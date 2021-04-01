Организовавшая приезд Познера в Тбилиси певица: «извините меня, если я чем-то обидела»

Певица Миранда Мирианашвили принесла извинения той части общественности Грузии, которая была возмущена скандалом с приездом в Тбилиси российского телеведущего Владимира Познера.

Как пишет «Новости-Грузия», приятельница Познера Миранда Мирианашвили – уроженка Тбилиси, проживает в Москве и замужем за российским бизнесменом Леонидом Огаревым. Именно она считается главным организатором приезда в Тбилиси телеведущего и его гостей для празднования дня рождения.

Сегодня в загородном доме Мирианашвили в Шиндиси Познер планировал отпраздновать свой 87-й день рождения. Однако из-за акций протестов группы гражданских активистов Познеру и его гостям пришлось покинуть Грузию.

Мирианашвили отметила, что получила огромное количество негативных отзывов в соцсетях, однако высказалась в том духе, что это происходит «из-за любви к родине».

«Я самозабвенно люблю свою страну. Люблю свой народ. Даже тех, кто меня ругает. Не знают меня, но ожесточенно оскорбляют и стараются очернить меня, мою семью, гостей. Клянусь, что именно это я сейчас испытываю!.. Знаю, что всеми участниками этой драмы двигает любовь к родине.

Я желаю каждому добра, здоровья и любви, в эти горькие минуты именно этим наполнено мое сердце – любовью, которая обязательно спасет всех.

Да здравствует наша Грузия, здравствуйте все вы, извините меня, если я чем-то обидела, я не делала ничего недостойного.

Прошу вас не писать мне комментариев, и не утруждать себя оценками даже этого отзыва. Хочу сказать каждому, что я вас люблю и осознание этого делает меня сейчас счастливой», – написала Мирианашвили на своей странице в Facebook.

Познер планировал пробыть в Грузии до 3 апреля, однако уже сегодня на рассвете ему пришлось покинуть Тбилиси под охраной полиции. У отеля, где остановился Познер и его гости, всю ночь протестовали гражданские активисты и оппозиционные политики, которые считают неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.

Протестующие требовали, чтобы он незамедлительно покинул страну. Они закидали яйцами фасад гостиницы Vinotel, а также отель Rooms, в котором остановились гости. То же самое они проделали с автобусом, на котором часть гостей доставили в аэропорт.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «недопустимой» форму протеста против приезда в Грузию российского журналиста. В Москве заявили, что российским гражданам опасно посещать Грузию.