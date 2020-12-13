COVID-19 в Грузии: 2720 новых случаев, 46 пациентов скончались

Президент Армении Армен Саркисян обратился к министерствам обороны и иностранных дел с призывом немедленно представить общественности ситуацию в Нагорном Карабахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты населенных пунктов и эффективного сохранения режима прекращения огня.

«До сих пор соответствующие ведомства правительства Армении не представляли должным образом ситуацию и действия, предпринятые армянской стороной», – заявил Армен Саркисян.

В то же время президент обратился к Национальному собранию Армении с просьбой созвать внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены причины ситуации в Гадрутском районе и пути решения.

«Высоко оценивая договоренность о прекращении огня, достигнутую 9 ноября при посредничестве президента Российской Федерации, и её сохранение, президент Республики также напоминает, что решением Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 года Армения обязана последовательно поддерживать Нагорно-Карабахскую Республику и отстаивать защиту прав ее населения», – говорится в заявлении президента.

Накануне в Нагорном Карабахе был нарушен режим прекращения огня– впервые с момента подписания заявления о мире между Азербайджаном и Арменией при участии России.

По информации армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана захватили село Хин Тахер (азербайджанское название – Ин Тахлар) в Гадрутском районе Карабаха и двинулись в сторону села Хцаберд (Чайлаккала) того же района. Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в провокации.

Ранее журналист издания Civilnet Лика Закарян сообщала в социальной сети Facebook о том, что два села в Гадрутском районе оставались под армянским контролем.

«Частичка большого Гадрута в наших руках, и доблестные парни все еще стоят там и защищают эти места. С трех сторон они окружены азербайджанскими войсками, и только одна дорога ведет в «мир», – отмечала она, указывая, что дорога будет недоступна после передачи Азербайджана Лачинского района (1 декабря). «И они останутся в анклаве», – писала Закарян в конце ноября.

Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе