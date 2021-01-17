Югоосетинские политики намерены провести ряд мероприятий по разрешению ситуации

Инициативная группа политиков самопровозглашенной республики Южная Осетия проводит в настоящее время анализ высказанных в ходе встреч предложений и идей по нормализации ситуации в республике.

Группа посредников отмечает, что ими намечено проведение ряда мероприятий, целью которых является способствовать разрешению противоречий и поиску путей нормализации ситуации, говорится в информационном сообщении для СМИ, распространенном в сегодня, 17 января.

«12 января первый президент РЮО, профессор, доктор исторических наук Людвиг Чибиров, президент РЮО в 2012-2017 гг. Леонид Тибилов, депутат первого парламента РЮО, председатель парламента РЮО III и V созывов, председатель Коммунистической партии РЮО Станислав Кочиев, первый председатель ЦИК РЮО, сопредседатель СКК (2001-2008 гг.), руководитель делегации РЮО на Женевских дискуссиях (2008-2012 гг.) Борис Чочиев и депутат I, II, III созывов парламента РЮО, председатель Социалистической партии «Фыдыбаста» РЮО Вячеслав Гобозов выступили с заявлением, в котором выразили готовность выступить посредниками и содействовать в организации конструктивного диалога, направленного на нормализацию ситуации в Республике Южная Осетия», - говорится в сообщении.

Данное предложение было положительно оценено как югоосетинским президентом, так и представителями парламентской оппозиции.

«15 января с группой посредников встретился президент страны Анатолий Бибилов. В ходе диалога была проанализирована сложившаяся ситуация и обсуждены возможные пути разрешения имеющихся противоречий. В тот же день состоялась встреча посредников с руководителями и депутатами партий, представляющих парламентскую оппозицию. Парламентарии довели до переговорщиков свою позицию по ситуации в стране и свое понимание путей нормализации обстановки, в том числе возобновления нормальной работы парламента РЮО», - отмечают авторы текста.