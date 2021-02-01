Томас де Ваал: «В Карабахе Россия не может вести себя так, как в Абхазии и Южной Осетии»

Россия пытается закрепить соглашение по Нагорному Карабаху от 10 ноября, в котором есть много пробелов и неясностей. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Carnegie Europe Томас де Ваал.

Он прокомментировал встречу лидеров России, Армении, Азербайджана и переговоры вице-премьеров трех стран. Де Ваал считает, что трехстороннее заявление о прекращении огня было подписано в некоторой спешке, и вокруг него осталось много нерешенных вопросов, которые стороны сейчас пытаются уладить.

«У России здесь своя повестка. Россия хочет, чтобы это мирное соглашение работало. Но есть еще много нерешенных вопросов, например, с армянской стороны это судьба пленных. С азербайджанской стороны, я думаю, они немного недовольны тем, что у российской миротворческой миссии нет четкого мандата, тем, что Россия многое делает в одностороннем порядке», – отметил эксперт.

По мнению Томаса де Ваала, хотя Россия и получила присутствие в Нагорном Карабахе, в Москве не забывают, что они также должны иметь дело с Баку – ведь пятилетний срок пребывания российской миротворческой миссии может быть автоматически не продлен, если в Баку или Ереване заявят об этом.

«Так что Россия не может вести себя так, как в Абхазии и Южной Осетии. Она также должна иметь дело с властями в Баку», – сказал он.

Что касается трехсторонних контактов России, Армении и Азербайджана, эксперт обратил внимание на то, что встречи представителей Армении и Азербайджана проходят при посредничестве России, в то время как два других сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Франция и США, не приглашаются.

«Россия постоянно балансирует. У нее большое влияние, но это очень сложная игра, и я думаю, что почти наверняка в России есть разные мнения по поводу этой политики. И, конечно же, я думаю, что в рамках Минской группы ОБСЕ Россия хочет разделить ответственность за этот конфликт с Францией и Соединенными Штатами. И еще я думаю, что Баку и Ереван также не хотят, чтобы у России была монополия в этом конфликте… Было бы справедливо сказать, что Россия должна поступать достаточно благоразумно, поскольку она очень легко может, в конечном итоге, обидеть как армян, так и азербайджанцев и столкнуться с резкой критикой с их стороны», – подчеркнул Томас де Ваал.

Эксперт считает положительным то обстоятельство, что новая администрация США уже заявляет о более активной внешней политики в отношении карабахского конфликта и региона в целом.

«Тем не менее, Соединенные Штаты далеко отстали в плане своего участия в урегулировании этого конфликта. Россия получила присутствие в Карабахе, и неясно, действительно ли Азербайджан хочет говорить о политическом процессе. С точки зрения Азербайджана, конфликт завершен, он, Азербайджан, завершил его в свою пользу. Так что, в Баку не торопятся говорить о вопросах, касающихся статуса Нагорного Карабаха», – отметил он.

Де Ваал говорит, что США могут начать взаимодействовать по ряду вопросов, в том числе по политическим вопросам и вопросам, связанным с экономикой региона.

«Сейчас необходимо налаживать экономические связи, чтобы сделать Армению и Азербайджан экономически взаимосвязанными, но это нужно делать разумно для того, чтобы продвигать повестку мира. Очевидно, что США, как и Европейский союз могут помочь в этих вопросах. Но нужно констатировать, что они далеко отстали в плане участия в урегулировании этого конфликта, и им предстоит многое наверстать», – говорит он.

Томас де Ваал также считает, что после того, как по итогам войны армянские войска были выведены из семи районов вокруг Нагорного Карабаха, препятствия для Турции на пути нормализации отношений с Арменией устранены.

«Это действительно была главная проблема Турции с Арменией. Но очевидно, что отношения сейчас находятся в плохом состоянии с учетом того факта, что Турция помогла Азербайджану победить в войне. В восприятии армян у турок сейчас на руках свежая кровь, и, конечно же, президент [Реджеп Тайип] Эрдоган присутствовал на параде победы в Баку 10 декабря и даже в своей речи упомянул Энвер-пашу. Так что, думаю, что исторические обиды все еще очень сильны. Я думаю, что мы будем наблюдать некоторое движение в сторону открытия границы, восстановления торговли и экономических отношений, но я предполагаю, что армяне не будут торопиться с этим, возможно, пока в Турции у власти находится Эрдоган. И, конечно же, мы должны также помнить, что партнером президента Эрдогана по коалиции является Партия националистического движения, которая настроена националистически по отношению к армянам, курдам, грекам и другим меньшинствам. Таким образом, я полагаю, что возможности есть, но я бы очень удивился, если это случилось бы очень скоро. Я думаю, что здесь мы будем наблюдать довольно длительный процесс», – отметил эксперт.