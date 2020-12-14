«Грузинская мечта» представила парламенту кандидатуру Гахария на пост премьер-министра

Партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» официально выдвинула Георгия Гахария на пост премьер-министра страны.

Письмо, представленное парламенту, датировано 12 декабря. Его подписал председатель партии Бидзина Иванишвили.

После признания полномочий нового парламента правительство Грузии в полном составе ушло в отставку. В настоящее время все министры правительства являются исполняющими обязанности.

Как пишет «Новости-Грузия», лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе сегодня заявил, что у Георгия Гахария будет время до воскресенья, чтобы назвать состав правительства.

«В ближайшие дни состоятся консультации Георгия Гахария с парламентским большинством и на их основании до конца недели обязательно поступит состав правительства. Возможно, это произойдет в ближайшие два-три дня», – отметил Кобахидзе.

По информации председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, законодательный орган рассмотрит вопрос о выражение доверия новому кабинету министров предположительно на будущей недели.

«Комплектация правительственной команды состоится, наверное, на будущей неделе. Что касается состава команды, то будут консультации и обмен мнениями», – заявил Кадагишвили журналистам.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.