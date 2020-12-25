Некоторым оппозиционерам, бойкотирующим грузинский парламент, начислили зарплату

В МИД России подтвердили пропажу крупной суммы денег в кассе валютно-финансового департамента, пишут РИА Новости и ТАСС.

Инцидент произошел 19 декабря 2019 года. По данным РЕН ТВ, на этот день была запланирована инкассация в кабинете специалиста валютно-финансового департамента (ВФД) МИДа Натальи Агальцовой, которая не пришла на работу, сославшись на давление.

Кабинет Агальцовой вскрыли, на полу обнаружили инкассаторскую сумку с пачками долларов. Комиссия выявила недостачу в размере 745 735 долларов и 20 065 462 рубля. По данным источников издания, общий ущерб составил более 1 млн долларов.

Средства, как утверждает телеканал, российский МИД получил от Ирана за консульские услуги. 28 ноября деньги передали сотрудникам дипломатическо-курьерской службы МИД России в Тегеране. Посылка представляла собой коробку из-под водки "Абсолют", в которой находились 150 пачек стодолларовых купюр.

Как отмечает телеканал, иранская сторона не могла воспользоваться денежным переводом из-за опасения санкций со стороны США и их партнеров. Средства находились в кабинете Агальцовой с 29 ноября. Известно, что они пропали в период с 16 по 19 декабря, поскольку проверка, проведенная 16 декабря, не обнаружила недостачи.

Агальцову задержали на следующий день после пропажи денег. В ходе допроса она рассказала, что в коробке, привезенной из Ирана, пачки со стодолларовыми купюрами находились сверху, а ниже лежали банкноты по одному доллару. Обнаружив это, женщина запаниковала. Она якобы захотела покрыть часть недостачи за счет своих накоплений в 200 тысяч долларов. Агальцова заявила, что планировала взять кредит в размере трех миллионов рублей, однако ей отказали в банке. Женщина утверждает, что после этого она совершила попытку самоубийства, но осталась жива.

Вместе с Агальцовой был задержан ее сожитель Василий Маковоз. По его словам, Агальцова пришла домой с пачкой денег и сказала, что у нее проблемы на работе. Позже в сейфе на даче соседа пары нашли 149 тысяч долларов.

По информации телеканала, через двое суток после задержания Моковоза отпустили на свободу без предъявления обвинения. Агальцова, которой предъявлены обвинения, находилась в СИЗО до августа 2020 года, после чего ее отпустили под домашний арест. Дело завершено и направлено в суд.