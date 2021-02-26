Родные Инала Джабиева прекращают акцию протеста по семейным обстоятельствам

Вдова убитого от рук силовиков жителя Цхинвали Инала Джабиева объявила о завершении акции на Театральной площади, которая продолжалась с 4 декабря прошлого года.

Оксана Сотиева поблагодарила всех, кто её поддерживал и объявила, что акция прекращается по семейным обстоятельствам.

Брат Инала пояснил, что его родители находятся в больнице, а он намерен вывезти их на лечение.

«Моему отцу требуется ампутация ноги. Здоровье моей матери подорвалось за длительное нахождение под открытым небом. Мне надо вывезти их на лечение. Оксане надо смотреть за тремя малолетними детьми. Спасибо всем, кто был рядом с нами», – сказал Ацамаз Джабиев.

«Эхо Кавказа» уже писало, что 22 февраля матери Инала Джабиева стало плохо, её перевезли в больницу.

Отметим, что сегодня перед зданием парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия прошла встреча депутатов с избирателями. Оппозиционерам отказали в проведении мероприятия в сессионном зале парламента.