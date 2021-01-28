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Джемал Гогия связывает свое увольнение с интервью «Эху Кавказа»
Руководителя аппарата Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия Джемала Гогия решили уволить после интервью «Эху Кавказа». Об этом он говорит в комментарии, опубликованном агентством «Апсныпресс».
Гогия 15 января ответил на вопросы Елены Заводской. Материал был опубликован под заголовком «Оценка деятельности судебной системы может стать предметом проверки». Гогия прокомментировал слова российского посла, который выразил беспокойство по поводу преступлений, совершаемых «в отношении русских туристов, бизнесменов и простых жителей», и того, как подобные дела рассматривает абхазская судебная система.
Гогия говорит, что после интервью председатель суда Манана Делба потребовала от него добровольно покинуть занимаемую должность. «В случае отказа я был предупреждён о том, что будут найдены другие основания для моего увольнения», – рассказывает он.
Уже 26 января Гогия было вручено уведомление о том, что занимаемая им штатная единица сокращена. Приказ был подписан с мотивировкой «…в связи с проведением мероприятия по совершенствованию организационной структуры в целях оптимизации штатной численности работников аппарата Верховного суда».
«История с моим увольнением из-за интервью, данного журналисту Е. Заводской, наводит на мысль о том, что руководство Верховного суда РА не до конца понимает важность принципов обеспечения доступа к информации о деятельности судов - принципов открытости, доступности информации, своевременности ее предоставления и др.», – говорит Гогия, который намерен защищать свои трудовые права в судебном порядке.
Отметим, что в мае прошлого года кандидатура Гогия была представлена для избрания на должность судьи Верховного суда. Однако он не набрал нужного количества голосов.
Другие новости дня
В Грузии вновь создается министерство культуры, спорта и молодежи
Министерство культуры, спорта и молодежи будет отделено от министерства образования, – сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства. Он отметил, что постановление об изменении структуры правительства уже готово.
«Что касается внесения некоторых изменений в структуру правительства. Подготовлено постановление об отделении министерства культуры и спорта от министерства образования, и к этому (новому ведомству) будет добавлено министерство молодежи. Это чрезвычайно важный шаг как для представителей сферы культуры, так и спорта. Наше культурное наследие, а также современное искусство — это самая драгоценная часть повседневной жизни, о которой мы должны заботиться. Агентство молодежи, которое до этого функционировало под контролем государственной администрации, после постановления станет частью министерства культуры, спорта и молодежи», – сказал Гахария.
Как пишет «Новости-Грузия», в декабре Гахария уже сообщал о решении разделить ведомства образования и культуры и планах завершить этот процесс к февралю. Вопрос о разделении министерства образования, науки, культуры и спорта стал обсуждаться еще в январе 2020 года. С такой просьбой к правительству не раз обращались представители сферы культуры и искусства. В открытом письме они призывали премьера, президента и председателя парламента выделить министерство культуры в отдельное ведомство.
Как отмечалось в обращении, объединение министерства культуры с другими ведомствами существенно снизило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в эту сферу, «нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы».
Министерство образования было объединено с министерством культуры и спорта в 2018 году. Тогда правительство объясняло это необходимостью снизить затраты на госаппарат.
Встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана состоится 30 января
Встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана состоится 30 января в Москве. Об этом Радио Азатутюн сообщили в аппарате вице-премьера Армении Мгера Григоряна.
Стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января – на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе личной встрече глав трех государств – президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главная задача участников формата – определить, что нужно построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе.
Ранее в статье РБК говорилось, что вице-премьеры обсудят сразу несколько возможных проектов, в частности строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию. Сейчас для связи с Нахичеванью у Азербайджана есть только авиасообщение.
Баку, помимо прочего, хотел бы добиться строительства там же автомобильного шоссе, сказал РБК российский дипломатический источник. Взамен Армения должна получить железнодорожную связь с Россией. У стран нет прямого сообщения – раньше оно осуществлялось через Грузию, но после войны в Абхазии в 1992-1993 годах прервалось. Кроме того, вице-премьеры обсудят предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань, рассказал собеседник РБК.
На встрече 11 января главы России, Армении и Азербайджана договорились, что рабочая группа должна представить список и график выполнения проектов до 1 марта.
- Ранее Ильхам Алиев заявил, что «открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей».
- Россия, Иран, Турция и Грузия смогут воспользоваться транзитными коммуникациями, которые будут созданы в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.
- Глава МИД Ирана выступил в поддержку инициативы шестистороннего регионального сотрудничества (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения).
Коронавирус в Грузии: 723 новых случая, 19 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3127 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 19 пациентов.
За сутки в стране выявили 723 новых случая коронавируса (днём ранее – 742). Было проведено 17 850 тестов, из них PCR-тестов – 7132, экспресс‐тестов на антиген – 10 718.
За сутки выздоровели 932 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 256 287, выздоровевших – 246 459.
В режиме карантина остаются 538 человек, в ковид-гостиницах – 346, в стационарах – 2770.
Власти Грузии заявляют, что возобновление работы муниципального транспорта и открытие разных отраслей экономики станет возможным только после того, как показатель выявляемости во время массового тестирования упадет ниже 4%.
Олег Навальный и Любовь Соболь задержаны на 48 часов
Родной брат Алексея Навального Олег и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержаны в Москве на сорок восемь часов как подозреваемые по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили соратник главы ФБК Леонид Волков и директор фонда Иван Жданов. В течение двух суток им должны избрать меру пресечения.
В среду в квартире Соболь был проведён обыск, после чего её доставили в Главное следственное управление МВД по Москве.
Во время допроса Соболь спрашивали, знакома ли она с несколькими десятками людьми. Это следует из протокола , фрагмент которого опубликовал её адвокат Владимир Воронин.
В списке 37 человек, среди которых соратники Алексея Навального, а также актёры, которые записывали ролики в поддержку политика. Соболь отказалась отвечать на вопросы следователя, сославшись на 51-ю статью Конституции.
После допроса на Любовь Соболь надели наручники и увезли в изолятор временного содержания на Петровке, 38.
В свою очередь Олега Навального доставили в управление после обыска по месту прописки Алексея Навального. Сообщалось, что младший брат оппозиционного политика, который в это время находился в квартире, не открыл полицейским дверь и её выламывали.
В тот же день на 48 часов была задержана участница Pussy Riot Мария Алехина как подозреваемая по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Геннадий Федоров.
Олега Навального и Марию Алёхину также доставили в изолятор временного содержания.
В среду полиция и сотрудники Следственного комитета России провели как миниум пятнадцать обысков у близких и сторонников Алексея Навального, находящегося в следственном изоляторе "Матросская тишина".
В ФБК сообщили, что большинство обысков проводились в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое было заведено после митингов в поддержку Алексея Навального 23 января. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а в случае, если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до семи лет.
- 23 января в десятках городов России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Власти отказались их согласовывать, в большинстве случаев сославшись на санитарные ограничения, введённый в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, по оценке штаба Навального, на улицы и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке во время акций произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трёх с половиной тысяч участников акций, из них почти полторы тысячи – в Москве.
- Следственный комитет России возбудил более двадцати уголовных дел против участников акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил. По всей стране проходят обыски и аресты сторонников Навального.
- Штаб Навального анонсировал новые акции протеста по всей России на воскресенье, 31 января.
Глава МИД Ирана в рамках регионального турне прибыл в Грузию
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках регионального турне прибыл в Грузию. В международном аэропорту Тбилиси иранского дипломата встретил замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили.
С Зарифом встретятся президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Георгий Гахария, а также представители МИД страны. Отметим, что глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани заражен коронавирусом и лечится дома.
В рамках визита Мохаммад Джавад Зариф также возложит венок к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии.
Глава МИД Ирана посещает Грузию после Азербайджана, России и Армении. В рамках регионального турне он отправится и в Анкару. Ранее иранский дипломат выступил в поддержку инициативы шестистороннего регионального сотрудничества (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения). В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Европейский регулятор снял запрет на полеты Boeing 737 MAX
Европейское агентство авиационной безопасности сняло действовавший почти два года запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX.
«Проведя тщательный анализ, мы пришли к выводу, что самолеты 737 MAX могут безопасно вернуться к полетам», - заявил главный исполнительный директор регулятора Патрик Ки.
В ноябре прошлого года вернуть самолеты серии MAX в эксплуатацию разрешило Федеральное управление гражданской авиации США.
Одновременно «Би-би-си» напоминает о недавнем заявлении одного из высокопоставленных менеджеров завода Boeing в Сиэтле, который предупредил, что процесс повторной сертификации самолета происходит слишком быстро.
Полеты лайнеров модели MAX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года – сразу после второй за пять месяцев авиакатастрофы. При крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018-го года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 пассажиров и членов экипажа.
Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов произошел сбой в работе MCAS - системы улучшения характеристик маневрирования. Корпорация позднее внесла изменения в работу этой системы. Летом прошлого года прошли летные испытания с модернизированным оборудованием.
За сутки в Абхазии от коронавируса скончались 6 человек
За последние сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 543 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 54 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 118 человек, 104 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 50 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале 26 января скончались два пациента.
- Мужчина 1931 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Также у него была выявлена вирусно-бактериальная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения.
- Мужчина 1949 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 19, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 29, в сухумском российском военном госпитале - 46 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент 1950 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Он поступил у медучреждение в тяжелом состоянии, со значительным повреждением легких. Пациент проходил лечение в течение месяца, получил всю необходимую помощь, но, несмотря на это, скончался 26 января.
В российском военном госпитале скончались 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
- Мужчина 1950 года рождения, умер 25 января.
- Мужчины 1946 и 1948 годов рождения скончались 26 января.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11355 человек. 167 летальных случаев. Выздоровели 9467 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Зурабишвили: Грузия должна усилить свою роль маяка европейских ценностей на Кавказе
«Грузия вместе с НАТО и Европой должна усилить свою роль маяка европейских ценностей на Кавказе», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эксклюзивном интервью газете «Брюссель Морнинг».
По словам президента Грузии, Кавказ должен быть центром торговли, взаимоотношений и мира, и Европейский Союз и НАТО могут помочь в этом направлении, поддержав критически важную инфраструктуру. По словам Саломе Зурабишвили, участие Грузии в миссиях НАТО взаимовыгодно, поскольку участие Грузии в миссиях международной безопасности значительно повышает профессионализм и готовность сил обороны страны.
Говоря о карабахской войне, президент отметила, что Грузия как нельзя лучше подходит для того, чтобы сыграть роль установления мира и стабильности в регионе, как это было в предыдущие века.
«Конечно, как я говорила и ранее, и это то, что я подчеркнула во время наших встреч с нашими партнерами в Брюсселе, Европа и Вашингтон должны сыграть свою роль. Может быть, даже большую роль, чем они хотели до сих пор. Крайне важно, чтобы новая администрация США участвовала в этих усилиях по достижению региональной стабильности», - заявила Саломе Зурабишвили.
Саакашвили предлагает правительству Грузии взять вакцину от коронавируса у Мальты
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил правительству Грузии обратиться за вакциной от коронавируса к Мальте, так как это европейское государство решило раздать излишки получаемого препарата бедным странам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Проживающий в Киеве Саакашвили, которого нынешнее правительство Грузии обвиняет в совершении уголовных преступлений, предусматривающих превышение служебных полномочий, также пригрозил обнародовать информацию о растрате средств, выделяемых Грузии международными донорами на борьбу с коронавирусом.
«Предлагаю конкретное предложение правительству Грузии. Евросоюз распространил вакцину среди всех своих стран-членов, и Мальта получила на миллион вакцин больше, чем ей было необходимо. Теперь мальтийское правительство решило распространить эту вакцину в более бедные страны, в категорию которых, к сожалению, а в данном случае, к счастью, входит и Грузия», - заявил Саакашвили в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбук.
«Невозможно, чтобы у вас не было этой информации, как она есть у меня. Я знаю членов правительства Мальты, однако есть и открытые источники, поэтому это абсолютно доступная информация, почему же вы не обращаетесь в правительство Мальты и почему не попросите передать Грузии бесплатно хотя бы часть этой вакцины?! Почему вы не двигаетесь?!
Я хорошо знаю, почему! 10 миллиардов лари практически развеяны по ветру и украдены!
В ближайшее время я, Михаил Саакашвили, собираюсь выложить материалы о том, как вы воруете деньги деньги, выделенные на борьбу с короной - с конкретными именами, фамилиями, переводами, операциями. Как вы делаете деньги на смертях ваших граждан.
Побыстрее обратитесь к Мальте, найдите вакцину и помогите людям! Это не какая-то китайская вакцина десятого качества, это американская и европейская вакцина высокого класса, которую ввез Евросоюз», - пишет Саакашвили.
- Правительство Грузии пока не определилось, какой вакциной будут прививать население страны – на первом этапе в конце февраля в страну ожидается небольшая поставка вакцины «Pfizer», которой будут привиты медицинские работники. По данным на сегодняшний день, вакцинация рядовых граждан страны может начаться в Грузии только осенью. Для получения вакцины правительство Грузии сотрудничает с платформой COVAX при Всемирной организации здравоохранения и дожидается своей очереди наряду с другими странами.
Разоблачены хакеры, похитившие у западных банков 2,5 млрд долларов
Правоохранительные органы Украины совместно с коллегами из Европола, США и Германии разоблачили группу хакеров, совершавших массированные кибератаки на европейские и американские банковские учреждения. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины сегодня, 27 января.
Группировка, действовавшая с 2014 года, вторгалась в компьютеры с помощью так называемых «банковских троянов», предназначенных для кражи деликатной информации – паролей, логинов и платежных данных.
Жертвами преступников стали финансовые учреждения по всему миру – в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Литве и США. Общая сумма похищенных средств составила 2,5 миллиарда долларов.
Злоумышленники базировались в Харькове и Харьковской области. В ходе обысков было обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, которое использовалось для совершения преступлений.
В Абхазии выявлено 85 случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 555 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 85 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 125 человек, 107 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 54 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском госпитале скончалась пациентка 1947 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Также у нее была выявлена внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице находятся 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 18, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 25, в сухумском российском военном госпитале - 48 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11301 человек. 161 летальный случай. Выздоровели 9207 человек.
Путин на форуме в Давосе: Россия и Европа должны быть вместе
Россия и Европа должны быть вместе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Путин отметил, что отношения между Россией и европейскими странами сейчас являются ненормальными, но им следует вернуться к диалогу. В сотрудничестве, по мнению президента, в равной мере должны быть заинтересованы и Москва, и Брюссель.
Путин подчеркнул, что у России и Европы есть общие фундаментальные ценности, включая культуру. «По сути, это одна цивилизация», — заявил он.
Всемирный экономический форум в Давосе в этом году проходит в онлайн-формате, из-за пандемии коронавируса. Последний раз Путин выступал на мероприятии в 2009 году. Тогда он занимал пост главы российского правительства.
Власти Евросоюза регулярно критикуют Москву за притеснение оппозиционных активистов и нарушение прав человека. Ряд стран ЕС предлагает ввести санкции в отношении России в связи с арестом Алексея Навального и задержаниями участников акций протеста в его поддержку.
В Якутии задержали шамана Александра Габышева
В Якутии полицейские совместно с силами ОМОНа задержали шамана Александра Габышева. Он был помещен в психоневрологический диспансер. Об этом сообщил редакции Сибирь.Реалии координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
По данным Якутия.Инфо, арест состоялся в частном доме его родственников. В операции приняли участие 11 силовиков. Шамана вывезли на машине скорой помощи.
В последнее время сотрудники правоохранительных органов осуществляли слежку за Габышевым. В январе он объявил о готовности продолжить ранее прерванный поход в Кремль и предупредил, что на этот раз его могут убить.
В марте 2019 года Габышев объявил о путешествии в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября, поместили в психоневрологический диспансер и возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Вместе с ним преследованию подвергаются его сторонники. Amnesty International признала шамана узником совести и потребовала его освобождения.
Зариф: «Есть реальная перспектива соединения железных дорог Армении и Ирана через Нахичевань»
Официальный Тегеран видит реальную перспективу соединения железных дорог Армении и Ирана через Нахичевань. Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил «Радио Азатутюн» после переговоров с главой МИД Армении Ара Айвазяном.
«Конечно, это исходит из потребностей Ирана, Армении и всего региона. Мы работаем с Арменией, Азербайджаном и Россией. Железнодорожное сообщение через Нахичевань - одна из возможностей, старая железная дорога, которая соединяет север и юг», – сказал он.
В Ереване Зариф также заявил, что для Ирана красной линией является территориальная целостность Армении.
«Исламская Республика Иран считает важным сохранение территориальной целостности всех стран, уважает и следит за тем, чтобы религии и права всех народов всегда были защищены. Наша красная линия – это территориальная целостность Республики Армения, о чем мы четко заявили», – сказал глава МИД Ирана.
Принимая иранского коллегу, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян сегодня сказал: «Армения не считает, что результаты агрессии и применения силы Азербайджана против Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] могут создать основу для долгосрочного мира».
«Сейчас наш регион сталкивается с новыми серьезнейшими вызовами, созданными в результате опасной попытки Азербайджана решить карабахский конфликт силой. Армения не считает, что результаты агрессии и применения силы Азербайджана против Арцаха могут создать основу для долгосрочного мира или рассматриваться как возможность регионального сотрудничества. Иран - важная страна в регионе, и мы уважаем подходы Ирана, по которым он строит свои отношения со своими непосредственными соседями. Тем не менее, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что только долгосрочный и соответствующий интересам всех сторон мир, в котором нет победителей и проигравших, так называемых побед или поражений, может создать реальные гарантии для продвижения безопасности, стабильности и развития в регионе», – заявил Айвазян.
- Отметим, что после визитов в Баку и Москву Зариф прибыл в Ереван накануне. Сегодня он посетит с двухдневным визитом Тбилиси, а затем отправится в Анкару.
- В Баку он заявил, что «Иран рад освобождению дружественным и братским Азербайджаном своих территорий и их переходу под контроль азербайджанского народа». Он также выступил в поддержку инициативы шестистороннего регионального сотрудничества (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения).
В Южной Осетии выявили девять новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии провели 184 теста на COVID-19, девять показали положительный результат. Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
Днём ранее в Южной Осетии выявили шесть новых случаев, общее число случаев – 2755. За сутки с учета медиков сняты девять человек, под медицинским наблюдением остаются 773 человека.
Из «красных зон» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии за сутки выписаны десять человек, лечение продолжает 61 пациент.
Инициированное Бибиловым заседание югоосетинского парламента не состоялось
Инициированное президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым внеочередное заседание парламента сегодня не состоялось из-за бойкота части депутатов. Как пишет агентство «Рес», на повестку дня планировалось вынести вопрос «О сложившейся общественно-политической ситуации в республике».
В зал заседаний пришли депутаты от партий «Единая Осетия» и «Единство народа». Однако сессию проигнорировали члены партий «Ныхас», «Народная партия», Компартии и одномандатники.
Спустя два с половиной часа югоосетинский лидер Анатолий Бибилов зашел в зал заседаний и предложил спикеру перенести заседание на завтра.
«Если сессия и завтра не состоится, то так больше терпеть невозможно, я воспользуюсь своими законными правами и буду принимать решение. Я никому не позволю рушить систему государства, конституционный строй. Никто никому этого права не дает», – сказал Бибилов.
Он также добавил, что встретился с депутатами, которые блокируют проведение сессии, однако четкого обоснованного требования от них не услышал.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- О готовности выступить посредниками в процессе урегулирования обстановки заявили экс-президенты и депутаты первого созыва парламента самопровозглашенной республики.
В армии США разрешат красить ногти и носить серьги
Армия США объявила о внесении изменений в памятку к положению об униформе, пишет «Радио Свобода».
Женщинам разрешат носить удобные причёски и красить губы. Длина волос у женщин-солдат никак не оговаривается. Солдатам будет можно красить волосы и ногти в нейтральный цвет. Яркие цвета, такие как фиолетовый, синий или красный, не допускаются. Разрешается ношение серёжек в небоевых условиях.
Помимо прочего, будут внесены изменения в правила для военнослужащих женщин, кормящих грудью.
По мнению армейского руководства, новые изменения в униформе представляют собой пример политики, которая ставит людей на первое место.
Летом прошлого года Пентагон назвал расистским правило максимально коротких стрижек в армии.
На днях президент США Джо Байден отменил запрет своего предшественника на службу в армии для трансгендеров. Согласно указу Трампа продолжить службу могли только те, кто был в армии к моменту подписания документа.
Ксенофобская проповедь грузинского священнослужителя спровоцировала скандал
Вокруг Грузинской православной церкви разгорается очередной скандал. Причиной стала воскресная проповедь протоиерея Тадеоза Саралидзе в Чиатуре, – пишет СОВА.
По словам очевидцев, речь священнослужителя изобиловала языком ненависти. Позднее в соцсетях и СМИ появилась видеозапись службы с его ксенофобскими заявлениями.
К примеру, священнослужитель рассуждает о человеческой щедрости, противопоставляя ей качества «испорченных армян». Экс-президента Михаила Саакашвили он называет «Саакяном», а также говорит, что с Грузией из Москвы «борются Лавров и его армянская банда».
В проповеди Саралидзе возвышает представителей криминального мира, а детей призывает быть полезными стране: «Если вы будете паразитами и сидеть с телефонами, будете непригодными в спорте или не годиться в Церкви, не лучше ли тогда умереть маленькими и не вырасти в больших ослов?».
Сегодня митрополит Чиатурской и Сачхерской епархии владыка Даниел (Датуашвили) заявил, что проповедь протоиерея Тадеоза Саралидзе совершенно не соответствует Евангелию.
«Епархия обсудит произошедшее и в ближайшем будущем привлечет его к ответственности», – говорится в заявлении митрополита.
Ильхам Алиев назначил спецпредставителя в Шушинском районе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Айдына Керимова своим спецредставителем в Шушинском районе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Сегодня же Алиев провел с Керимовым встречу в формате видеоконференции. Он заявил, что необходимо превратить Шушу в «один из самых красивых городов мира».
По словам Алиева, «враг разграбил, опустошил, разрушил» город, сейчас же «азербайджанские военнослужащие охраняют Шушу, контролируют и будут контролировать прилегающие высоты».
«Что касается инфраструктурных проектов, то Шуша с точки зрения инфраструктуры, можно сказать, является абсолютно отсталым городом. Враг ничего там не создал, не построил ни одного здания. Построили для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая, как говорят, богатому, коррумпированному чиновнику, представленному в руководстве Армении. За 28 лет ненавистный враг там ничего больше не построил», – заявил Алиев.
Говоря о 44-дневной войне в Карабахе, Алиев сказал: «Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша. День освобождения Шуши был объявлен днем Победы».
- Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длился с конца 1980-х годов. За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- В очередной раз конфликт обострился в конце сентября 2020 года. За полтора месяца Азербайджан сумел отвоевать несколько районов и взять город Шушу (на армянском Шуши), древнюю столицу Карабаха, имеющую важное культурное значение для региона. На следующий день после взятия Шуши премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе: это произошло в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.
Twitter и Facebook заблокировали личные аккаунты «повара Путина»
Twitter и Facebook заблокировали личные учётные записи бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщила его компания "Конкорд".
В сообщении "Конкорда" опубликованы скриншоты профилей заблокированных аккаунтов бизнесмена. Twitter пишет, что учётная запись заблокирована из-за нарушения правил соцсети. Facebook отмечает, что решение о блокировке окончательное. Соцсеть не представила причин, объяснив это правилами безопасности.
"Это наглядный пример того, как Госдеп блокирует любые неугодные комментарии", — приводит слова Пригожина пресс-служба. Предприниматель внесён в санкционный список США за свою роль в попытке вмешательства в результат президентских выборов в стране в 2016 году.
- СМИ называют Евгения Пригожина "поваром Путина". Считается, что бизнесмен из Санкт-Петербурга знаком с российским президентом. Путин говорил, что все его повара работают в Федеральной службе охраны.
- Пригожина связывают с частной военной компанией Вагнера, ведущей боевые действия во многих странах мира и с фабриками троллей — сотрудниками, активно пишущими прокремлёвские комментарии в интернете. Он это отрицает.
- После недавней блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа Facebook и Twitter стали критиковаться за непрозрачность решений. Соцсети пошли на такой шаг после штурма Капитолия радикальными сторонниками политика 6 января. Действия сервисов осудили многие европейские политики. 27 января Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе заявила о необходимости создания законодательной базы для ограничения влияния соцсетей.
Предполагаемого убийцу Хангошвили, «по-видимому, планировали отравить в тюрьме» - Die Welt
Немецкое издание Die Welt публикует статью об очередном судебном заседании по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Журналистка Анна Кренинг указывает, что предполагаемого убийцу Хангошвили, возможно, планировали отравить. Речь идёт о 55-летнем россиянине Вадиме Красикове, который утверждает, что его зовут Вадим Соколов, ему 50 лет и он инженер-строитель.
«По-видимому, его планировали отравить в тюрьме. Об этом сообщил свидетель, показания которого были заслушаны на этом заседании, главный комиссар уголовной полиции, допрашивавший Красикова осенью 2019 года. По его словам, из-за опасной ситуации Красикова перевели из тюрьмы Моабит в тюремную больницу, хотя он был здоров», – говорится в статье, перевод которой публикует портал Inopressa.ru.
Die Welt со ссылкой на комиссара указывает, что информация о планах отравить Красикова поступила от одной из спецслужб и «некоторым образом от Федерального управления уголовной полиции».
Об опасном положении Красиков, по всей видимости, уже знал. «Он не боялся, его это вообще не интересовало», – вспоминает комиссар.
На судебном заседании по делу об убийстве в Тиргартене свидетельские показания дала и дочь убитого. Амира Т. Рассказала, что 23 августа 2019 года её отец собирался посетить в 13:00 пятничную молитву.
«Около 18 часов Амира Т. узнала от гражданской жены своего отца, что около 12 часов в парке Малый Тиргартен был убит чеченец. Об этом она узнала в Facebook, от кого и на какой странице, она уже не помнит. Затем гражданская жена побежала к месту преступления. «Это было недалеко. А затем она вернулась и сказала, что это мой отец», – передает издание показания дочери Хангошвили.
По данным полиции, Хангошвили пошел в мечеть не кратчайшим путем, а в другом направлении – к парку Малый Тиргартен. По словам дочери, Хангошвили вышел из дома за час до начала молитвы.
«Согласно предыдущим показаниям криминальной полиции, в тот день Хангошвили планировал встретиться с женой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Его дочь сказала, что ранее однажды он упоминал, что к нему должны приехать из-за границы, из Грузии. Однако имен она не знала. В гостях у ее отца часто бывал мужчина по имени Артур и его гражданская жена», – говорится в статье.
Издание напоминает, что согласно недавнему расследованию Welt am Sonntag, убитый Хангошвили вместе с 18 другими мужчинами состоял в «черном списке» российского президента Владимира Путина.
«Целью списка была месть противникам-чеченцам, живущим в эмиграции. Наряду с Берлином местами преступлений последних лет были Стамбул и Киев», – пишет Die Welt.
Ожидается, что судьи вынесут приговор через несколько недель. Правительство ФРГ связало свою реакцию напрямую с исходом этого судебного процесса, ведь политический противник был убит на территории Германии, – добавляет издание.
- Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Подозреваемый в убийстве россиянин был задержан по горячим следам. Он въехал в Германию по паспорту на имя Вадима Соколова, однако следователи считают, что это имя поддельное. Расследовательская группа Bellingcat и ее партнеры утверждают, что установили его подлинное имя – Вадим Красиков. Его разыскивали власти России по обвинению в заказных убийствах, однако затем отменили ордер на его арест.
- По данным Bellingcat, Красиков активно общался с ветеранами подразделения ФСБ «Вымпел» и действующими сотрудниками ФСБ. Также следствие считает, что у него был сообщник Роман Д., который также имеет отношение к спецслужбам. Bellingcat утверждает, что это Роман Демьянченко, бывший офицер спецподразделения ФСБ. Его роль в убийстве пока не ясна.
- Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула против Красикова обвинение по 211-й статье Уголовного кодекса Германии (убийство). В обвинительном заключении в отношении подсудимого сказано: «Он либо рассчитывал на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих заказчиков – убить политического противника и таким образом отомстить за участие в прошлых конфликтах с Россией».
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом «бандитских разборок». Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
Граждане Армении смогут въезжать в РФ по программе «Путешествую без COVID-19»
Правительство Армении благодарно кабмину России за содействие внедрению мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Оно позволит гражданам республики с 1 февраля пересекать воздушную границу с РФ при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию в электронном виде.
«Суть программы в том, что на основании отрицательного результата теста на коронавирус граждане могут путешествовать по воздуху в конкретные аэропорты Российской Федерации. Программа стартует на пробной основе до 1 марта, но мы думаем, что на практике это сработает, так как предварительные испытания уже прошли и прошли успешно», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.
Он также рассказал подробности: «Гражданин скачивает приложение «Путешествую без COVID-19», после чего за 72 часа до вылета проверяется в одной из указанных лабораторий. Если тест отрицательный, ответ отражается в мобильном приложении, и в нашем аэропорту, и в российском аэропорту QR-кодом это подтверждается, и он может свободно путешествовать».
ТАСС пишет, что правительство РФ во вторник внесло изменения в свое распоряжение о противоэпидемических мерах, позволяющие гражданам Армении и Белоруссии въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска с 1 февраля по 1 марта, предоставив отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, отображаемый в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Приложение разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, возглавляемым экс-главой Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.
В Москве разрешили ночную работу баров и ресторанов
Мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз смягчил ограничительные меры, введённые в российской столице из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом Собянин сообщил в своем блоге.
Так, с 27 января отменяется запрет на ночную работу для ресторанов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений.
Требование для работодателей о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удалённый режим с 27 января будет носить рекомендательный характер. Однако оно остаётся обязательным для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Ношение масок и перчаток в офисах также по-прежнему обязательно.
Окончательное решение о работе вузов Собянин пообещал принять до 6 февраля. Очное обучение школьников старших классов в Москве было возобновлено 18 января.
С 22 января были сняты ограничения на работу музеев, библиотек и других учреждений культуры. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимально число зрителей было разрешено увеличить с 25 до 50 процентов от общей вместимости зала. К обычной работе вернулись колледжи, спортивные школы и детские досуговые центры. Транспортные карты учащихся были разблокированы.
В своем блоге мэр Москвы отметил, что "ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50 процентов коек – впервые с середины июня прошлого года", - написал Собянин.
- По данным оперативного штаба, в Москве на утро 27 января зафиксировано 1 837 новых случаев COVID-19. Это самое низкое значение с конца сентября 2020 года. Выписаны из московских больниц за последние сутки почти 6 тысяч пациентов, умерли 75.
- Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России (включая аннексированный Крым) составил 17 741 случай. Это минимум с конца октября.
Республиканцы в Сенате США выступили против импичмента Трампа
Республиканцы в Сенате США выступили против импичмента Дональду Трампу. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу после митинга его сторонников в Вашингтоне 6 января. После мероприятия толпа штурмом взяла здание Капитолия, погибли пять человек.
45 сенаторов-республиканцев выступили против отстранения от власти бывшего президента. Расклад голосов свидетельствует, что шансы осуждения Трампа, сведены к минимуму, пишет "Голос Америки"
Возражение сенатора-республиканца Рэнда Пола, который заявил о том, что идея об импичменте бывшего президента является неконституционной, было отклонено. Это означает, что судебный процесс в Сенате по импичменту Трампа, первый в истории США процесс против уже не действующего президента, начнётся, как и было запланировано, в начале февраля.
Американские СМИ сообщили, что для представления своих интересов в Сенате Трамп нанял известного адвоката-республиканца - Бутча Бауэрса. Одна из его специализаций - избирательное право. Источники издания Politico предполагают, что Трамп ещё раз заявит о фальсификациях на прошедших выборах и украденной у него победе.
Палата представителей Конгресса США официально представила Сенату обвинительное заключение в отношении Дональда Трампа 25 января. В случае признания виновным экс-глава Белого дома лишится разнообразных привилегий и льгот, предоставляемых бывшим президентам, и потеряет право выставлять свою кандидатуру на будущих выборах главы Соединённых Штатов.
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