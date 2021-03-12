Абхазская неделя: съезд Гелендвагенов в ответ на съезд ветеранов

На этой неделе было издано еще одно распоряжение президента Абхазии о мерах по защите населения от COVID-19. Аслан Бжания подписал новое распоряжение, несмотря на то что ограничительные меры почти никто в стране не соблюдает, и никто за этим не следит. Никаких изменений распоряжение не претерпело, в нем лишь изменены даты. Так что главной анитиковидной мерой остается запрет на проведение массовых мероприятий. Ограничения действуют до 12 апреля и, как и прежде, в нем не предусмотрены меры безопасности – к примеру, на государственных границах, и никак не ограничен туристический бизнес. Тем временем эпидемия коронавируса идет на спад, что, скорее всего, связано с тем, что большее количество населения уже переболело СOVID-19.

Поставку первой партии российской вакцины от коронавирусной инфекции обещают осуществить в конце марта, об этом заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Однако ей неизвестно, какую вакцину и в каком количестве доставят в Абхазию из России.

Не знаю, можно ли считать новостями аварии в электросети, но на этой неделе вышла из строя высоковольтная линия в Калдахуара и без света осталась западная часть Абхазии. Во всяком случае, так говорят энергетики. Надо сказать, что население давно перестало верить в сообщения об авариях и считает, что подобные объявления делаются для того, чтобы обосновать отсутствие света. После отключения электричества в западной части страны телеграмм канал «Республика» обратился к жителям страны с призывом рассказать, как они справляются с постоянными отключениями света. И тут выяснилось, что вместе с западом, отключен и восток, и густонаселенные районы столицы. Пользователи канала сообщали, что свет отключают в Новом Афоне, в Сухуме, Агудзера, Дранда, Очамчичрском и Галском районах. Где-то электричества не было всю ночь, где-то его отключали пять раз по часу, а где-то по два часа три раза в день.

Жители страны уверены, что таким образом «Черноморэнерго» пытается экономить электричество, поступающее в страну из России. Подтверждением подозрений, существующих в обществе, стало сегодняшнее объявление, что в столице введены ограничения на подачу электричества из-за перегрузок в сети. Таким образом власть расписалась в том, что акция по ликвидации майнинг-ферм, которые и стали причиной перегрузок, полностью провалилась и экономить электричество теперь будут за счет рядовых потребителей и до тех пор, пока «не снизится нагрузка в сети».

Что касается воды, то об этом на личном примере. Сегодня моя сотрудница не вышла на работу. Причина, на мой взгляд, более чем уважительная – в их районе дали воду и надо разгрести последствия недельного безводья. Думаю, что нашему парламенту пора ввести какие-то документы, похожие на больничный лист, которые позволят гражданам страны не ходить на работу по причине включения света или воды.

Но это лирика, а мы вернемся к событиям. По аресту героя ДНР Ахры Авидзба, которого обвиняют в хранении оружия, выясняются все новые подробности. На этой неделе его адвокат сообщила об очередной ошибке правоохранителей, которые ошибочно выписали ордер на обыск по другому адресу, а провели его по адресу, где проживал Ахра Авидзба. Еще в одной оплошности призналась пресс-служба президента – Авидзба по-прежнему числится в помощниках президента и обладает дипломатической неприкосновенностью. С этой оплошностью сейчас разбираются в администрации главы государства.

Тем временем, адвокаты Ахры Авидзба и его пятерых друзей из ДНР и России, задержанных вместе с ним, подали кассационную жалобу на незаконные действия правоохранителей, а в Сухум приехала певица Чичерина, которая пытается своим присутствием поддержать героев ДНР.

На этой неделе Верховный суд сменил меру пресечения на домашний арест для двух фигурантов дела о покушении на сотрудников уголовного розыска от 16 марта 2020 года – Айнара и Аслана Зухба. Напомню, что третий фигурант дела Мизан Зухба, возглавлявший одно из отделений пропрезиденской партии «Амцахара», был освобожден Верховным судом через две недели после ареста.

Но главным событием недели без сомнения стал 9 съезд ветеранской общественной организации «Аруаа», который прошел в Сухуме 11 марта. Съезд вызвал чрезвычайную озабоченность президента и его окружения, которые опасались переворота. Поэтому в этот день были предприняты беспрецедентные меры по охране здания администрации президента. Все районы доставили своих представителей для защиты администрации, на охрану были подтянуты не только сотрудники милиции и спецназ, но и сотрудники автоинспекции, и даже сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям. Но проявить свою преданность президенту им не пришлось. Оказалось, что ветераны войны не собираются свергать власть силовым путем. Они предлагают президенту уйти в отставку добровольно, а парламенту – экстренно принять закон об импичменте президенту, чтобы исключить антиконституционные методы смены власти. Об этом говорится в резолюции съезда ветеранов войны.

Но во всем можно увидеть положительный момент – перед администрацией президента жители Сухума увидели выставку Гелендвагенов, Лексусов и других прекрасных внедорожников, которые вечером торжественным эскортом проехали по столице. Стоя в созданной ими пробке, и я полюбовалась отличными авто и порадовалась уровню благосостояния наших сограждан.

А в пятницу, на следующий день, на заседании сессии парламента обсуждались поправки к закону о декларировании доходов, расходов и, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Сам закон был принят в окончательном третьем чтении в феврале 2020 года, но так и не вступил в силу, так был «привязан» к закону «О госслужбе». Под конец рабочей недели депутаты пытались внести в закон поправки, которые позволили бы ему вступить в силу без принятия закона «О госслужбе» – дав определение понятиям «госслужащий» и «семья декларанта». Но предложенные в антикоррупционный закон поправки были заблокированы. За них проголосовали 17 депутатов, один проголосовал против, остальные депутаты не приняли участие в голосовании. Против принятия закона выступила и представитель президента в парламенте Саида Бутба. Она заявила, что закон все еще требует доработки. Не удивительно в нашей бедной стране столько дорогих машин.

Не смогли депутаты принять и поправки в закон об административных нарушениях. Ими предусматривались штрафные санкции для лиц, занимающихся деятельностью по добычи криптовалюты. Однако в процессе обсуждения выяснилось, что это не запрет на майнинг, и у «Черноморэнерго» остается право выдавать разрешение на осуществление данного вида деятельности. Поэтому часть депутатов выступила против принятия поправок к закону об административных нарушениях в таком виде. Народные избранники отмечали, что решение правительства о легализации майнинга не принесло в бюджет ни одной копейки, но уничтожило энергосистему страны. Спикер парламента перенес заседание сессии парламента на понедельник.

12 марта Илорскому храму в дар от общественной организации ветеранов войны «Аруаа» передана икона Божьей матери.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия