осетии дела об убийстве моего мужа я обращаюсь к Вам, как гаранту прав и законных интересов граждан России, за защитой и правовой помощью!..», – сказано в обращении.
«Рес» пишет, что акция продолжается, несмотря на мороз и ухудшение погодных условий, а на Театральной площади находятся около 20 человек.
В Абхазии до 1 июня 2021 года запретили добычу криптовалют
Деятельность по добыче криптовалют в Абхазии запрещена до 1 июня 2021 года. Соответствующее постановление сегодня принял Кабинет министров самопровозглашенной республики.
В документе также указано, что с 20 декабря текущего года до 1 июня 2021 года вводится ограничение на ввоз в Абхазию майнинг-оборудования (в настоящее время на ввоз оборудования введен временный запрет).
Сегодня же в Сухуми прошла рабочая встреча, на которой обсудили последствия аварии на подстанции «Сухум-1». Как сообщили в пресс-службе Кабмина, в течение двух дней будут реализованы меры по эффективному распределению ограниченного количества столичной электроэнергии.
- Ранее в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления «крипто-ферм».
- После отключения некоторых криптоферм суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов. Абхазские депутаты рекомендовали запретить майнинг криптовалют до окончания ремонта «Ингури ГЭС».
- В минувшие выходные свет погас в Сухуми из-за пожара на подстанции. Энергоснабжение было частично восстановлено утром 7 декабря.
Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку
Католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку в связи с сложившейся в стране ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба первопрестольного Эчмиадзина.
«В нынешнее кризисное время мы отечески призываем премьер-министра Никола Пашиняна принять решение об уходе с поста премьер-министра во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов», – отмечается в послании духовного лидера всех армян.
Ранее с аналогичным призывом также выступил Католикос Великого дома Киликийского Арам I.
Отметим, что в 12:00 по ереванскому времени истек срок ультиматума, который оппозиция дала Николу Пашиняну, чтобы он добровольно ушел в отставку. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения.
«Как видите, Никол Пашинян не подал в отставку. Поэтому с этого момента и до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право проводить акции мирного неповиновения для того, чтобы выразить свой протест, свое требование», – заявил член состоящего из 16 партий объединения «Фронт спасения отечества» Ишхан Сагателян, который представляет АРФ «Дашнакцутюн». Он призвал граждан проводить акции протеста в рамках закона.
- Оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них.
- Кандидатом оппозиции на должность такого премьера является экс-министр обороны, бывший премьер-министр Армении Вазген Манукян.
- Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
СГБ Грузии: Ираклия Бебуа в Абхазии приговорили к девяти годам лишения свободы
Гражданина Грузии Ираклия Бебуа, задержанного в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия, приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
В СГБ указали на незаконность данного решения. Информацию о приговоре грузинская сторона получила при помощи горячей линии, – сказано в заявлении ведомства. «Эхо Кавказа» пока не располагает подтверждением информации из Сухуми.
«По данному факту были незамедлительно информированы сопредседатели Женевских дискуссий. Задействованы все действующие механизмы и идёт активная работа с международными партнёрами. Вопрос безоговорочного освобождения Ираклия Бебуа, наряду с другими гражданами Грузии, находящимися в незаконном заключении на оккупированных территориях, будет поставлен в ходе очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря», – заявили в СГБ Грузии.
- Уголовное дело было возбуждено в отношении Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но добавил, что жест не был направлен против кого-либо. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии потребовала безоговорочного освобождения Бебуа.
- В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».
- Народный защитник Грузии Нино Ломджария предполагает, что абхазские власти искусственно ужесточили обвинение задержанному гражданину Грузии Ираклию Бебуа. В Тбилиси прошла акция с требованием освободить гражданина Грузии.
Грузия получила от США систему лазерного наведения MILES
США передали Грузии Множественную интегрированную систему лазерного наведения (Multiple Integrated Laser Engagement System, MILES). Сообщение об этом опубликовано на странице американского посольства в социальной сети Facebook.
«Система будет использована для повышения реалистичности боевой подготовки Сил обороны Грузии. При общей стоимости $4,3 млн программа включает в себя полный комплект обучения, оборудования и администрирования», – заявили в диппредставительстве.
В сообщении отмечается, что комплект MILES привезли в Грузию 7 декабря. Его установят в совместном военном учебном центре НАТО-Грузия.
В системе MILES используется звук холостого выстрела для слуховой и визуальной имитации «выстрела», производимого лазерным эмиттером, посылающего лазерную «пулю», которая «убивает» или «ранит» оппонентов во время тренировки.
Трамп проводит совещание по вакцине. Команду Байдена не позвали
Администрация Дональда Трампа во вторник проводит совещание в Белом доме с участием экспертов, которые обсудят вопросы вакцинации oт коронавирусa. Об этом сообщает "Голос Америки".
На совещании под названием "Сверхзвуковая скорость" будут присутствовать Трамп, вице-президент Майк Пенс, правительственные эксперты, лидеры штатов и бизнесмены.
Представителей переходной команды избранного президента Джо Байдена на заседание не пригласили, хотя им предстоит продолжать крупнейшую программу вакцинации в истории США после инаугурации 20 января.
По словам одного из источников, Трамп также подпишет указ о приоритетном распределении закупленных правительством вакцин среди американцев. Указ ограничит право правительства передавать вакцины другим странам до тех пор, пока не появится избыточное предложение на внутреннем рынке.
В четверг Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов США проведет итоговый обзор американо-немецкой вакцины Pfizer/BioNTech, а позднее в этом месяце вакцины от компании Moderna. Оба препарата показали 95-процентную эффективность.
Среди стран мира по количеству заказанной вакцины от коронавируса лидирует Канада, сообщает Bloomberg.
У Оттавы имеются договоренности на поставки вакцины для прививки почти 154 миллионов человек (410 процентов населения страны). У России, по данным агентства, есть договоренности на поставки вакцины для прививки 80 миллионов человек (55 процентов населения страны), у США —455 миллионов человек (139 процентов населения страны).
7 декабря источники The Washington Post сообщили, что Pfizer сообщил американским властям, что не сможет до следующего лета поставить стране дополнительные 100 миллионов доз вакцины. Ещё летом Pfizer предлагала Белому дому предусмотреть возможность докупить вакцину, если та покажет свою эффективность, но получили отказ, сообщает New York Times.
Теперь, как пишет газета, спрос на вакцину Pfizer вырос, ее заказали множество других стран. В Министерстве здравоохранения и социальных служб США на вопрос издания об упущенном шансе докупить вакцину от Pfizer заявили, что кроме этой компании правительство закупит препараты еще у пяти производителей.
Джо Байден может назначить главой Пентагона Ллойда Остина
Избранный президент Джо Байден планирует назначить генерала в отставке Ллойда Остина министром обороны США, сообщает "Голос Америки".
В случае утверждения Сенатом, Остин станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон. Остин также является первым темнокожим генералом, командовавшим армейской дивизией в бою. О выдвижении может быть объявлено уже во вторник, 8 декабря.
Остин и представители Байдена от комментариев отказались.
Остин ушёл в отставку в 2016 году после 41 года службы. До выхода на пенсию он руководил Центральным командованием США. После отставки генерал вошел в совет директоров компании Raytheon Technologies – одного из крупнейших подрядчиков Пентагона. Он также является членом правления Nucor, крупнейшего американского производителя стали, а также медицинской компании Tenet. Остин также входит в правление благотворительного фонда Carnegie Corporation of New York.
Байден и Остин познакомились по время работы администрации президента Барака Обамы. Остин был последним командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году, а также отвечал за их вывод в 2011 году.
Назначение Остина может быть проблематичным, отмечает "Голос Америки". Согласно закону, глава Пентагона должен находиться в отставке семь лет, чтобы претендовать на этот пост. В противном случае ему потребуется специальное разрешение от Конгресса, чтобы стать министром обороны. Ранее подобное разрешение получил первый министр обороны президента Дональда Трампа Джим Мэттис.
Критики вероятного решения Байдена считают, что назначение главой Пентагона недавно ушедшего в отставку генерала – это наихудший сигнал. Источник в команде избранного президента заявил изданию Politico назвал кандидатуру Остина безопасным выбором.
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