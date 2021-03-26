Партия Прилепина и Миронова предложит расширить РФ «через присоединение, например, Абхазии»

Расширение территории России станет одним из пунктов политической программы объединенной партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Об этом в ходе брифинга заявил замруководителя центрального аппарата партии Николай Новичков.

«У нас в манифесте, который подписали лидеры трех партий, написано «Донбасс – это Россия». И все территории, которые хотят присоединиться к России, должны получить возможность это сделать, а россияне, наши соотечественники, должны получить право на родину», – цитирует Новичкова РБК.

По словам Новичкова, когда начался конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, представители партии обратились к жителям непризнанной республики.

«Единственный способ решить конфликт раз и навсегда – это присоединение к России. Другого способа не существует, все остальное – это симулякр», – сказал он.

Издание «Ведомости» же цитирует писателя Николая Старикова, которого привел в партию Захар Прилепин. Стариков подчеркнул, что одна из ключевых идей программы – «расширение России через присоединение спорных территорий, например Абхазии».