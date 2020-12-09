«Грузинская мечта» может лишить партию Саакашвили регистрации

В интернете появилась аудиозапись, на которой люди, с голосами, похожими на голоса бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и тогдашнего президента Беларуси Александра Лукашенко, спорят вокруг сдачи территорий Азербайджану. В Беларуси запись опубликовали телеграм-канал NEXTA и TUT.BY, ее подлинность официально не подтверждена.

Человек с голосом, похожим на голос Лукашенко, в частности, говорит, что президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы готов заплатить Армении за 7 районов Нагорного Карабаха 5 миллиардов долларов. На это Саргсян отметает возможность сдачи территорий и в свою очередь предлагает заплатить Алиеву 6 миллиардов, чтобы тот отказался от притязаний на территории Карабаха.

"Твоя позиция слабоватая. "Я не отдам семь районов, потому что ты потом сразу начнешь против меня воевать". А если не начнет?" –спрашивает человек с голосом Лукашенко, обращаясь к своему собеседнику.

"А что значит, "если не начнет"? А если начнет? Александр Григорьевич, а почему просто так отдавать, я не понимаю", – отвечает на это человек с голосом, похожим на голос Саргсяна.

"Он (Алиев) заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе", – возражает на это человек, с голосом, похожим на голос Лукашенко.

"Я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от 7 районов, – возражает на это "Саргсян". – Я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов были завоеваны 5 тысячами ребят, которые там погибли. Пять тысяч человек там погибли".

"Ну и что? – замечает на это "Лукашенко". – У нас с ним погибло 30 миллионов. Ну и что, мы что, сегодня с немцами воюем?"

Офис экс-президента Армении Сержа Саргсяна прокомментировал аудиозапись. Представители экс-президента подтвердили, что армянский политик встречался с Лукашенко в октябре 2016 года на саммите ОДКБ.

"Относительно распространенной аудиозаписи офис третьего президента Армении. Непонятно, как запись непубличной беседы президентов во время встречи в узком составе на состоявшейся в Ереване 14 октября 2016 года сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказалась в интернете. Офис третьего президента РА публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что проведенные в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор".

Представители Лукашенко аудиозапись не комментировали. В офисе президента Азербайджана Ильхама Алиева комментариев по поводу денег, якобы предложенных Армении за Карабах, также пока не было сделано.

2 апреля 2016 года в Нагорном Карабахе произошло новое обострение военного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Бои продолжались несколько дней, 8 апреля было объявлено перемирие. ​Армения официально объявляла о 44 погибших за это время, еще 21 человек пропал без вести. Азербайджан сообщал, что в зоне конфликта за эту неделю погибли 16 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

По итогам того противостояния Армения разместила в стране российские ракеты "Искандер". "Это была вынужденная мера, чтобы каким-то образом сбалансировать военную ситуацию в регионе. Мы не имеем таких финансовых возможностей, как Азербайджан, но мы все время стараемся сбалансировать ситуацию, находя противоядие. Я думаю, что в данном случае "Искандер" является именно таким противоядием", – заметил тогда Саргсян.

Конфликт в Нагорном Карабахе



Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании “Нагорно-Карабахской Республики“.



За период вооруженного конфликта 1988-1994 года в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.



“Нагорно-Карабахская республика” официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.



После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года, Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.



По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.