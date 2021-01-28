Джемал Гогия связывает свое увольнение с интервью «Эху Кавказа»

Руководителя аппарата Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия Джемала Гогия решили уволить после интервью «Эху Кавказа». Об этом он говорит в комментарии, опубликованном агентством «Апсныпресс».

Гогия 15 января ответил на вопросы Елены Заводской. Материал был опубликован под заголовком «Оценка деятельности судебной системы может стать предметом проверки». Гогия прокомментировал слова российского посла, который выразил беспокойство по поводу преступлений, совершаемых «в отношении русских туристов, бизнесменов и простых жителей», и того, как подобные дела рассматривает абхазская судебная система.

Гогия говорит, что после интервью председатель суда Манана Делба потребовала от него добровольно покинуть занимаемую должность. «В случае отказа я был предупреждён о том, что будут найдены другие основания для моего увольнения», – рассказывает он.

Уже 26 января Гогия было вручено уведомление о том, что занимаемая им штатная единица сокращена. Приказ был подписан с мотивировкой «…в связи с проведением мероприятия по совершенствованию организационной структуры в целях оптимизации штатной численности работников аппарата Верховного суда».

«История с моим увольнением из-за интервью, данного журналисту Е. Заводской, наводит на мысль о том, что руководство Верховного суда РА не до конца понимает важность принципов обеспечения доступа к информации о деятельности судов - принципов открытости, доступности информации, своевременности ее предоставления и др.», – говорит Гогия, который намерен защищать свои трудовые права в судебном порядке.

Отметим, что в мае прошлого года кандидатура Гогия была представлена для избрания на должность судьи Верховного суда. Однако он не набрал нужного количества голосов.