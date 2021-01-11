Иванишвили: проблема оккупированных территорий не сдвинулась с мертвой точки

Демократы в Палате представителей Конгресса США уже в понедельник 11 января готовы представить статьи импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на конгрессмена Теда Лью.

К вечеру субботы уже более 190 членов Конгресса официально выступили за импичмент, все они демократы. Как именно будут сформулированы статьи импичмента, пока неясно, но очевидно, что президент будет обвинен в подстрекательстве своих сторонников к нападению на Капитолий 6 января, в результате которого погибла демонстрантка и полицейский.

Демократы считают, что нападение, в ходе которого сотни сторонников действующего президента ворвались в Капитолий, из-за чего было прервано совместное заседание палат Конгресса, стало прямым следствием выступления Трампа на митинге в Вашингтоне. Трамп в нем не признал итоги президентских выборов и призвал своих сторонников идти к Капитолию. При этом во время штурма Трамп в твиттере сначала не осудил его, призвав лишь не применять насилие по отношению к полиции, и лишь затем призвал к спокойствию и выступил с осуждением нападения.

Трамп уже подвергался импичменту – в самом конце 2019 года. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями. В Сенате, где большинство составляли республиканцы, президент был оправдан и продолжил исполнять обязанности. Второй импичмент в течение одного президентского срока – беспрецедентное событие в истории США.

До истечения срока полномочий Трампа остается всего 10 дней. 20 января в должность вступит победивший его на выборах демократ Джо Байден. Несмотря на это, демократы в Палате представителей намерены уже на следующей неделе завершить процедуру. После этого дело будет передано в Сенат, который должен будет провести аналог судебного процесса. Очевидно, что Сенат не успеет этого сделать до 20 января, однако процесс может пройти и после завершения срока полномочий Трампа. Если большинство в две трети выступит за осуждение, Трамп, в частности, лишится льгот, полагающихся бывшим президентам, включая охрану и пенсию. Кроме того, Сенат может проголосовать за то, чтобы запретить Трампу баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Сами демократы не настаивают на быстром рассмотрении дела в Сенате, заявляя, что он сначала должен заняться утверждением кандидатов в кабинет Байдена.

У демократов незначительное большинство в Палате представителей. В Сенате с 20 января будет 50 республиканцев и 50 демократов, то есть для возможного осуждения Трампа необходимы будут голоса как минимум 17 сенаторов-республиканцев. Двое из них уже заявили, что Трамп, по их мнению, нарушил закон, однако выступили не за импичмент, а за его добровольный уход в отставку.

Избранный президент Байден не занял определенной позиции в отношении импичмента Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение Конгресса.

Трамп не комментировал возможный импичмент. Ведущие социальные сети после событий 6 января заблокировали или удалили его аккаунты, и президент теперь не может сообщать о своих решениях или мнениях через твиттер-аккаунт, что он обычно делал.