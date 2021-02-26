Новости
Алиев: Грузия может присоединиться к платформе по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Грузия, как и другие страны, при желании может присоединиться к общей платформе по восстановлению Нагорного Карабаха.
Говоря о деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, он отметил, что результаты ее работы важны для всего региона.
«И Турция, и Иран, и в будущем – если будет желание – Грузия могут присоединиться к этой платформе», – пояснил Алиев в интервью иностранным СМИ.
- В заявлении о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанном 10 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, речь шла о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе.
- 11 января, после встречи Алиева, Пашиняна и Путина в Москве было подписано новое заявление о развитии экономических связей и инфраструктурных проектов. Позднее состоялась встреча вице-премьеров трёх стран, а также консультации на уровне экспертных групп.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения) для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Другие новости дня
По «ингушскому делу» задержан бывший глава МВД республики
Находившийся в международном розыске один из лидеров протеста в Ингушетии, бывший министр внутренних дел республики и сопредседатель Ингушского национального конгресса Ахмед Погоров задержан 26 февраля в своем доме в Назрани. Он подозревается в организации беспорядков и применении насилия к полицейским во время акции протеста в Магасе в марте 2019 года из-за передачи земель Чечне.
То, что задержание произошло именно сейчас, может быть связано с появлением оперативной информации о местонахождении Погорова, отметил в беседе с Кавказ.Реалии адвокат Магомед Беков. Он также уточнил, что если подозреваемый объявлен в международный розыск, постановление о его привлечении в качестве обвиняемого и о мере пресечения выносятся заочно.
Как сообщает "Интерфакс", Ахмеда Погорова доставили из Ингушетии в следственный изолятор Владикавказа соседней Северной Осетии.
- Между тем в Ессентуках продолжается судебный процесс над другими обвиняемыми по "ингушскому делу", которых подозревают в организации насилия на митинге в Магасе и в участии в экстремистском сообществе. На скамье подсудимых - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Багаудин Хаутиев, Барах Чемурзиев, Малсаг Ужахов, Ахмед Нальгиев и Зарифа Саутиева. Все они отрицают вину.
- На днях Союз репрессированных народов России призвал президента Владимира Путина содействовать освобождению ингушских активистов. Все они "ранее не судимы, имеют семьи, пользуются уважением и авторитетом в ингушском обществе", подчёркивается в обращении.
- Протестные акции 2018-2019 годов были вызваны утверждением новой административной границы Ингушетии и Чечни и изменениями в республиканском законе о референдуме.
CIT: Минобороны РФ опубликовало кадры пуска «Искандера» по больнице
Министерство обороны России накануне, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер", показало кадры применения этого комплекса в Сирии. Группа Conflict Intelligence Team утверждает, что на один из этих кадров попал удар по Национальной больнице в городе Азаз на севере Сирии. CIT ссылается на пользователя твиттера Obretix, блог которого посвящён связанной с конфликтом в Сирии аналитике. Он геолоцировал объект, попавший на видео. При этом российские военные отрицали удары по объектам в городе Азаз.
В феврале 2016 года о ракетном обстреле больницы сообщала международная правозащитная организация Human Rights Watch. По её данным, больница за 10 дней до удара была эвакуирована, следовательно, врачи и пациенты при этом обстреле вряд ли пострадали. Однако Россию неоднократно обвиняли в ударах по действующим больницам во время сирийского конфликта. В частности, в расследовании New York Times утверждается о четырёх ударах российской авиации по больницам в течение одних суток в мае 2019 года.
24 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские комплексы "Искандер" показали себя неэффективно во время карабахского конфликта. На следующий день Минобороны России отвергло заявление Пашиняна, заявив, что в ходе конфликта в Карабахе "Искандеры" вообще не применялись, а премьера Армении, возможно, ввели в заблуждение. При этом Минобороны настаивает, что в Сирии "Искандеры" проявили себя хорошо. Для доказательства этого тезиса и были опубликованы кадры ударов, которые анализирует CIT.
Заявление Пашиняна вызвало резкую реакцию руководства генштаба Армении, которое обвинило премьера в некомпетентности и призвало его подать в отставку. Премьер в ответ заявил о попытке военного переворота. В Ереване продолжается уличное противостояние сторонников и противников Пашиняна.
Сын Лукашенко возглавил белорусский Олимпийский комитет
Александр Лукашенко покинул пост главы белорусского Олимпийского комитета. Возглавил организацию старший сын Лукашенко – Виктор. Ранее он занимал пост первого вице-президента.
Александр Лукашенко возглавлял Олимпийский комитет страны с 1997 года.
После сообщения о назначении Виктора Лукашенко главой комитета Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране своим детям. Лукашенко-старший уточнил, что ни один его ребёнок не станет президентом после него.
В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что белорусский Олимпийский комитет не защитил своих спортсменов от политической дискриминации. Исполком МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать Олимпиаду в Токио и прекратил финансирование белорусской организации. Следующим шагом может стать запрет для белорусских спортсменов участвовать в соревнованиях под флагом страны.
Ранее стало известно, что Международный союз современного пятиборья отказался от проведения чемпионата мира в Минске из-за нестабильной обстановки в городе. Международная федерация хоккея решила перенести все матчи чемпионата мира, которые должны были пройти в Минске и Риге, в столицу Латвии.
В Минске и других белорусских городах с августа 2020 года проходят массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста были задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие рассказали, что подверглись пыткам и издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек погибли.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Гарибашвили обсудил с главой ВОЗ вакцинацию от COVID-19 в Грузии
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил вопрос вакцинации от коронавируса с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебреисусом.
По информации пресс-службы правительства, в ходе беседы была отмечена важность поддержки ВОЗ для скорейшего начала вакцинации в Грузии. Одновременно стороны подчеркнули значение справедливого распределения вакцины, чтобы у всех государств были равные возможности.
Как пишет «Новости-Грузия», обсуждалась и подготовка к процессу вакцинации в Грузии – шаги как в плане логистики, так и инфраструктуры. Гарибашвили подчеркнул, что помимо платформы COVAX Тбилиси ведет переговоры с международными партнерами и производителями вакцин. Премьер отметил, что по данному направлению многое будет зависеть от поддержки ВОЗ.
Гарибашвили поблагодарил главу ВОЗ за помощь в разработке национального плана вакцинации. Он также заверил Гебреисуса, что Грузия готова продолжить тесное сотрудничество с организацией по разным направлениям.
Первая партия вакцины Pfizer, которую, как ожидалось, Грузия должна была получить в конце февраля – задерживается. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе объяснила это проблемами с производством и фактически обвинила Pfizer в невыполнении своих обязательств.
Директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе считает, что задержка не станет для Грузии трагедией. Он не исключил, что 150 тысяч вакцин Astrazeneca и 30 тысяч доз Pfizer будут доставлены одновременно – в начале марта.
Всего в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).
Госсекретарь США Энтони Блинкен: «Крым – это Украина»
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине аннексии Крыма Россией. Он напомнил о позиции Соединённых Штатов по крымскому вопросу, заявив: "Крым – это Украина".
Госсекретарь США призвал Россию прекратить, как говорится в заявлении, оккупацию Крыма, освободить украинских политзаключённых и вернуть Украине контроль над полуостровом. Он также призвал Россию прекратить агрессивные действия на востоке Украины. "Соединённые Штаты не признают и никогда не признают попытку аннексии Крыма", – заявил госсекретарь. Блинкен также выразил поддержку украинской инициативе "Крымская платформа" и заявил, что санкции, введённые против Москвы в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе, останутся в силе, пока эти проблемы не будут решены.
Блинкен в своём заявлении напомнил также о нарушениях прав человека в Крыму, в том числе арестах крымских татар и украинцев, подавлении независимых СМИ, длительных сроках заключения, которые российские суды назначают тем, кто выступает против аннексии.
Заявление приурочено к "Дню сопротивления оккупации Крыма", который 26 февраля отмечается на Украине. В этот день 7 лет назад в Симферополе состоялся большой митинг, организованный крымско-татарской общиной, под лозунгами защиты территориальной целостности Украины. На следующий день здание парламента Крыма было занято российскими силами спецопераций, а депутаты проголосовали – по ряду свидетельств, под давлением – за назначение референдума, итогом которого стало присоединение Крыма к России в марте 2014 года. Аннексия не была признана значительным большинством стран мира.
Евросоюз также выступил с заявлением в поддержку территориальной целостности Украины.
"Крымская платформа" – инициатива президента Украины Владимира Зеленского, которая должна объединить международных партнёров Украины, выступающих против аннексии Крыма. Первый форум "Крымской платформы" предполагается провести в Киеве в августе.
Зеленский выступил в пятницу с обращением, в котором заявил, что верит, что Крым вернётся под контроль Украины.
Дорогие крымчане! Пора возвращаться домой. Ждем. Верим. Любим. Народ Украины" - словами по-русски завершил он своё обращение.
Южная Осетия: оппозиции отказали в проведении встречи с избирателями в здании парламента
Оппозиционным депутатам не дали провести встречу с избирателями в сессионном зале парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Спикер парламента Алан Тадтаев накануне дал разрешение на проведение встречи, сегодня же заявил, что соответствующее уведомление было получено лишь за день до мероприятия.
«Здание, а вместе с тем и все помещения Высшего законодательного органа власти являются режимными объектами, которые в одночасье не могут становиться объектами публичных акций. К тому же все последние часы в социальных сетях разжигаются призывы к агрессивным действиям, которые допустить никак нельзя», – заявил Тадтаев.
Он предложил провести встречу в зале Дома культуры при цхинвальской администрации (бывшее здание Совпрофа).
Однако депутаты и собравшиеся в центре города граждане от альтернативного предложения отказались и провели встречу у здания парламента.
«Мы в парламенте хотели выразить своё мнение по ходу следствия и происходящих в республике процессов, но внутрь нас не пустили. Здесь собрались представители народа республики, которые требуют справедливости. Они имеют право выразить своё мнение», – сказал лидер Народной партии, вице-спикер парламента Александр Плиев.
К зданию парламента пришла и Оксана Сотиева – вдова погибшего от рук силовиков жителя Цхинвали Инала Джабиева. Ранее, анонсируя встречу, она заявила: «Нет сил терпеть произвол и беззаконие, творимые на нашей земле».
Отметим, что недавно югоосетинские власти дважды привозили своих сторонников в парламент. Встречи проходили именно в сессионном зале, двери которого закрылись сегодня для оппозиции.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Депутаты от оппозиции объявили о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле.
- 16 февраля текущего года часть депутатов объявила об утверждении бюджета на 2021 год – несмотря на то, что на заседании не было кворума. Оппозиционные депутаты считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении депутатов говорилось, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
Акции не прекратятся: грузинская оппозиция решила пикетировать правительство и парламент
Оппозиционные партии Грузии в течение двух недель будут продолжать протестные акции у разных государственных ведомств, требуя освобождения председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия и назначения новых выборов в парламент. План действий оппоненты властей представили сегодня на масштабном митинге у парламента Грузии, – пишет «Новости-Грузия».
Как сообщила одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе, вместе со сторонниками они будут использовать все законные средства для достижения целей. Уже во вторник, 2 марта они намерены пикетировать здание парламента, а 5 марта – Дом правительства. 8 марта протестная акция запланирована у министерства внутренних дел – ведомства, которое, по словам Деканоидзе, сегодня служит только одному человеку – Бидзине Иванишвили. 11 марта митинг пройдет у суда, который в оппозиция считает «главным символом режима». 13 марта оппозиция планирует еще одну большую акцию-шествие в центре Тбилиси.
Лидеры оппозиции предупреждают, что митинги не прекратятся до назначения досрочных выборов и освобождения всех политзаключенных. «Режим должен услышать голос каждого гражданина Грузии», – заявила Деканоидзе.
Участники акции направились к зданию правительственной канцелярии недалеко от парламента, где еще раз озвучили свои требования. Демонстранты шли по улице, держа транспаранты с протестными надписями. Они кричали «рабы» и свистели.
Меры безопасности в правительственном квартале усилены. Дом правительства оцеплен полицией.
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
Алиев надеется, что события в Армении не повлияют на реализацию заявления по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что происходящее в Ереване является внутренним делом Армении, и выразил надежду, что эти события не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным.
«События в Армении – это внутреннее дело Армении. Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что идущие там процессы в большой степени сотрясают основы государственности страны», – сказал Алиев на пресс-конференции в пятницу.
«Результаты войны остаются и будут оставаться неизменными. И заявление, подписанное 10 ноября, исполняется и должно полностью выполняться. Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Но есть вопросы, которые сейчас являются темой обсуждения. Надеюсь, что, несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено», – сказал он.
Как пишет ТАСС, президент добавил, что перед Ереваном стоит «не очень большой выбор».
«Они должны смириться и считаться с новой реальностью. Мы создали новую реальность. Самым приемлемым выбором для Армении сейчас является выполнение положений трехстороннего заявления от 10 ноября», – подчеркнул Алиев.
Азербайджан, по его словам, будет действовать незамедлительно, если увидит какие-либо намерения Армении устроить реванш.
«Еще одним обязательным условием для долгосрочного мира является ясное понимание в Армении, в армянских политических кругах, что любые намерения о реванше будут сурово наказаны Азербайджаном. Насчет этого нет никаких сомнений, мы не будем колебаться ни минуты, если мы вновь увидим опасность для нас. Если проанализируем существенную опасность, мы будем действовать незамедлительно», – сказал Алиев.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 25 февраля заявил о попытке военного переворота в стране и призвал своих сторонников выйти на улицу. Это произошло после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил потребовал от Пашиняна уйти в отставку, а Пашинян в ответ на это требование уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна. В Ереване целый день шли акции протеста сторонников и противников Пашиняна.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии превысило 270 тысяч
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3485 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 337 новых случая коронавируса (днём ранее – 362). Был проведен 25 436 тестов: PCR-тестов – 8125, экспресс‐тестов на антиген – 17 311.
Выздоровели еще 320 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 270 137, выздоровевших – 264 047.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,32%, за последние 14 дней – 2,2%, за последнюю неделю – 2,03%.
Ранее премьер-министр Грузии объявил о снятии большинства COVID-ограничений, действующих в стране. Кроме того, Грузия частично «открывается» для граждан Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси. Грузия уже упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна. С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Абхазия составляет 12 777 человек. Зарегистрировано 197 летальных случаев. Выздоровели 12 112 человек.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено 3026 случаев коронавируса, выздоровели 2149, умерли более 60.
Спад грузинской экономики в январе составил 11.5 процентов
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), ВВП страны в январе текущего года сократился на 11,5% (в годовом исчислении).
В январе экспорт грузинских товаров сократился на 16.2%, импорт в Грузию – на 16.6%. Спад наблюдался почти во всех секторах экономики, за исключением секторов информации и коммуникации, сфер финансовой и страховой деятельности.
По информации Грузстата, ВВП страны в прошлом году на фоне пандемии коронавируса сократился на 6.1%. В 2019 году экономический рост составлял 5%.
Согласно прогнозу МВФ, экономика Грузии в 2021 году вырастет на 5.0%, а в 2021-2025 годах экономический рост Грузии составит в среднем 5,5%.
Госдеп США призвал военных в Армении не вмешиваться в политику
Госдеп США внимательно следит за развитием ситуации в Армении и призывает Вооруженные силы этой страны воздержаться от того, чтобы вмешиваться в политику, сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
"Мы пристально наблюдаем за развитием ситуации и призываем все стороны избегать любых эскалационных и насильственных действий. Мы напоминаем всем сторонам об основных демократических принципах – вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику", – заявил Прайс, подчеркнув, что Соединенные Штаты решительно поддерживают демократические процессы и институты Армении.
"Мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении", – отметил пресс-секретарь Госдепартамента, призвав лидеров "разрешать разногласия мирным путем, уважая верховенство закона, демократию и демократические институты Армении".
Ночь в Ереване прошла спокойно, без инцидентов, передает армянская служба Радио Свобода. Активисты разбили лагерь на проспекте Баграмяна, всего там установили пять больших палаток и несколько поменьше. Протестующие зажгли костры и принесли воду. Полицейские перекрыли движение по проспекту. Утром к парламенту подъехали несколько автобусов с полицией, а подъезды к зданию перекрыли. Там собираются сторонники оппозиции.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 25 февраля заявил о попытке военного переворота в стране и призвал своих сторонников выйти на улицу. Это произошло после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил потребовал от Пашиняна уйти в отставку, а Пашинян в ответ на это требование уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна. В Ереване целый день шли акции протеста сторонников и противников Пашиняна
Противостояние премьера и оппозиции в Армении продолжается уже несколько месяцев. Но причиной нового обострения конфликта стал спор между Пашиняном и военными о применении Арменией приобретенных в России комплексов "Искандер" во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.
Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что армянские военные должны были задействовать "Искандеры" в первые дни боевых действий. В ответ Пашинян сказал, что "Искандеры", стоящие на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года показали слабую эффективность в военных условиях: "не взорвались или взорвались лишь на 10%". Заместитель начальника Генштаба генерал Тиран Хачатрян прокомментировал, что "это невозможно", а делать выводы об оружии с "поверхностными оценками несерьезно".
Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине
МИД России опубликовал кадры возвращения из Северной Кореи сотрудников российского посольства и членов их семей на несамоходной дрезине. Третьему секретарю посольства России в КНДР Владиславу Сорокину больше километра пришлось толкать эту конструкцию по железной дороге, говорится в сообщении российского МИДа.
Границы КНДР закрыты уже больше года, пассажирское сообщение прекращено, поэтому российским дипломатам пришлось добираться до границы "долгим и трудным путём". "Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - отмечается в сообщении.
На границе вернувшихся из Пхеньяна сотрудников посольства пересадили в автобус, который довез их до аэропорта Владивостока, откуда они вылетели в Москву.
Северная Корея прекратила транспортное сообщение со всеми странами из-за коронавируса в начале прошлого года. В октябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утверждал, что в КНДР нет ни одного случая заражения COVID-19.
С началом пандемии из КНДР уехали большинство иностранных дипломатов, в том числе российских. Оставшиеся должны соблюдать жесткие ограничения — им нельзя выезжать за пределы Пхеньяна, посещать общественные места и пользоваться общественным транспортом.
Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призывают политические силы Грузии к диалогу
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы распространили совместное заявление о политической ситуации в Грузии. Они встревожены арестом лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и призывают стороны к диалогу.
«Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, выражаем серьезную обеспокоенность в связи с политической ситуацией в Грузии и призываем политические силы действовать сдержанно, разрядить ситуацию и искать конструктивный выход в интересах Грузии и всех ее граждан. Мы подчеркиваем критическую важность верховенства закона и политического диалога для разрешения этого текущего кризиса.
Мы обеспокоены задержанием лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Эти риски подрывают возможность диалога между правящей партией и оппозицией.
Мы верим, что будущее Грузии – свободное, независимое и демократическое государство. Мы поддерживаем выбор граждан Грузии, связать будущее их страны с демократическим трансатлантическим обществом и стремиться к интеграции в ЕС и НАТО. Мы подчеркиваем важность политической стабильности, чтобы вы достигли этих амбициозных внешнеполитических целей», – говорится в заявлении.
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
Спецслужбы США: принц Мухаммед, вероятно, заказал убийство Хашогги
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, по всей вероятности, был заказчиком убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги или, во всяком случае, одобрил его. Такой вывод содержится в докладе американских спецслужб, который будет опубликован в четверг. Об этом сообщают СМИ, знакомые с содержанием доклада.
Живший за рубежом Джамаль Хашогги, критиковавший руководство Саудовской Аравии, в том числе в западной прессе, был убит на территории саудовского консульства в Стамбуле в 2018 году. После убийства тело Хашогги было расчленено и вывезено из консульства Саудовской Аравии. Останки до сих пор не найдены.
Подозрения о том, что принц Мухаммед, которого Хашогги критиковал, мог быть причастен к преступлению, высказывались сразу после убийства. Принц свою причастность категорически отрицал. Саудовская Аравия пыталась отрицать факт убийства, но затем признала его. Сотрудников саудовских спецслужб, которые расправились с журналистом в консульстве, объявили действовавшими по собственной инициативе. Их отдали под суд. Семья Хашшоги выступила с заявлением о помиловании убийц. Согласно законодательству королевства, в таком случае обвиняемого нельзя приговорить к смертной казни. В результате обвиняемых приговорили к различным срокам заключения.
В докладе, как сообщается, нет прямых доказательств причастности принца к операции по убийству, однако спецслужбы утверждают, что такая операция вряд ли могла бы обойтись без одобрения могущественного Мохаммеда бин Салмана.
Сообщается, что президент США Джо Байден ознакомился с содержанием доклада и намерен обсудить его по телефону с королём Салманом. Ранее Байден заявлял о необходимости "перенастройки" отношений с Эр-Риядом - одним из союзников США в регионе. При администрации Дональда Трампа союзнические отношения не пострадали - даже после убийства Хашогги и сообщений о массовой гибели мирных жителей в результате саудовских авиаударов в Йемене. Байден заявил, что США откажутся от поддержки Эр-Рияда в конфликте в Йемене.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг говорил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии. Официпльно не сообщзается, обсуждали ли они доклад.
США нанесли воздушные удары по объектам в Сирии
В четверг вечером американская армия нанесла воздушные удары по нескольким объектам в Сирии, используемым двумя военизированными группами, поддерживаемыми Ираном.
Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в результате атаки были уничтожены несколько построек рядом с контрольно-пропускным пунктом на границе с Ираком. Анонимные источники в Пентагоне сообщают, что эти помещения использовались для хранения контрабандного оружия, используемого проиранскими группами. По данным CNN, жертвами удара стали несколько боевиков.
Эти удары последовали в ответ на серию ракетных атак в Ирбиле на севере Ирака 15 января, в результате которых были ранены несколько американских военнослужащих и убит гражданин Филлипин, работавший по подряду Пентагона. США тогда предупредили о том, что возглагают вину за эту атаку на Иран.
В четверг представитель Пентагона заявил о том, что удар по объектам в Сирии "посылает недвусмысленный сигнал: президент Байден будет действовать, защищая американских военнослужащих-членов международной коалиции". Президент США Джо Байден лично санкционировал удары после консультаций с союзниками, включая членов международной коалиции в Сирии.
COVID-19 в Абхазии: 25 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 190 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 32 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, 39 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 24 февраля скончался пациент 1950 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция тяжелого течения».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 11 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 14, в сухумском российском военном госпитале - 11 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12777 человек. Зарегистрировано 197 летальных случаев. Выздоровели 12112 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Алексей Навальный этапирован из СИЗО «Матросская тишина»
Оппозиционер Алексей Навальный, которому суд недавно заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше», этапирован из московского СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев. Информацию подтвердили в московской общественной наблюдательной комиссии.
Куда этапирован Навальный – неизвестно. Ранее сообщалось, что его могут отправить в одну из колоний в Центральном федеральном округе.
Когда Навальный прибудет в колонию, его родственникам или адвокатам должны будут сообщить, где он находится. Во время самого этапирования связи с осужденным нет.
Навальный находится под стражей с 17 января – его задержали сразу же после того, как он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. 2 февраля суд в Москве удовлетворил ходатайство о замене ему условного срока на реальное лишение свободы в колонии общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока. С учетом пребывания под домашним арестом и в СИЗО Навальному осталось пробыть в колонии около 2 лет 5 месяцев.
Сам политик считает свое преследование политически мотивированным. За его освобождение в десятках городов России прошли уличные акции протеста. Были задержаны более 10 тысяч их участников, против некоторых возбудили уголовные дела.
Европейский суд по правам человека постановил, что Навальный должен быть немедленно освобожден в рамках обеспечительных мер. Однако 20 февраля апелляционный суд в Москве не принял во внимание решение ЕСПЧ и подтвердил, что Навальный должен быть отправлен в колонию.
Прокуратура выдвинула условия освобождения Ники Мелия
В Генеральной прокуратуре Грузии заявили о готовности изменить меру пресечения в отношении лидера оппозиции Ники Мелия с тюремного заключения на выплату залога в размере 40 тысяч лари (12,5 тысяч долларов).
«Нахождение Никанора Мелия в заключении никогда не было самоцелью прокуратуры. Соответственно, если сторона защиты выполнит условие выплаты залога, назначенного решением суда от 3 ноября 2020 года, то сторона обвинения выражает готовность обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения обвиняемому Никанору Мелия с тюремного заключения на выплату залога», - заявил сегодня, 25 февраля, на специальном брифинге представитель Генеральной прокуратуры Амиран Гулиашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единого национального движения» Нику Мелия, находившегося в офисе ЕНД в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование и установление диктатуры. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
В Германии гражданина ФРГ обвинили в шпионаже в пользу России
Прокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Обвиняемый работал в компании, которая регулярно проводила проверки электроприборов на территориях бундестага и имела доступ к чертежам зданий, которые использует парламент.
По данным Генпрокуратуры, обвиняемый передал российским спецслужбам секретную информацию по собственной инициативе. В 2017 году он якобы отправил данные сотруднику российского посольства в Берлине, который работает в российской военной разведке (ГРУ).
Теперь суд в Германии должен решить, проводить ли судебное разбирательство.
Москва сообщения германской прокуратуры пока не прокомментировала.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Абхазская оппозиция требует немедленной отставки директора АГТРК
Оппозиция в самопровозглашенной республике Абхазия требует немедленной отставки директора Абхазской Государственной Телерадиокомпании (АГТРК).
В заявлении Абхазского народного движения (АНД) говорится, что 23 февраля в Сухуми прошла встреча по вопросу формирования Общественного Совета при президенте. На ней представители оппозиции критически отозвались о ситуации в Абхазии и высказались о неэффективности предлагаемого органа.
«Однако вечером 24 февраля на Абхазском государственном телевидении был показан расширенный репортаж с заседания, в котором цинично были отредактированы выступления спикеров от оппозиции, полностью исказив смысл и содержание сказанного. Это уже не первый случай, когда умышленно происходит полное искажение точки зрения представителей оппозиции на государственном телеканале», – говорится в заявлении.
Кроме отставки директора Телерадиокомпании, АНД также требует назначения представителя оппозиции на должность заместителя гендиректора АГТРК. Оппозиция ждет и публичных извинений руководителя управления по взаимодействию со СМИ администрации президента за умышленное искажение слов представителей оппозиции на АГТРК.
Цхинвальский суд отказал Георгию Кабисову в досрочном освобождении
Цхинвальский городской суд отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания экс-руководителя Комитета информации, связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова. Об этом сообщает агентство «Рес».
Ранее экс-чиновник был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, мошенничестве, получении взятки, незаконном хранении огнестрельного оружия, незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации.
В жилой зоне, где содержатся заключенные, был обнаружен запрещенный предмет
В ходе судебного процесса было отмечено, что осужденный вежлив с представителями администрации, к выполнению обязанностей относится удовлетворительно, в кругу сокамерников конфликтов не допускал, с представителями администрации также не имел конфликтов.
Несмотря на это, комиссия при Цхинвальской исправительной колонии не дала положительную характеристику действиям Кабисова. Было заявлено, что во время проведения обыскных мероприятий в жилой зоне, где содержатся заключенные, был обнаружен запрещенный предмет.
«На основании изложенного, суд постановил отказать в условно-досрочном освобождении от наказания», – сказала судья Фатима Сиукаева.
За попытку ввоза в Абхазию майнинг-оборудования уволили помощника депутата
Помощник депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия пытался провезти через российско-абхазскую де-факто границу оборудование для майнинга криптовалют.
Информацию, ранее озвученную председателем Государственного таможенного комитета Отаром Хеция, подтвердили в абхазском парламенте.
«Действительно, парламентская служебная машина, находившаяся на ремонте в городе Сочи, была задержана при пересечении государственной границы на КПП Псоу, следуя на территорию Республики Абхазия. В момент задержания за рулем данного автомобиля находился помощник депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. В настоящее время он освобожден от занимаемой должности», – говорится в сообщении.
«Нужная газета» выяснила, что за рулем машины находился Лаша Сакания, который занимал должность помощника депутата парламента Ильи Гуния.
Сам Илья Гуния заявил, что провоз оборудования с ним согласован не был. По его информации, рядом с Сакания находился владелец оборудования по фамилии Хухубия.
Отметим, что Лаша Сакания ранее занимал должность помощника абхазского президента Аслана Бжания. Он покинул пост после скандального визита в Абхазию членов «Альянса патриотов Грузии».
- Отметим, что ввоз майнинг-оборудования в Абхазию запрещен. Добыча криптовалют привела самопровозглашенную республику к серьёзному энергетическому кризису.
Президент Армении заявил, что ищет пути мирного урегулирования ситуации
Президент Армении Армен Саркисян призывает госструктуры, силовые ведомства, политические силы и граждан проявлять сдержанность и благоразумие.
«Каждое невзвешенное слово или действие увеличивает напряженность и еще больше углубляет кризис», – отмечает в своем заявлении Армен Саркисян.
Он призывает не поддаваться на провокации и воздерживаться от призывов к ненависти и нетерпимости.
«Наш народ не может себе позволить раскола, нужно отвергнуть все попытки дестабилизации страны и угрозы государственности и безоговорочно действовать в рамках Конституции. Еще раз подтверждая роль института президента как уравновешивающей структуры, срочно инициирую шаги для ослабления напряженности и нахождения путей мирного разрешения ситуации», – говорится в заявлении президента.
Армен Саркисян уверен, что приведение страны к потрясениям будет неуважением к памяти погибших в ходе войны.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил о попытке военного переворота в стране. Он призвал своих сторонников выйти на улицы. Он также уволил главу Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Это случилось после того, как армия в четверг, 25 февраля, потребовала его отставки после увольнения первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна.
В Южной Осетии за сутки выявили лишь один новый случай коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки провели 68 тестов на коронавирус, выявив лишь один новый случай заражения. Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Число подтвержденных случаев достигло 3026. За сутки выздоровели 12 человек, всего – 2149. За все время пандемии было проведено 18 120 тестов.
Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева рассказала, что в «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) проходят лечение 22 пациента с COVID-19.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.