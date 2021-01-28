Бибилов: «осетиноязычные граждане» Грузии нагнетают обстановку в соцсетях

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обвиняет Тбилиси в попытках дестабилизации обстановки в Цхинвали. Об этом он заявил на заседании коллегии Службы внешней разведки.

«Мы прекрасно видим активность пользователей соцсетей, которые представляясь осетинскими патриотами, стравливают наших граждан с разными политическими взглядами. В Грузии до сих пор функционирует организация, которая была создана еще до 2008 года во главе с Дмитрием Санакоевым, там есть осетиноязычные граждане, которые и участвуют в нагнетании обстановки в социальных сетях», – отметил он.

Временная администрация Южной Осетии (руководитель – Дмитрий Санакоев) была создана распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года.

Бибилов говорит, что все угрозы, исходящие из Тбилиси, необходимо минимизировать. Грузия, по его словам, не оставляет своих реваншистских планов.

«Это выражается не только в том, что она не подписывает Меморандум о неприменении силы, не признает геноцид осетин, не признает государственность Южной Осетии, не признает факт нападения на Южную Осетию, но и в том, что не прекращаются провокации на границе Республики Южная Осетия, наглядный пример – ситуация в селе Уиста, где Грузия явно демонстрирует агрессивный план по отношению к Южной Осетии. Здесь, без сомнения, сдерживающим фактором для Грузии является повышенное внимание к безопасности на границе силовых структур Южной Осетии, присутствие на территории Южной Осетии 4-й российской военной базы и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации», – сказал он.