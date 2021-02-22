«Дело врачей» – борьба с коррупцией или трудоустройство для своих?

В Абхазии снова заговорили о коррупции. Собственно говоря, сторонники принятия статьи о незаконном обогащении и вступлении в силу закона о декларировании не забрасывали эту тему. Но на сей раз о коррупции заговорила власть – даже на национальном ТВ вдруг появилась передача под названием «Коррупция и общество».

Официальным поводом стало уголовное дело, возбужденное против двух врачей Республиканской больницы и индивидуального предпринимателя, которые, по мнению следствия, нанесли нашей стране ущерб в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Если я правильно поняла из мизерного объема информации, которым делится следствие, то эту сумму надо разнести на пять лет. Речь идет о частной лаборатории, созданной при Республиканской больнице в 2016 году. По версии следствия, реагенты были использованы для оказания платных лабораторных услуг пациентам Республиканской больницы. Вполне вероятно, так как платные услуги оказываются в большинстве больниц, а закона, регламентирующего платную деятельность, не существует.

У специалистов стоимость ущерба вызывает вопросы, так как следствие в сумму ущерба умудрилось включить амортизацию оборудования, на котором исследования не проводились. С реагентами тоже история запутанная – то ли частная лаборатория их не использовала совсем, то ли речь идет о реагентах, у которых истек срок годности. Почему следствие пошло на такое необоснованное завышение «суммы ущерба государству», можно только предполагать – прокуроры неопытные, перестарались, выполняя заказ и пытаясь придать делу масштабность и «особо крупный размер».

В любом случае, не заметить несоизмеримость действий правоохранительных органов, устроивших на территории больницы «театральное» действие с участием ОМОНА в масках и с собаками, невозможно. Выглядело это безобразно и отнюдь не добавило доверия власти, прокуратуре и МВД. Не говоря уже о том, что была приостановлена деятельность государственной лаборатории, которая работала с ковид-больными. Действия правоохранителей вызвали недовольство у медицинского сообщества страны, которое считает, что речь идет не о коррупции, а о нарушении инструкций. Но, к сожалению, дальше заявлений дело не пошло.

Между тем, дело окрестили «делом врачей». Наверное, по аналогии с печально известными сталинскими репрессиями, направленными против видных советских врачей-вредителей, врачей-отравителей, обвиненных в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Напомню, что эта кампания закончилась после смерти Сталина – все арестованные по «делу врачей» были освобождены, восстановлены на работе и полностью реабилитированы.

Наш глава государства, слава богу, хотя бы не Сталин, поэтому и масштабы поскромнее и поддержки в обществе такая «борьба с коррупцией» не вызывает. Но очевидное сходство этих дел в том, что и там, и здесь речь идет о политическом заказе или о политических репрессиях. И вот на этом я остановлюсь подробнее, так как Аслан Бжания проявил интерес к Республиканской больнице еще в прошлом году, нагрянув в больницу хоть и без ОМОНА, а просто в сопровождении своих охранников. Пришел для того, чтобы поставить в известность врачей, занимавшихся компьютерной томографией, что отныне за их работой будет наблюдать специально выделенный президентом чекист. Оскорбление медиков, было преподнесено, как борьба с коррупцией.

Но мне кажется, что Аслан Бжания преследовал другие цели – он лично решил создать условия для смены руководства больницы и, возможно, Минздрава. Кому он обещал эти места, догадаться несложно, но суть не в этом. А в том, что так называемая «борьба с коррупцией» в представлении нашего президента, судя по всему, не что иное, как монополизация данного права для своих сторонников. Похоже, что Бжания просто воспринимает коррупцию, как бизнес, который пытается передать своему окружению. Иначе как понять, что он в упор не видит коррупцию в своем ближайшем окружении, не замечает, что его чиновники используют свои должностные полномочия для решения личных вопросов и так далее?

А теперь о первоочередных задачах предвыборной программы кандидата в президенты Аслана Бжания. В ней значатся меры, которые могли бы действительно повлиять на уровень коррупции. Будучи кандидатом в президенты, Бжания считал, что необходимо срочно принять закон «о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами»; внести изменения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции и открыть публичные органы; принять закон о публичных закупках, о государственной и гражданской службе, ввести в закон «О противодействии коррупции» антикоррупционные ограничения, предусматривающие конфликт интересов на госслужбе, предусмотреть ответственность за нарушение требований закона «О противодействии коррупции», а также проводить обязательную антикоррупционную экспертизу законов и нормативных актов высших органов государственной власти и управления в целях выявления и устранения положений, способствующих созданию условий для коррупции.

Много чего обещал кандидат в президенты, но все оказалось не более чем предвыборным трепом. Став президентом, Аслан Бжания перевел борьбу с коррупцией в область кадрового трудоустройства своих соратников. Ничем другим эту мышиную возню вокруг одной из множества лабораторий, объяснить я не могу. К тому же, те кадровые перемены, которые производит глава государства и его министры больше похожи на клоунаду, чем на работу, направленную на развитие страны. Могу напомнить о ничем не обоснованных и противоречащих законам увольнениях на Абхазской железной дороге, на курорте Пицунда, в Таможенном комитете и в Министерстве по налогам и сборам. При назначениях и увольнениях учитывается не профессиональный уровень или биография чиновника, а личная преданность, как, впрочем, и при задержаниях – кого-то сажают за ношение оружия, а кого-то отпускают в зале суда после покушения на жизнь сотрудников уголовного розыска. Думаю, что Аслан Бжания войдет в историю нашей страны, как глава своих сторонников. Он даже дорогостоящие лекарства от ковида распределяет сам лично и тем, кто вызывает у него доверие. А при задержании «воров в законе» учитывается степень лояльности к действующей власти.

Между тем, инструменты для борьбы с коррупцией у главы государства есть. Был бы Аслан Бжания заинтересован в этом процессе, то начал бы с простых и понятных для людей действий – сам бы заполнил декларацию о доходах и расходах и обязал бы своих чиновников сделать то же самое, придал бы публичность доходам и расходам из фондов президента и правительства и так далее. Глядишь, и стал бы президентом, а не предводителем определенной части общества. Но история не терпит сослагательного наклонения, и поэтому позволю себе напомнить гаранту Конституции, что равенство всех граждан перед законом прописано в нашем основном законе. Без этого важного принципа никакой президент, прокурор или министр не будет вызывать доверия у своих сограждан.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции