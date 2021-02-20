Ника Мелия: Визит члена Сейма Литвы в это трудное время служит спасению демократии

«Визит председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы в это трудное время служит спасению демократии», - сказал председатель «Национального движения» Ника Мелия в связи с визитом Жигимантаса Павильониса.

По словам Мелия, обеспокоенность стратегических партнеров Грузии в основном связана с будущим страны, потому что в таком состоянии никто не примет ни в НАТО, ни в ЕС.

«Сегодня вся оппозиция и общество объединились не для поддержки Ники Мелия, мы реально боремся за спасение демократии. Пока власть не осознает, что должна признать оппозицию, процессы не будут нормализованы. Если во время визита нашего главного союзника что-то стоит на первом плане, так это наша перспектива на последующие годы. Никто в НАТО и ЕС не станет дожидаться государства, находящегося в таком состоянии», — сказал Ника Мелия.