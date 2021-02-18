Анатолий Бибилов подписал бюджет, принятый в отсутствие кворума

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал закон «О государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2021 год». Об этом сообщила его пресс-секретарь Дина Гассиева.

Документ был утвержден 16 февраля на заседании парламента, которое 18 депутатов провели в отсутствие кворума. Представители оппозиции - члены «Народной партии», «НЫХАС» и депутатского объединения «За Справедливость» считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении оппозиционных депутатов говорится, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».

Они обратились и к Анатолию Бибилову, призвав защитить «основы конституционного строя». Однако Бибилов, находящийся с визитом в Москве, к оппозиционерам не прислушался.

Сегодня же югоосетинская Генпрокуратура заявила о незаконности приостановления работы парламента. Генпрокурор Урузмаг Джагаев считает, что для принятия бюджетного законодательства «достаточно простое большинство голосов от общего числа избранных депутатов».