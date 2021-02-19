Новости
Гарибашвили сообщил, что в правительстве Грузии будет два новых министра
Кандидат на пост главы правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в Кабмине будет два новых министра.
На пост министра обороны страны будет представлена кандидатура действующего заместителя главы ведомства – Джуаншера Бурчуладзе.
Пост министра регионального развития и инфраструктуры Грузии займет Ираклий Карселадзе. Он был заместителем руководителя ведомства и главой Департамента автомобильных дорог.
Экс-министр инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила, что приняла решение уйти из активной политики.
- Ранее «Грузинская мечта» представила на пост премьер-министра кандидатуру Ираклия Гарибашвили. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года он был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство. В сентябре 2019 года Гарибашвили вернулся в Кабмин на пост главы оборонного ведомства.
- Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра накануне утром. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. Он считает, что «исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни граждан или создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым».
Другие новости дня
Россиянина, следившего за журналистом Габуния, приговорили к четырем годам тюрьмы
Россиянина Магомеда Гуциева, задержанного в июне прошлого года в Тбилиси, приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии.
По информации ведомства, суд установил, что Гуциев пересекал границу Грузии по поддельному паспорту на имя Васамбека Бокова в период с 2 октября 2016 года до 11 марта 2020 года, а также использовал фальшивый документ внутри страны. Кроме того, с 11 февраля до 13 июня 2020-го он систематически незаконно отслеживал журналиста телекомпании «Мтавари архи» Георгия Габуния и собирал информацию о нём.
Гуциев признан виновным по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 151 (преследование), статья 157 (посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные), статья 344 (незаконное пересечение государственной границы Грузии) и статья 362 (использование поддельных удостоверения личности или иных официальных документов).
- Гражданина России задержали в Тбилиси в июне прошлого года. Гендиректор «Мтавари архи» Ника Гварамия тогда заявил, что задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Позже Гварамия заявил, что Магомед Гуциев (Васамбек Боков) не является киллером. По его информации, задержан лишь один член группы, посланной ликвидировать скандального журналиста.
- В СГБ Грузии после задержания россиянина подтвердили, что речь шла о подготовке заказного убийства. «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», – было сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия предложила Африке 300 миллионов доз вакцины «Спутник V»
Россия предложила африканским странам 300 миллионов доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщает AP News со ссылкой на заявление рабочей группы, учрежденной Африканским союзом. Там высказали надежду, что российский препарат будет доступен в 54 странах континента уже в мае.
Ранее Африканский союз договорился о поставках 270 миллионов доз от компаний AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson, однако крупные партии в этот регион еще не завозили. Местные представители здравоохранения жалуются на неравенство в этом отношении с богатыми странами, которые сумели обеспечить себя вакциной.
Африканские государства добиваются вакцинации 60 процентов населения, чтобы пресечь распространение коронавируса. В противном случае, опасаются эксперты, COVID-19 может закрепиться в качестве постоянно действующего очага в некоторых районах Африки, население которой составляет сейчас 1,3 миллиарда человек.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стратегия России по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение. Она высказала удивление, "почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз, но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения".
Санкции ЕС из-за Навального будут направлены против чиновников
Санкции Евросоюза из-за ареста Алексея Навального коснутся исключительно российских чиновников: в черный список не войдут прокремлевские миллиардеры. Об этом сообщает EUObserver.
По данным издания, 22 февраля министры иностранных дел ЕС согласуют пакет мер против российских официальных лиц, причастных к тюремному заключению политика. Им запретят въезд в Евросоюз и заморозят их активы. Дипломатическая служба ЕС намерена ускорить процесс, чтобы санкционный режим вступил в действие уже в ближайшие недели.
Темой обсуждения в понедельник станет не только арест Навального и отказ выполнять решение ЕСПЧ о его освобождении, но также и репрессии против российских мирных демонстрантов в целом.
Как отмечается, из всех стран-участниц ЕС только одно восточноевропейское государство выступило за то, чтобы включить в санкционный список еще и олигархов. Даже страны Балтии, традиционно настроенные "по-ястребиному", на этот раз решили довольствоваться минимальным вариантом. Речь идет о своего рода компромиссе: дружественные России члены ЕС, такие как Австрия, Кипр, Греция и Венгрия, не собираются блокировать санкционное решение.
Германия – ведущая политическая сила – настаивает на том, что ограничения должны вводиться лишь против непосредственных нарушителей прав человека, говорится в материале EUObserver. Власти ФРГ известны и своим лояльным отношением к "Северному потоку - 2", напоминает издание.
В то же время один из источников в ЕС пояснил, что второй санкционный пакет – уже против богатейших лиц России – может быть введен позже. По его словам, в настоящее время необходимо разобраться в юридической основе таких санкций: если этого не сделать, есть риск того, что олигархи попросту отменят эти меры через европейские суды. Впрочем, европейский дипломатический источник признался в беседе с EUObserver, что не понимает, почему в рамках "Закона Магнитского" нельзя привлечь к ответственности олигархов, извлекающих выгоду из подавления прав и свобод.
О том, что готовящиеся меры не затронут крупных российских предпринимателей, писал ранее Bloomberg.
Соратники Алексея Навального обратились к властям США и ЕС с призывом ввести персональные санкции против 35 человек людей из окружения российского президента, причастных, как они утверждают, к коррупции и нарушению прав человека. Навальный и его сторонники подчёркивают, что призывают не к секторальным санкциям, а к точечным мерам воздействия на конкретных лиц. После этого в России стали обсуждаться вопросы ответственности за призывы к санкциям – вплоть до лишения гражданства. С такой инициативой выступил режиссёр Никита Михалков. Его предложение противоречит действующей Конституции. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, однако, приветствовал "дискуссию" на эту тему.
Байден участвует в виртуальном саммите G7 и конференции в Мюнхене
Президент США Джо Байден принимает в пятницу участие в двух крупных внешнеполитических мероприятиях в режиме он-лайн.
Сначала пройдёт виртуальная встреча лидеров стран "Большой семёрки" (G7) - США, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Японии и Италии. Это первая встреча лидеров "семёрки", в которой Байден принимает участие как президент.
В прошлом году, когда президентом был ещё Дональд Трамп, лидерам G7 из-за эпидемии коронавируса так и не удалось встретиться в режиме оффлайн, в этом году саммит запланирован в Великобритании, он пока не отменён.
Как сообщили в Белом доме, Байден намерен обсудить с партнёрами прежде всего борьбу с пандемией COVID-19, включая производство вакцин, их распределение и поставки. Речь может зайти о помощи беднейшим странам в получении вакцин. Также, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, речь пойдёт о мировой экономике, о Китае и о проблеме изменения климата. О России Псаки не упомянула.
Россия ранее входила в группу, которая сейчас называется G7, а в годы участия России называлась G8. Однако она была де-факто исключена из неё после аннексии Крыма в 2014 году.
После завершения виртуального саммита ряд лидеров стран Запада примут участие - также в режиме он-лайн - в работе Мюнхенской конференции по безопасности.
Ожидается, что Джо Байден выступит на ней с речью, посвящённой внешней политике новой администрации США. Ожидается, что Байден провозгласит, что Америка "вернулась" на мировую сцену - после 4-х лет администрации Дональда Трампа, которые ряд комментаторов считает временем изоляционизма. Как пишет CNN, ожидается, что Байден сделает фокус на взаимодействии Америки с её союзниками, в том числе с целью укрепления демократических институтов. Кроме Байдена, ожидается также выступление канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других западных лидеров. Президент России Владимир Путин, который выступил на конференции в 2007 году с известной речью с обвинениями в адрес Запада, на этот раз отсутствует.
Полиция задержала участников акции протеста на проспекте Руставели
В центре Тбилиси, на проспекте Руставели полиция задержала участников акции протеста, которые планировали развернуть палатки у здания парламента Грузии.
У протестующих был плакат с надписью «Не смиримся с украденными выборами». Они перешли на проезжую часть дороги, после чего произошла потасовка с полицией.
«Они – бандиты, разбойники. Боятся палаток, боятся протеста», – отметил участник акции Алика Куправа.
Член партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что полицейские отобрали у него палатку.
На месте мобилизованы несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. В МВД сообщили, что за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции задержано 10 человек.
Политический кризис в Грузии резко обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия – после того, как Мелия отказался выплачивать назначенный судом денежный залог. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте политика.
17 февраля сам Мелия и сторонники оппозиции собрались в офисе ЕНД. 18 февраля утром полиция планировала задержание лидера оппозиционной партии, однако спецоперация была отменена после того, как в отставку неожиданно подал премьер-министр Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу исполнения решения суда по делу Мелия.
При этом оппозиция в Грузии уже три месяца требует проведения досрочных выборов и бойкотирует работу парламента десятого созыва. 51 депутат от оппозиции отказался от своих мандатов, так как считает выборы сфальсифицированными. В настоящее время в парламенте из 150 депутатов на заседаниях присутствуют только шесть оппозиционеров.
Уровень безработицы в Грузии вырос до 20,4% – Грузстат
В четвертом квартале 2020 года уровень безработицы в Грузии составил 20,4%, увеличившись на 3,8% в сравнении с данными за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщили в Национальной службе статистики страны.
Согласно данным Грузстата, в последний раз аналогичный уровень безработицы фиксировался в 2018 году.
Как пишет «Новости-Грузия», показатель трудоспособного, экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии в четвертом квартале 2020 года составил 50%. Для сравнения, в третьем квартале он равнялся 60,8%.
Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. За отчетный период данный показатель среди мужчин увеличился на 4,7%, а среди женщин – на 2,5%.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
Экономически активным является человек в возрасте 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом, безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.
Bloomberg: США воздержатся от санкций против Германии в связи с «СП-2»
Соединённые Штаты в ближайшее время воздержатся от санкций в отношении германских компаний в связи с сооружением газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию. Это утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Администрация Джо Байдена, как говорится в статье, по-прежнему стремится не допустить реализации проекта, но при этом не хочет нанести ущерб отношениям США с Германией.
Согласно принятому в конце прошлого года в США закону, администрация должна была до 16 февраля представить в Конгресс список компаний, оказывающих услуги при строительстве газопровода, против которых могут быть введены санкции. Этот список, как пишет Bloomberg, может быть опубликован в ближайшее время, однако скорее всего в нём не будет германских компаний - только связанные с Россией.
Ряд источников утверждает, что администрацией Дональда Трампа незадолго до передачи власти администрации Байдена был подготовлен план, призванный, по мнению его авторов, остановить сооружение газопровода. Он включал в себя и санкции против германских физических и юридических лиц, в том числе против Маттиаса Варнига, ключевой фигуры в "Северном потоке-2", давнего знакомого президента России Владимира Путина. Введению в действие этого плана помешала только нехватка времени. Другие источники, однако, говорят, что подготовка санкций при Трампе завязла на стадии обсуждений. В результате санкции были введены только против ряда российских судов и компаний - их номинальных владельцев.
Представители Белого дома утверждают, что президент Байден считает "Северный поток-2" "плохой сделкой" для Европы. При этом утверждается, что администрация США будет обсуждать возможные шаги со своими союзниками. К числу союзников, однако, относятся как страны, выступающие против проекта (Польша и страны Балтии), так и те, кто его поддерживает, в частности, Германия.
Ранее сообщалось о том, что представители США и Германии ведут переговоры о судьбе проекта, причём обсуждается и возможность создания механизма, который увязывал бы поставки газа через "Северный поток-2" с некими гарантиями, данными Украине.
США выступают против проекта, утверждая, что он увеличит зависимость стран ЕС от России, а также создаст угрозу безопасности Украины - поставив под вопрос транзит российского газа через её территорию.
Российские власти утверждают, что проект чисто экономический, и уверяют, что он будет завершён.
Работы по достройке газопровода продолжаются, остаётся уложить лишь чуть более 100 км труб.
Советника премьера Чехии уволили за посещение футбольного матча
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил своего советника, эпидемиолога Романа Примулу. Тот в четверг выступил за введение в стране жёсткого карантина в связи с ростом числа заражённых коронавирусом, а спустя несколько часов после этого заявления репортёры сфотографировали советника премьера среди зрителей на матче футбольной Лиги Европы "Славия" (Прага) - "Лестер".
Бабиш заявил, что Примула - хороший специалист, но у него "полностью отсутствует социальная интеллигентность".
Осенью Примула, за успехи при борьбе с первой волной эпидемии весной 2020 года награждённый высшей наградой Чехии, был вынужден покинуть пост министра здравоохранения после того, как провёл рабочую встречу в ресторане, нарушив распоряжение правительства о закрытии ресторанов. На этот раз, судя по всему, он не нарушил никаких правил - хотя спортивные состязания и проходят в Чехии без зрителей, возможны исключения для VIP-гостей. Кроме Примулы, на матче были ещё несколько известных личностей. Тем не менее, поведение советника премьера вызвало множество негативных комментариев - в том числе и из-за его выступлений в поддержку жёстких карантинных мер, вплоть до ограничений на выход из дома.
- Ситуация с коронавирусом в Чехии остаётся напряжённой. Число заражённых на душу населения - одно из самых высоких в Европе. С конца декабря в стране закрыто большинство магазинов, кафе и рестораны, большая часть школьников учится дистанционно, однако ситуация не улучшается. Всего за время эпидемии - почти за год - коронавирусом было инфицировано уже более 10 процентов населения Чехии, это один из самых высоких показателей в мире. Умерли почти 20 тысяч человек. При этом весной ситуация в стране, напротив, была заметно лучше, чем в большинстве стран ЕС.
Ада Маршания покинула «Альянс патриотов Грузии»
Депутат парламента Грузии нескольких созывов Ада Маршания покинула ряды «Альянса патриотов Грузии», – об этом она сообщила в социальной сети Facebook.
«Дорогие друзья, хочу сообщить вам о том, что приняла решение покинуть партию «Альянс патриотов Грузии», одним из основателей которой являюсь», – написала Маршания.
Она опубликовала заявление об уходе из партии, адресованное её председателю Давиду Тархан-Моурави, в котором говорит, что причина ухода – «растущие разногласия».
Число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии превысило 3000
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за минувшие сутки выявил коронавирус у семи человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 3001, сообщила замглавы санитарного ведомства Анна Гаглоева.
«Всего проведено за сутки 82 исследования, выявленных случаев из них – семь. Снято с учета два человека», – отметила Гаглоева.
Число выздоровевших составляет 2117 человек. Под наблюдением медиков остаются 884 граждан.
За время пандемии в лаборатории Юго-Осетпотренадзора провели 17 839 исследований.
В ЦИК Грузии опровергли информацию СМИ об отставке Тамар Жвания
Сразу несколько СМИ сообщили об отставке Тамар Жвания с должности председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.
Оппозиция обвиняет ЦИК в фальсификации результатов парламентских выборов осенью 2020 года и отказалась признавать их легитимность. Смена избирательной администрации – одно из главных требований партий, продолжающих бойкот законодательного органа.
СМИ утверждают, что Жвания покинет должность на основании личного заявления. Предполагается, что ее решение связано с обострением политического кризиса и вчерашней отставкой Георгия Гахария с должности премьер-министра Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», в ЦИК Грузии распространившиеся сообщения поспешили опровергнуть.
«Тамар Жвания не уходила в отставку. Распространяемая информация не соответствует действительности», – заявили в пресс-службе Центризбиркома.
- Жвания возглавляет ЦИК Грузии с 2013 года. В декабре 2018 года она была переизбрана на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.
COVID-19 в Грузии: 388 новых случаев, семь пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3406 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
За сутки в стране выявили 388 новых случаев коронавируса (днём ранее – 365). Был проведен 16 391 тест: PCR-тестов – 6300, экспресс‐тестов на антиген – 10 091.
Выздоровел еще 331 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 267 701, выздоровевших – 260 597.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,37%, за последние 14 дней – 2,7%, за последнюю неделю – 2,4%.
В Грузии еще не стартовала вакцинация от COVID-19. При этом с 15 февраля полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы возвратились учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Также возобновили работу уличные кафе, бары и рестораны.
Представитель литовского Сейма «попытается помирить» грузинских политиков
Правление Сейма Литвы накануне на срочном заседании постановило командировать председателя Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса в Грузию. Он отбывает в Тбилиси сегодня. Павилёнис надеется взять на себя роль посредника между конфликтующими сторонами.
Как пишет портал Delfi, до этого командировки членов Сейма из-за пандемии были запрещены. Ради этого визита пришлось внести исправления в действующие правила и сделать исключение для главы Комитета.
«У меня есть старый личный задел еще со времен президента Валдаса Адамкуса, я сам возглавлял группу по Грузии в бывшем Сейме, у меня очень много друзей на обеих сторонах. Еду, чтобы попытаться по мере возможности их помирить», – заявил Павилёнис агентству BNS.
«Наш посол первым поехал в офис «Единого Национального Движения», где сконцентрировалась вся оппозиция и который хотели штурмовать специальные силы», – сказал он.
Павилёнис намерен встретиться в Тбилиси с представителями «Грузинской мечты» и оппозиции. По словам парламентария, грузинские политики прислушиваются к мнению представителей Литвы.
«Посидим и с одними, и с другими, будем искать решения. Потому что если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО (...), то, сажая друг друга в тюрьмы, они туда точно не попадут. Им следует усвоить литовский урок, что по стратегическим целям позиция и оппозиция должны работать сообща», - сказал Павилёнис BNS.
- Ранее министерство иностранных дел Литвы выразило беспокойство в связи с политической ситуацией в Грузии.
США запретили выдачу виз 43 белорусским чиновникам
США ввели визовые ограничения в отношении 43 граждан Беларуси в ответ на тюремный срок для двух журналисток телеканала "Белсат", обыски у журналистов и правозащитников и другие нарушения прав человека при подавлении массовых выступлений против Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.
Список имён, тех кому будет запрещён въезд на территорию США не приводится. Однако уточняется, что в их числе "высокопоставленные официальные лица в сфере юстиции, руководители правоохранительных органов, и рядовые сотрудники, которые задерживали и применяли насилие к мирным демонстрантам. Кроме того, санкции вводятся против судей и прокуроров, причастных к осуждению демонстрантов и журналистов, а также "сотрудников администраций учебных заведений, которые угрожали студентам, участвовавшим в мирных протестах".
Ранее аналогичные меры уже были приняты в отношении 66 белорусских чиновников.
Таким образом, всего в санкционном списке уже 109 человек, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Белорусский народ заслуживает свободных и честных выборов", - добавил он.
Вчера о новых санкциях из-за ситуации в Беларуси также объявили власти Великобритании . В санкционном списке 27 человек. Среди них глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий, вице-премьер Анатолий Сивак, судья Елена Живица, которая выносила приговоры против участников протестов и журналистов.
- 18 февраля суд в Минске приговорил к двум годам колонии журналисток канала “Белсат” Катерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову за стрим с акции протеста 15 ноября. Их обвинили в организации грубого нарушения массового порядка. По версии следствия, журналистки организовывали акцию протеста и создавали её массовость, чтобы противостоять сотрудникам милиции. Правозащитники признали Чульцову и Андрееву политическими заключёнными.
- 16 февраля по всей Беларуси была проведена серия обысков как минимум у 25 журналистов и правозащитников. Власти объяснил обыски намерением "установить обстоятельства финансирования протестной деятельности". Действия белорусских властей вызвали жесткую критику в Евросоюзе.
МИД РФ предложил иностранным дипломатам привиться «Спутником V»
Министерство иностранных дел России предложило всем сотрудникам иностранных посольств сделать прививки от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает "Коммерсантъ". По оценкам издания, в общей сложности могут быть вакцинированы 12 тысяч дипломатов и членов их семей. Вакцинация "Спутником V" для дипломатов бесплатная.
Дипломаты более 25 государств, в том числе стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также СНГ, где разрешено использование вакцины "Спутник V", выразили желание привиться.
Сотрудники дипмиссий нескольких стран Европейского союза рассказали изданию на условиях анонимности, что им не запрещают вакцинироваться "Спутником V", но не рекомендуют делать этого, до того как российский препарат получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам. Один из дипломатов рассказал, что посольский врач предупредил его: в случае возникновения тяжелых побочных явлений после вакцинации незарегистрированным в ЕС препаратом воспользоваться медицинской страховкой для лечения будет невозможно.
Посол Италии Паскуале Терраччано недавно сделал прививку российской вакциной. В посольстве США изданию сообщили, что посол Джон Салливан не будет делать прививку российским препаратом, так как "не хотел бы принимать дозу "Спутник V", которая предназначена для гражданина России".
Накануне газета The Washington Post писала, что из-за отсутствия одобренных на Западе препаратов некоторые сотрудники посольства США в Москве попросили российские власти привить их "Спутником V". При этом, как отмечает издание, Госдепартамент не рекомендует своим сотрудникам прививаться российской вакциной, но разрешает принимать собственные решения.
Американский марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе
Американский марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Марсе. Прямая трансляция велась на сайте Американского аэрокосмического агентства (NASA). Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем будут доставлены на Землю.
Посадка длилась примерно семь минут с использованием парашюта. Вскоре после посадки аппарат сделал первый снимок.
Perseverance отправился к Марсу в июле прошлого года. В рамках миссии "Марс-2020" устройство проработает на планете около 700 земных суток.
В начале февраля на орбиту Марса вывел космический зонд Китай. Ожидается, что в конце мая на планету высадится управляемый марсоход. Китайские учёные надеются, что миссия позволит изучить возможности колонизации Марса человеком.
Незадолго до китайского запуска на орбиту Марса был выведен первый арабский спутник "Аль-Амаль" ("Надежда"). Летом прошлого года его запустили Объединённые Арабские Эмираты. Цель миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года.
США готовы вступить в переговоры об иранской ядерной программе
В четверг администрация Джо Байдена формально объявила о готовности вступить в совместные переговоры с Ираном и четверкой постоянных членов Совета безопасности ООН, которые могут привести к возращению Соединенных Штатов в число участников договора о замораживании ядерной программы Ирана, подписанного в 2015 году.
Администрация Дональда Трампа в 2018 году денонсировала этот договор, считая, что он не положил конец иранской программе создания ядерного оружия и восстановила различные санкции в отношении Тегерана. Она настаивала на том, что разрыв договора Соединенными Штатами должен повлечь возобновление международных санкций ООН, существовавших до вступления договора в силу.
В заявлении Госдепартамента США говорится о том, что Вашингтон не только готов присоединиться к переговорам о судьбе соглашения о замораживании иранской ядерной программы, но и больше не настаивает на возобновлении международных санкций, а также ослабляет ограничения на передвижения иранских дипломатов, аккредитованных при ООН. Заявление Госдепартамента последовало после телефонных разговора госсекретаря США Тони Блинкена с министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, участниками "ядерного" соглашения с Ираном.
Это известие было встречено резкой критикой со стороны законодателей-республиканцев. Один из руководителей комитета по внешней политике Палаты представителей Майкл Маккол назвал "тревожной" готовность администрации Байдена "идти на уступки", чтобы присоединиться к "ущербной сделке".
В последние недели стало известно, что Иран активизировал работы по созданию боевых ядерных материалов. 10 февраля МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел небольшое количество так называемого металлического урана, используемого для производства ядерных зарядов. Тегеран заявил о намерении ограничить доступ международных инспекторов к его ядерным объектам. Ранее в совместном заявлении министры иностранных дел четырех стран предупредили Иран, что такие действия затрудняют усилия по возвращению США в число участников договора о иранской ядерной программе и призвали Тегеран строго соблюдать условия соглашения.
Госдеп США призвал правительство Грузии укреплять свою приверженность демократии
Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с политическим кризисом в Грузии. Об этом пишет «Новости-Грузия».
«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними политическими событиями в Грузии. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию.
Мы призываем правительство Грузии действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона, гарантируя, что его судебная и прокурорская система свободна от политической предвзятости.
Соединенные Штаты поддерживают демократическую, безопасную и процветающую Грузию. Мы продолжим работать с Грузией, нашим стратегическим партнером, по продвижению верховенства закона и подотчетных институтов», – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.
Политический кризис в Грузии резко обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия – после того, как Мелия отказался выплачивать назначенный судом денежный залог. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте политика.
17 февраля сам Мелия и сторонники оппозиции собрались в офисе ЕНД. 18 февраля утром полиция планировала задержание лидера оппозиционной партии, однако спецоперация была отменена после того, как в отставку неожиданно подал премьер-министр Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу исполнения решения суда по делу Мелия.
При этом оппозиция в Грузии уже три месяца требует проведения досрочных выборов и бойкотирует работу парламента десятого созыва. 51 депутат от оппозиции отказался от своих мандатов, так как считает выборы сфальсифицированными. В настоящее время в парламенте из 150 депутатов на заседаниях присутствуют только шесть оппозиционеров.
Президент Грузии после встречи с дипломатами напомнила о помиловании
«Необходима немедленная деэскалация ситуации и разрядка напряженности, для чего в первую очередь нужен реальный конструктивный диалог», – так президент Грузии сегодня вечером, 18 февраля, прокомментировала развивающийся в стране политический кризис.
В заявлении, распространенном президентской администрацией, сообщается, что Саломе Зурабишвили сегодня встречалась с представителями дипломатического корпуса.
«Девять месяцев назад я приняла тяжелое для себя и болезненное для общества решение, которое было обусловлено исключительно поддержанием стабильности государства и служило преодолению и деполяризации политического кризиса», - так начинается заявление президента.
Таким образом Зурабишвили напомнила о том, что весной 2020 года помиловала двух оппозиционных политиков – Ираклия Окруашвили и Гиги Угулава. Это произошло под давлением дипломатов, которые были посредниками в переговорах между властями и оппозицией в достижении соглашения по реформе избирательной системы. Посольство США тогда выражало обеспокоенность «в связи с политическим вмешательством и избирательным использованием правосудия».
Далее в заявлении Зурабишвили также не раз подвергла оппозицию критике, обвинив оппонентов власти в неконструктивности и разжигании протеста:
«К сожалению, поляризация, напряженность и противоречия в стране нарастают день ото дня. Ставить под сомнение результаты признанными легитимными выборов, использовать все формы неповиновения для разжигания общественного и социального протеста - все это направлено на ослабление и дестабилизацию страны. Это может иметь ужасные последствия, ведущие к утрате общественного доверия к демократическим институтам не только для нас, но и к созданию сокрушительного прецедента для более сильных демократий, чем мы. Ведь уважение результатов выборов и признание проигрыша - краеугольный камень демократии!»
Вместе с тем Зурабишвили призвала стороны к конструктивному диалогу, однако также призвала нового премьер-министра, который сменит на этом посту подавшего в отставку Георгия Гахария, не позволять никому ставить свои политические амбиции выше интересов страны.
«Сегодня я провела встречу с представителями дипломатического корпуса и подробно обсудила текущую ситуацию. Считаю, что необходима немедленная деэскалация ситуации и ослабление напряженности, что, в первую очередь, требует реального конструктивного диалога, чтобы эти процессы не нанесли ущерба стабильности страны и международному имиджу. Исходя из своего опыта, я готова поддержать все формы диалога, хотя убеждена, что политика уступок оправдана только в том случае, если к конструктивному диалогу готовы обе стороны, а не тогда, когда уступка воспринимается как слабость, или более того, когда кто-то может представить это как свою победу. Как гарант независимости, суверенитета, европейскости, демократического развития и, следовательно, стабильности этой страны, я отстаиваю интересы страны и всех ее граждан и верю, что все останутся победителями в случае установления спокойствия и развития страны.
Я надеюсь, что кандидат на пост премьер-министра и следующее правительство смогут остановить эти сложные процессы и не позволят никому ставить свои политические амбиции выше интересов страны и подвергать опасности институты страны, которые являются краеугольным камнем демократии и верховенства закона», - сказано в заявлении Саломе Зурабишвили.
- Политический кризис в Грузии обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Ранее Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, чтобы избежать ограничения свободы. Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда. Накануне около 500 соратников и представителей оппозиции собрались в офисе ЕНД, выражая поддержку Мелия. Власти уже планировали штурм здания, однако он был отменен после того, как в отставку подал премьер Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу реакции на действия Мелия.
СМИ: ЕС решит с санкциями против России из-за Навального в феврале
Представители стран Евросоюза договорятся о санкциях в отношении России из-за ареста Алексея Навального 22 февраля. Ограничения не затронут крупных российских предпринимателей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
Собеседники агентства рассказали, что в ЕС имеются разногласия относительно тех, кто должен попасть в санкционный список. Помимо прочего, Брюссель опасается усиления влияния Пекина совместно с Москвой. Предположительно под ограничения попадут чиновники, причастные к уголовному делу в отношении Навального.
По данным Reuters, Брюссель может ввести санкции перед саммитом ЕС 25 марта.
Соратники Алексея Навального обратились к властям США и ЕС с призывом ввести персональные санкции против 35 человек людей из окружения российского президента, причастных, как они утверждают, к коррупции и нарушению прав человека. Навальный и его сторонники подчеркивают, что призывают не к секторальным санкциям, а к точечным мерам воздействия на конкретных лиц. После этого в России стали обсуждаться вопросы ответственности за призывы к санкциям, вплоть до лишения гражданства. С такой инициативой, в частности, выступил режиссер Никита Михалков. Его предложение противоречит действующей Конституции.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема наказаний за призывы к введению санкций против России «весьма актуальна», «привлекает общественный интерес» и «будет обсуждаться».
В Абхазии за сутки выявлено 32 новых случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 229 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 32 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 человека, 51 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 18 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 14, в сухумском российском военном госпитале - 24 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12650 человек. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровел 11901 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Президент Армении поздравил Бидзину Иванишвили с 65-летием
Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание бывшему премьер-министру Грузии и бывшему председателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили в связи с его 65-летием.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям традиционные добрососедские отношения между Арменией и Грузией получат новый импульс и впредь будут развиваться.
Саркисян пожелал Иванишвили крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Грузии - мира и процветания.
- Миллиардер Бидзина Иванишвили 11 января текущего года объявил, что во второй раз, окончательно уходит из политики.
Бурджанадзе: Гахария спас «Грузинскую мечту» от катастрофы
Георгий Гахария спас правящую партию, заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.
Сегодня, 18 февраля, Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра, заявив, что не смог прийти к согласию с командой правящей партии по поводу задержания Ники Мелия – председателя самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
«Я должна сказать, что на этот раз, как видно, Гахария был единственным, по сравнению с другими, разумным человеком, и он больше не у власти. Так что это правительство невозможно прогнозировать», - заявила Бурджанадзе.
Что касается требований оппозиции, то, по словам Бурджанадзе они остаются прежними – это проведение досрочным выборов, освобождение политзаключенных и прекращение политического преследования, передает агентство «Новости-Грузия».
«Это изменение избирательной реальности в стране. Безусловно, если власти пойдут на переговоры, никто не будет против переговоров. Поскольку, безусловно, мы предпочитаем разрядить ситуацию именно за столом переговоров… Я действительно хочу, чтобы переговоры в политическом процессе пошли таким образом, чтобы мы смогли прийти к досрочным выборам. Сегодня господин Гахария реально спас «Грузинскую мечту» от катастрофы», - отметила Бурджанадзе.
Комментируя решение МВД отложить задержание Ники Мелия, Бурджанадзе заявила, что оппозиция готова к развитию любого сценария. «Прогноз можно сделать об адекватной политической силе или о действиях адекватного человека… Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий, к любому сценарию, и мы должны сделать все, чтобы страна не вошла в кризис. Я сделаю все для того, чтобы политические процессы пошли в правильном направлении. С нашей стороны это будет обеспечено», - отметила она.
Вместе с тем Бурджанадзе уверена, что оппозиция не должна прекращать подготовку к мирным акциям протеста, так как, по ее словам, «власть не понимает языка политического диалога».
Анатолий Бибилов подписал бюджет, принятый в отсутствие кворума
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал закон «О государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2021 год». Об этом сообщила его пресс-секретарь Дина Гассиева.
Документ был утвержден 16 февраля на заседании парламента, которое 18 депутатов провели в отсутствие кворума. Представители оппозиции - члены «Народной партии», «НЫХАС» и депутатского объединения «За Справедливость» считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении оппозиционных депутатов говорится, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
Они обратились и к Анатолию Бибилову, призвав защитить «основы конституционного строя». Однако Бибилов, находящийся с визитом в Москве, к оппозиционерам не прислушался.
Сегодня же югоосетинская Генпрокуратура заявила о незаконности приостановления работы парламента. Генпрокурор Урузмаг Джагаев считает, что для принятия бюджетного законодательства «достаточно простое большинство голосов от общего числа избранных депутатов».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.